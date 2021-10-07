Своя территория. Как семья Осипенко переехала в «Патроны Парк»

«Нам очень нравится здесь жить. Много места, где можно погулять – на самокатах покататься, побегать», – рассказывают о своей загородной жизни семилетние Маруся и Саша Осипенко. По словам их мамы, Натальи, именно рождение девочек сподвигло семью сменить городскую квартиру на свой дом в сосновом лесу. Почему выбор пал на «Коттеджные кварталы» в «Патроны Парке»? С какими трудностями пришлось столкнуться при ремонте и отделке? Как решился «школьный» вопрос? И чего пока не хватает в поселке?

Фото А. Климова

О решении

– До переезда за город мы жили в квартире в Университетском. Пока нас было трое: я, муж и сын – площади в 80 кв. м вполне хватало. Мы не предполагали, что у нас будет такое пополнение и мы сразу станем многодетной семьей.

Именно рождение дочерей сподвигло нас к покупке дома. В квартире становилось тесно, у девочек не было своей комнаты. На лоджии мы сделали игровую зону, но больше времени они все равно проводили в нашей спальне. Со временем начали копиться вещи: много игрушек, много одежды – уже и не знаешь, куда все положить.

Да и сам город, честно признаться, утомил. Мы с мужем не иркутяне, переехали 8 лет назад. Но я так и не смогла свыкнуться с этой суетой: пробки, движение, все куда-то бегут. Хотелось жить в более спокойном месте. Так возникла мечта о доме: много места, свежий воздух, я делаю свои дела на кухне, а девочки гуляют на улице – и мне не нужно за них волноваться, как в городе: они у меня перед глазами.

Чем ближе становилась школа, тем острее мы понимали: пора расширяться. Дочкам нужно два полноценных рабочих места, чтобы у каждой был свой письменный стол, свой шкаф с одеждой – одним словом, своя территория.

Фото А. Климова

О сомнениях

– Страхи и сомнения, конечно, были – как без них. Знакомые тоже жути нагоняли: «Как вы будете ездить, как добираться? Это еще больше времени займет». Но все-таки идею купить дом в черте города мы довольно быстро отбросили: посмотрели несколько вариантов и поняли, что принципиально ничего, кроме площади, не изменится: те же пробки, та же суета, тот же воздух. Еще одним аргументом в пользу именно загородного дома стала собака. Она у нас большая, в городе с ней гулять проблематично – нужен простор.

Фото А. Климова

О выборе

– Дом искали на Байкальском тракте. Посмотрели несколько вариантов в Молодежном, Новой Разводной, Новолисихе. А потом я увидела рекламу «Патроны Парка» – дай, думаю, посмотрю, что это за «поселок в сосновом лесу». Когда весной 2019-го мы приехали на экскурсию, здесь почти ничего не было, строительство только начиналось, заливали фундаменты. Но решение пришло мгновенно: мы хотим жить именно здесь и нигде больше. После этой экскурсии мы больше никуда и не ездили.

О плюсах

– Кроме природы, меня подкупили, конечно же, централизованные сети: канализация, водоснабжение. Муж работает в сфере дорожного строительства, весь сезон: весну, лето, осень – его нет дома, так что все хозяйство на мне. И я сразу сказала, что не поеду жить туда, где нужно будет иметь дело с выгребными ямами, септиками. Все это часто выходит из строя – не хотелось таких неприятностей. Мечтала, чтобы все было как в городе, но только со свежим воздухом, с благоустройством.

Фото А. Климова

О покупке

– Покупать дом мы планировали в ипотеку: полной суммы не было, но мы накопили деньги на первоначальный взнос. Ипотека в «Патроны Парке» в тот момент была доступна только под «Коттеджные кварталы», на индивидуальное строительство кредитов еще не давали. Дом в «Коттеджном квартале» меня вполне устроил. Да, участок небольшой, четыре сотки, но я не гонюсь за огромными землями. В ноябре мы оформили кредит, купили дом и гараж и приступили к ремонту.

