Портал DA – новые возможности для покупателей недвижимости

Специалисты Байкальского банка Сбербанка представили интернет-ресурс, предназначенный в том числе для организации процессов покупки или продажи помещений-жилых и нежилых, на онлайн-конференции для агентств недвижимости Бурятии.
Портал DA – основной ресурс по размещению информации о реализуемом залоговом имуществе и непрофильных активах Сбербанка. Информацию о реализации залоговых и непрофильных активов на портале также размещают арбитражные управляющие, другие коммерческие банки, лизинговые и отраслевые компании. В настоящее время на интернет-ресурсе, работающем с объектами, расположенными по всей территории России, размещено более 9,5 тысяч различных активов на общую сумму 238 млрд рублей.
Марина Голубкина, директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц Байкальского банка: «Сервис доступен для жителей и организаций всех регионов РФ, Иркутской области в том числе. Удобен он не только тем, что здесь содержится большая база недвижимости, но и тем, что он позволяет получать подробную информацию об объектах, предоставляет документацию, необходимую для принятия решения о покупке. Мы консультируем потенциальных покупателей и по вопросам возможности финансирования Сбербанком планируемого приобретения. Для покупателей и продавцов это дополнительный инструмент для поиска и продажи жилых и нежилых помещений. Для агентств недвижимости ресурс портала расширяет границы их работы».
С помощью портала DA жители Иркутской области, а также организации-юридические лица, могут приобрести коммерческую и жилую недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехнику. С 2017 по 2020 год с помощью данного ресурса заключено более 800 сделок на общую сумму свыше 17 млрд руб. Продавцами объектов выступает Сбербанк и другие банки, а также крупные владельцы бизнеса, которые уже провели оценку стоимости выставленных на торги активов. Для агентств недвижимости портал DA является дополнительным инструментом для поиска объектов недвижимости, а также для поиска покупателей на реализуемые активы при заключении агентского договора со Сбером.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.