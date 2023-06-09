«Деньги – сильный инструмент». Какие кредитные возможности есть у бизнеса

Займы, кредиты, лизинг… Предприниматель должен уметь пользоваться всеми доступными кредитными возможностями. Такое мнение озвучил один из бизнесменов – участников дискуссии, организованной Центром «Мой бизнес», на которой присутствовали основные партнеры Центра. При соблюдении всех правил заемные деньги – это сильный инструмент, который дает серьезный толчок развитию компании.

Центр «Мой бизнес»: «Наша сила в партнёрстве»

Как отметила на встрече директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, партнёрство помогает обеспечить доступ для бизнеса к финансовым ресурсам благодаря кредитно-гарантийной поддержке. Так, партнёры Центра выдают займы, кредиты, гарантии и лизинг, а Центр «Мой бизнес» предоставляет свое поручительство по ним в качестве альтернативы залогового обеспечения.

Сумма поручительства может достигать до 70% от суммы кредита или займа, а в абсолютном выражении может составить 42 млн руб. в зависимости от потребностей бизнеса. Вознаграждение за поручительство минимально, а именно 0,5% годовых от суммы поручительства.

– Центр предоставляет поручительство как для бизнеса, уже крепко стоящего на ногах, так и для начинающих предпринимателей и самозанятых, – пояснила Диляра Окладникова. Заявку на поручительство можно подать лично, на сайте Фонда mb38.ru или непосредственно в банке-партнере Центра при обращении за финансированием.

Несмотря на все вызовы новой реальности, в 2022 году Центр «Мой бизнес» предоставил 367 поручительств, что на 60% больше, чем в предыдущем году. Предприниматели получили финансирование на общую сумму 4 015 млн рублей с участием поручительства в качестве залога на сумму 1 782 млн рублей. Таким образом, государство берет на себя долю обеспечения по кредитным обязательствам предпринимателей.

Фонд микрокредитования: «Мы заморозили ставки»

Время для бизнеса сейчас непростое, сообщила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, и Фонд готов активно поддерживать предпринимателей. По ее словам, несмотря на то, что Фонду только семь лет, он уже зарекомендовал себя как серьезная организация.

– Сумма займа – от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок – 3 года. С 2021 года займы до 500 тыс. рублей под 5% могут получить самозанятые. Для социальных предпринимателей ставка еще ниже – 2,5%.

ФРП: «Выдаём льготные займы от 5 млн до 5 млрд»

Настроить систему импортозамещения, организовать производство отечественной продукции, построить новые логистические цепочки – в этом как никогда заинтересованы федеральные и региональные власти. Получить льготное финансирование на эти цели можно в Фонде развития промышленности. Здесь, в отличие от Фонда микрокредитования, выдают более крупные займы.

– У регионального ФРП есть программы льготного финансирования, которые реализуются совместно с федеральным фондом, а есть и те, что мы разработали и претворяем в жизнь самостоятельно. В общей сложности это 8 программ, по которым промышленные предприятия области могут получить заём в размере до 200 миллионов рублей по ставке от 1% до 3% годовых. По этому направлению мы активно сотрудничаем с центром «Мой бизнес», который предоставляет гарантийную поддержку многим нашим заёмщикам.

Кроме того, мы предоставляем и возможность компенсировать часть ранее понесённых затрат – на доставку сырья до места производства, транспортировку готовой продукции до места продажи и плату процентов по кредитам, направленным на реализацию проектов импортозамещения, – рассказала Анна Копалова, начальник отдела сопровождения проектов фонда развития промышленности Иркутской области.

Часто предприниматели обращаются в Центр «Мой бизнес», чтобы не только получить поручительство, но и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант финансирования. Сотрудники, зная продукты всех банков-партнеров, помогут определиться с выбором финансовой организации и со сбором пакета документов. В коммерческих банках условия программы государственной поддержки практически один и те же.

Получить консультацию по подбору финансирования и структурирования сделки можно по телефону +7 (3952) 202-102. (вн. 144) либо подать заявку на сайте Центра «Мой бизнес».