О ремонте

– Дом застройщик сдавал в черновой отделке. Помню, как зашла и осознала: ничего нет, ни отопления, ни электрики. Супруга дома не было, так что все заботы о ремонте легли на мои плечи. Конечно, было страшно, я не знала, за что схватиться, к кому обратиться. И плакала, и руки опускались – зато теперь я во всем отлично разбираюсь, есть понимание всех инженерных коммуникаций. Захожу в техническую комнату – и знаю, что где включить, выключить.

Начали с самых дорогостоящих работ: электрики, отопления, затем провели сантехнические работы и приступили к отделке. С дизайном помогли две девочки-студентки, за небольшую плату еще на стадии строительства они сделали дизайн-проект. Мне было важно понять расположение розеток, сантехники, освещения.

Фото А. Климова

Ремонтом занимались весь год, не торопились, делали все по мере возможностей. Цели как можно быстрее переехать у нас не стояло. Дедлайн для переезда был один – 1 сентября 2021 года, когда девочки должны были пойти в первый класс.

Основные работы завершили к Новому году – 1 января приехали сюда семьей на все каникулы. А потом уже занимались финальной отделкой, меблировкой. Летом ускорились: подготовили спальню девочек, кухню, санузлы. Сейчас потихоньку заканчиваем и остальные комнаты.

О планировках

– Дом мы выбрали площадью 160 «квадратов». Планировка, которую предложил застройщик, практически полностью нас устроила. Единственное, что на втором этаже предполагалось четыре комнаты, а мы сделали три. Комнату девочек объединили – получилась хорошая, просторная детская с двумя большими окнами. Дочки – двойняшки, привязаны друг к другу, и сами захотели жить вместе.

Фото А. Климова

Старший сын у нас остался в городской квартире – заканчивает школу. Мы учли его пожелания и согласились, что менять место учебы в 11 классе не стоит. Его комната тоже готова, ждет хозяина. На втором этаже также есть просторный санузел, с ванной, двумя раковинами, и гардеробная.

На первом этаже – гостиная, совмещенная с кухней, гостевой санузел, техническая комната, где скрыты все коммуникации, и большой холл. Свою спальню мы тоже сделали внизу, так удобнее. Я очень довольна, что в нашей комнате есть свой отдельный санузел. После городской квартиры с утренними очередями в ванную – не нарадуюсь.

Разработкой участка займемся весной, когда завершим все работы по благоустройству дома. Хотим сделать зону релакса: барбекю, качели для детей, террасу, ландшафтный дизайн.

Фото А. Климова

О школе

– Девочки пошли в «Космическую школу» в поселке Молодежный. Школа очень красивая, просторная, только после ремонта – нам очень понравилась. Пока вожу дочек в школу сама, но вообще там проблем с подвозом детей нет, все отлично организовано. Есть парк школьных автобусов, ребятишек забирают на остановке, после уроков – привозят. В автобусе есть сопровождающий взрослый, так что все безопасно. Чуть позже, когда девочки адаптируются, обязательно будем этой возможностью пользоваться.

Опасения насчет долгих дорог не подтвердились. До школы – 10-15 минут, без пробок, по идеально ровной дороге. Ходят девочки и на дополнительные занятия в художественно-архитектурную школу. Еще Маруся занимается в Солнечном в школе кино и актерского мастерства, а Саша – спортивной аэробикой. До Байкал-Арены – на пять минут дольше, чем до школы. Думаю, что в городе, со всеми пробками, мы бы больше времени на дорогу тратили. Я сейчас это расстояние в 20 километров совсем не замечаю.

Фото А. Климова

Об инфраструктуре

– В поселке нам сейчас не хватает детской площадки, спортзала, небольшого магазина с самым необходимым и, например, с горячей выпечкой, чтобы можно было побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Но застройщик заверил, что все это будет построено. А в ближайшее время обещает благоустроить парк – чтобы можно было гулять и по территории поселка.

