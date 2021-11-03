Город или загород? Как выбрать место для жизни

Спрос на загород бьет все рекорды: этот формат жизни становится по-настоящему популярным. Но так ли на самом деле нужно каждому уезжать из Иркутска? Герои нашего материала выбрали для себя абсолютно разные сценарии. Девелопер Антон Кондратьев 10 лет назад перебрался с семьей в организованный загородный поселок и не планирует возвращаться. Владелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев – убежденный горожанин – счастлив жить в центре Иркутска. Маркетолог проекта «Горизонт» Дарья Володичева живет в новостройке в Октябрьском районе и любуется вечерними огнями из окон на восьмом этаже. Что определяет выбор? Как живется в городе и за городом? О каких нюансах стоит знать, принимая решение о переезде? Наши собеседники поделились своим опытом.

Фото А. Федорова

Образ жизни

Покупка квартиры или дома – дорогостоящее и ответственное решение, которое принимаешь если не на всю жизнь, то точно на довольно долгий срок. Зачастую это «поезд в одну сторону»: учитывая современные реалии, ипотечные обязательства, «выскочить» из него не так-то просто. Потому так важно не гнаться за модой (а загород – это действительно тренд последних лет), но взвесить все «за» и «против» и честно ответить, какой образ жизни вам ближе.

Михаил: Почему я – за жизнь в центре города? Потому что и днем, и вечером – в любое время – я в гуще событий, для меня это важно. Выходишь из дома – и сразу видишь: жизнь кипит. Утром прогулялся с собакой, по пути купил свежие круассаны в пекарне, дошел до работы, вечером сходил на набережную, заглянул в бар или ресторан. Обязательно встретил какого-нибудь знакомого, пообщался. Приятно, когда живешь в маленьком городе и всех знаешь. Социум вокруг – это главное.

Михаил Григорьев. Фото А. Федорова

Антон: За городом, в закрытом комьюнити организованного коттеджного поселка, тоже много общения – с соседями. Мы собираемся у костра, поем под гитару, готовим на гриле . Это мне ближе. В поселке «Горизонт», который строит наша девелоперская компания, наблюдаем то же самое: люди начинают между собой общаться и дружить, ходить друг к другу в гости. А прогулки по историческим улицам в центре города можно заменить прогулками на природе. Я почти 10 лет живу с видом на лес, но, пока у меня не появилась собака, я в этом лесу не был ни разу. Как говорит жена, собака нам этот лес показала. Теперь у нас семейная традиция: по воскресеньям ходим «в поход»: берем чай в термосе, сушки.

Дарья: Мне с собакой гулять негде: рядом с новостройкой тротуары и газоны, так что обычно идем на пустырь неподалеку. Застройщики, возводя новый ЖК, почему-то не подумали об этом, хотя в нашем подъезде, например, собаки есть у 10% жителей. Но у жизни в новостройке есть и плюсы: квартира новая, вечером красивый вид на город, рядом подземная парковка. В плане сервиса есть все необходимое: фитнес-клуб, магазины, кафе. В целом городская квартира – это очень удобно для меня на текущем этапе: я живу одна, веду мобильный образ жизни, необходимости содержать большую площадь нет. Октябрьский район для меня привычен: удобно добираться до работы, знаю, какая есть инфраструктура. Центр города я тоже рассматривала, но не нашла для себя ничего адекватного по цене и качеству.

Дарья Володичева. Фото А. Федорова

Автомобили и транспортная доступность

Главное ограничение при переезде за город – это наличие автомобиля. А лучше – двух, чтобы члены семьи могли не зависеть друг от друга в своих перемещениях. Без личной машины в пригороде будет непросто: общественный транспорт развит далеко не везде. Многих при принятии решения о переезде останавливает вопрос транспортной доступности, но в городских пробках зачастую приходится тратить не меньше времени, чем добираясь из поселка.

Антон: Машина у меня стоит либо в гараже в доме, либо на улице. Никуда идти не надо: вышел, завел автомобиль – и поехал. До переезда за город я жил в районе кинотеатра «Баргузин» – утренний поход на стоянку за машиной занимал минут 15. Сейчас я эти же 15-20 минут трачу на дорогу: если нет пробок, то добираюсь за это время до центра города.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Дарья: Моя машина стоит в подземном паркинге – правда, в соседнем дворе, и стоит это 6 тысяч рублей в месяц. Но вариантов нет: ставить автомобиль во дворе негде, здесь постоянная конкуренция за парковку.

Михаил: В центре вопрос с парковками стоит очень остро, особенно днем. Но у меня, к счастью, все нужное рядом, в пешей доступности, и я совершенно не трачу время на дорогу.

Инфраструктура для детей

Еще одна важная тема при принятии решения о переезде – образование детей. Школы, детские сады, дополнительные кружки и секции – каждый родитель хочет дать своему ребенку лучшее. Не исключено, что для этого маме или папе придется периодически выполнять роль личного водителя. Впрочем, эта ситуация актуальна как для загорода, так и для города.

