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Приоритетные инвестпроекты представила Иркутская область на ПМЭФ-2021

В числе приоритетных проектов строительство газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск, газоперерабатывающего завода и предприятия по производству полиэтилена в Усть-Куте, разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог», создание горно-обогатительного комбината на месторождении «Светловское» и картонного комбината в Усть-Илимске, сообщают в администрации области.

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Также регион продемонстрировал возможности комплексного развития территорий в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в Тайшете и Байкальске.  

В Слюдянском районе области создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, идет формирование проекта комплексного развития города Байкальска. Стратегический мастер-план должен отражать оптимальные варианты эколого-ориентированного социально-экономического и пространственного развития территории Байкальского муниципального образования, включая перепрофилирование территории бывшего БЦБК.  

На стенде также представили проекты благоустройства исторической центральной части города Иркутска и комплексного развития Кругобайкальской железной дороги как перспективного туристического направления в рамках создания Южного эко-туристического кластера 

На открытии коллективной экспозиции субъектов СФО «Большая Сибирь» состоялась церемония подписания соглашения между регионами «О сотрудничестве в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Документ направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири  

 


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