Думаю, удастся сделать что-то для детей и во внутреннем дворике нашего квартала. Соседи, в основном, – люди семейные. Договоримся – и устроим игровые зоны для ребятишек.

О тепле и холоде

– Нам еще электрик, когда штробил стены, сказал: «Дом у вас будет теплый. Стены – капитальные, конкретные». Так и вышло. Зимой мы ставили отопление на самый минимум. А летом в доме, наоборот, прохладно, никакой кондиционер не нужен. Окна откроешь: красота, свежий воздух.

Фото А. Климова

О чувстве безопасности

– Если честно, первое время, пока собака была в отъезде с мужем, мне было одной в доме немного не по себе. Наверное, это из-за панорамных окон – после квартиры это довольно непривычно. Но когда собака вернулась домой, все страхи развеялись. Она у нас хорошая охранница, чуткая: если кто-то мимо дома идет, сразу начинает грозно лаять.

Сейчас мы с соседями решаем вопрос о том, что нужно огородить территорию квартала, поставить замки – тогда будет вообще безопасно. Наш квартал открывает поселок. Строительство еще идет: по территории ходят рабочие, да и будущие жильцы приезжают, смотрят на свои дома с возвышенности. Иногда хочется от лишнего движения закрыться.

О природе

– Когда мы жили в квартире, на выходных постоянно хотелось куда-то выехать – на свежий воздух, на природу, на пикник. А сейчас нужно только принести мангал из гаража – и все. Природа уже здесь. И воздух, и простор. И никуда не нужно ехать.

А вечерние прогулки с собакой – это вообще отдельное удовольствие! В городе себе такого не позволишь: там постоянно нужно куда-то бежать, ехать. Здесь у меня больше времени, чем в городе, появилось. И, кстати, в Иркутск совсем не тянет. Нужно вещи забрать в квартире – а я не хочу ехать. Так мне здесь хорошо.

Фото А. Климова

5 фактов о поселке «Патроны Парк»

«Патроны Парк» объединяет людей, которые стремятся к гармонии с природой в сочетании с современным ритмом насыщенной городской жизни. В 2023 году строительство поселка и его благоустройство будет полностью завершено.

1. Приятное окружение

«Патроны Парк» располагается на 19 км Байкальского тракта в п. Патроны. Воздух здесь чист, а ритм жизни неспешен. Дорога по обновленному Байкальскому тракту занимает не более 15 минут от города. Байкальский тракт насыщен объектами инфраструктуры: супермаркеты и рестораны, автомобильные СТО и АЗС, спортивные, развлекательные центры и базы отдыха.

2. Концепция

Дома служат естественным продолжением окружающей природной среды. Натуральные материалы и естественные фактуры фасадов органично вписаны в ландшафт. Философия поселка-парка удовлетворяет главные современные потребности человека в функциональности и комфорте, красоте и эмоциональности, заботе о природе.

3. Инженерная подготовка

Полный комплекс городской инфраструктуры. Городская канализация обеспечивает максимальный уровень комфорта, который возможен за городом. Центральный водопровод реализован от артезианской скважины. Электрические сети проходят под землей, поэтому столбы с проводами не портят восприятие внешнего облика домов и улиц.

4. Энергоэффективность

Покупателям домов в поселке «Патроны Парк» доступен пакет «Энергоэффективный дом». Продукт включает передовые технические и инженерные решения, позволяющие минимизировать затраты на эксплуатацию дома и сделать проживание комфортным и экологичным.

5. Благоустройство и инфраструктура

Территория «Патроны Парк» огорожена, дороги и тротуары асфальтированы, оборудованы фонарями вечернего освещения, предусмотрена большая гостевая парковка, въезд осуществляется через автоматизированные ворота и пост охраны. В парковой зоне предусмотрены детская игровая и спортивная площадки, фонтан, летнее кафе и другие объекты.

(3952) 62-01-01

www.patronipark.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,

3 этаж, оф. 3

Объектом рекламы являются готовые дома и подрядные работы на строительство в поселке "Патроны Парк"