Финансовый эксперт: «Почти невозможно собрать два одинаковых инвестиционных портфеля»

Один из самых популярных советов начинающим инвесторам звучит следующим образом: «Формируйте диверсифицированный портфель и проводите ребалансировку». Но как сразу приобрести бумаги десятков компаний из разных стран и областей? Как следить за их соотношением и каких принципов необходимо придерживаться? Об этом мы поговорили с директором инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадимом Остапенко.

Вадим Остапенко, директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске

­— Начнем с главного. Диверсифицированный портфель – какой он?

— Это инвестиционный портфель, в котором представлены разные страны, сектора экономики, сбалансированы риски. Так как у всех нас разные риск-профили, цели инвестиций и суммы вложений, почти невозможно собрать два одинаковых портфеля. Как и снежинки, некоторые, на первый взгляд, будут состоять из одних и тех же бумаг в одинаковых пропорциях, но отличия будут в цене, времени покупки и подобных деталях.

— Какие существуют способы отбора бумаг для портфеля?

— Можно отбирать каждый инструмент вручную: проводить фундаментальный и технический анализ, читать рекомендации аналитиков, подсчитывать дивидендную доходность и так далее, всё зависит от выбранной стратегии.

Также стоит обратить внимание на паевые инвестиционные фонды, БПИФы, и ETF. Это схожие инструменты, которые предполагают покупку на бирже паев, каждый из которых повторяет структуру фонда в целом. Управляющая компания фонда по определенной стратегии добавляет в него бумаги – это может быть копирование разных индексов, фонды облигаций, дивидендных акций и так далее.

— Фонды – это инструмент только для новичков на бирже?

— Вовсе нет. Многие опытные инвесторы, имеющие статус квалифицированных, не пренебрегают покупкой фондов. Даже инвестируя только в индекс S&P 500 в течение последних десяти лет, можно было получить доходность почти 300%. А делать это гораздо удобнее через покупку фондов, чем самостоятельно пытаться собрать такой портфель. По большому счету, фонд с грамотной стратегией и под хорошим управлением – это уже портфель, диверсифицированный хотя бы по некоторым признакам. То есть, купив паи нескольких фондов, можно создать хороший инвестиционный портфель. Из фондов, которые «Фридом Финанс» вывел на биржу, как раз получается такой.

— Расскажите подробнее.

— Начнем с ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Он «отвечает» в нашем портфеле за высокорисковый и высокодоходный сектор IPO. Фонд участвует во всех первичных размещениях в США, к которым «Фридом Финанс» предоставляет доступ клиентам. Они отбираются по максимально формализованной стратегии, а ЗПИФ получает в каждом существенную аллокацию, то есть одобрение заявки. Важно, что неквалифицированные российские инвесторы не могут напрямую участвовать в этих размещениях, а инвестировать в «Фонд первичных размещений» можно с легкостью. Его паи торгуются в рублях на Московской бирже, а в долларах – на Казахстанской Фондовой и СПБ Бирже. Также фонд будет участвовать в pre-IPO СПБ Биржи и получит максимальную аллокацию.

— Так как инвестиции в IPO относятся к высокорисковым, то нужно уравновесить это чем-то более консервативным?

— Всё верно. Это может быть ОПИФ «Первый» – в него входят ETF на индекс Мосбиржи и отдельные российские бумаги с высокой дивидендной доходностью. Широкий перечень компаний в его составе – а стратегия предусматривает более 40 эмитентов – обеспечивает нужную диверсификацию. Плюс это российский рынок, то есть в нашем портфеле – уже две страны.

— А будут еще?

— Конечно! Наша компания выступает маркетмейкером фонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF. Он следует за индексом Казахстанской фондовой биржи KASE, сейчас туда входят семь компаний из пяти отраслей: телекоммуникации, энергетика, ЖКХ, финансовый сектор и сырьё. Инвесторы, вкладывающие в экономику Казахстана, получат значительную прибыль, когда страна перейдет из разряда «пороговых» или «пограничных» рынков в развивающиеся. А предпосылки для этого есть: богатые запасы нефти, металлов и минералов, сельскохозяйственный сектор, промышленность. Их дальнейшее развитие подтолкнет вверх и фондовый рынок, в который нужно успеть инвестировать.

— В диверсифицированном портфеле должны быть облигации?

— Именно поэтому мы добавляем ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний». ВДО – это высокодоходные облигации, которые зачастую выпускают успешные региональные компании для расширения бизнеса на другие субъекты страны или на федеральный уровень. Ставки купонов по ним превышают доходность банковских вкладов. Например, среднее значение для фонда (без учета ОФЗ) составляет 11,5%. При этом «упаковка» в фонд бондов компаний из разных регионов и секторов рынка помогает распределить и снизить риски.

— И этого достаточно для нашего портфеля?

— Добавим еще паи БПИФа «Лидеры технологий»: за один клик можно инвестировать в акции десяти самых крупных мировых игроков технологического сектора с листингом в США. Эмитенты отобраны с точки зрения устойчивости и потенциала роста. Среди них: Apple, Amazon, Facebook, Netflix и другие. Кстати, стоимость пая – чуть больше 2000 рублей против цены выше $3000 за одну бумагу крупнейшего интернет-ритейлера Amazon. Это делает инвестиции в IT-гигантов гораздо доступнее.

Кстати, акции некоторых из этих компаний также можно получить в рамках программы «CASH back акциями» от Банка «Фридом Финанс». По ней кэшбэк возвращается не рублями или бонусами, а акциями, причем можно выбрать из 16 российских и американских эмитентов.

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Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» — правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за №3858.

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы 20.04.2020 за № 4025.

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Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»). Лицензия Центрального банка Российской Федерации №1143 Дата выдачи: 27.12.2018 г.