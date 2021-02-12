Портал DA – новые возможности для покупателей недвижимости

Специалисты Байкальского банка Сбербанка представили интернет-ресурс, предназначенный в том числе для организации процессов покупки или продажи помещений-жилых и нежилых, на онлайн-конференции для агентств недвижимости Бурятии.

Портал DA – основной ресурс по размещению информации о реализуемом залоговом имуществе и непрофильных активах Сбербанка. Информацию о реализации залоговых и непрофильных активов на портале также размещают арбитражные управляющие, другие коммерческие банки, лизинговые и отраслевые компании. В настоящее время на интернет-ресурсе, работающем с объектами, расположенными по всей территории России, размещено более 9,5 тысяч различных активов на общую сумму 238 млрд рублей.

Марина Голубкина, директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц Байкальского банка: «Сервис доступен для жителей и организаций всех регионов РФ, Иркутской области в том числе. Удобен он не только тем, что здесь содержится большая база недвижимости, но и тем, что он позволяет получать подробную информацию об объектах, предоставляет документацию, необходимую для принятия решения о покупке. Мы консультируем потенциальных покупателей и по вопросам возможности финансирования Сбербанком планируемого приобретения. Для покупателей и продавцов это дополнительный инструмент для поиска и продажи жилых и нежилых помещений. Для агентств недвижимости ресурс портала расширяет границы их работы».

С помощью портала DA жители Иркутской области, а также организации-юридические лица, могут приобрести коммерческую и жилую недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехнику. С 2017 по 2020 год с помощью данного ресурса заключено более 800 сделок на общую сумму свыше 17 млрд руб. Продавцами объектов выступает Сбербанк и другие банки, а также крупные владельцы бизнеса, которые уже провели оценку стоимости выставленных на торги активов. Для агентств недвижимости портал DA является дополнительным инструментом для поиска объектов недвижимости, а также для поиска покупателей на реализуемые активы при заключении агентского договора со Сбером.

https://portal-da.ru

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.