Антон: У меня дети учатся достаточно далеко, в «Точке будущего», я везу их туда примерно полчаса. Некоторые организованные поселки, например «Горизонт», предлагают возможность пользования школьным автобусом: он каждое утро забирает ребят, увозит в «Космическую школу» и возвращает после уроков. Все это совершенно бесплатно, в рамках государственной программы.

Михаил: Это очень важный момент. Если бы я принимал решение о переезде за город, школьный автобус был бы для меня значимым фактором. В городе такой возможности нет.

Антон: Ситуация с допобразованием – труднее. Если ходить в кружки для общего развития, то будет вполне достаточно того, что предлагают общеобразовательные школы. Но если хочется, чтобы ребенок занимался спортом или музыкой профессионально – придется возить на автомобиле. Постоянные перемещения – это проблема загорода.

Дарья: И не только загорода, на самом деле. У меня друзья живут в соседнем дворе, и точно так же между работой подруга развозит своих детей: забирает из школы, везет на английский, уезжает на работу, вечером забирает.

Фото А. Федорова

Михаил: Я ребенка в школу только увожу. Забирает супруга – или дочка добирается сама: она уже взрослая, подросток. У нас все в центре, все рядом: и художественная школа, и танцы, и языковые центры. Тут уже не нужно помогать: дочь сама везде ходит. Это еще один плюс жизни в центре. Если бы мы жили в другом районе, логистика была бы намного сложнее. И возить детей пришлось бы примерно столько же, сколько и жителям загорода.

Эстетика

Не менее важным, чем образование, для ребенка является и то, что он ежедневно видит: так формируется насмотренность, воспитывается вкус. Вопрос эстетики с годами становится актуальным для все большего числа людей.

Антон: Когда я жил в городе, у меня был отличный дом, но окна выходили на дома 114-й серии. Балконы в таких домах большие и часто представляют собой нечто среднее между гаражом и дачей: там хранят велосипеды, вещи, разный хлам.

Дарья: Мне повезло: окна выходят не на двор, не на соседний дом, а на город. Вечером, когда все в огнях, – очень красиво. А вот днем все окружение как на ладони – хрущевки, полуразрушеные бараки. Такая «эстетика».

Дарья Володичева. Фото А. Федорова

Михаил: Эстетика у нас только в центре города: моей семье в этом смысле повезло. В спальных районах – практически нет.

Антон: За городом, в организованном поселке, ты покупаешь жилье и понимаешь: вид из окна и окружение не изменятся. Никто не начнет вдруг строить у тебя перед носом невесть что. Во всем поселке будет единая архитектура, один стиль. Для многих это важно.

Безопасность и чувство дома

Безопасность, наряду с экологией, – наиболее частый фактор в пользу переезда в пригород. И дело не только в охране и видеонаблюдении, которые обычно предусматривают девелоперы, но и в том однородном социуме, который формируется в загородном поселке.

Антон: Для меня в поселке важно чувство безопасности. Даже не с точки зрения забора и охраны, а с точки зрения того, что все друг друга знают, знают, чья это машина, чей ребенок. У меня дети с двух-трех лет гуляют на улице сами. Я не представляю, что жители многоэтажек отпустят ребенка гулять на детскую площадку одного.

Дарья: Чувство безопасности зависит еще и от того, насколько большой дом. Я вот живу в шестнадцатиэтажном и в своем подъезде знаю буквально три семьи.

Михаил: Потому-то дома выше пяти этажей лучше не строить – иначе люди не знают соседей, тем более, что половина квартир сдается. Разные люди, разные социальные слои, разный уклад.

Антон: В городе людей очень много, и территорию возле дома, подъезд ты, как правило, не воспринимаешь как свое: твой дом начинается с твоей двери. А в поселке, когда ты знаешь всех вокруг, дом начинается буквально от шлагбаума. Ты воспринимаешь своим уже весь поселок. Отношение – совсем другое, бережное.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Дарья: Я не буду рассказывать, что у меня в лифте написано. Хотя это новый дом, подъезд с современным ремонтом, но все стены уже исписанные, грязные – и делают это те же люди, которые там живут.

Покупки

Не в каждом загородном поселке есть магазин. Любителям спонтанных покупок при смене места жительства придется перестраиваться – учиться планировать, составлять списки.

Михаил: Загородные жители раз в неделю покупают целую машину продуктов, а я могу многие вещи сделать спонтанно, сходить в магазин в любое время и купить то, что взбрело в голову – больше свободы в этом отношении.

Михаил Григорьев. Фото А. Федорова

Антон: В городе я заходил за продуктами раз в три-четыре дня и тратил на это кучу времени. Переехав за город, понял для себя, что лучше буду выделять один час в неделю-две и покупать все сразу. Так я экономлю и время, и деньги: спонтанных покупок почти нет. Я и своих домашних приучил: на холодильнике висит бумажка, если нужно что-то купить – пишем, если забыли написать – обходимся без этого. Сейчас уже никто ничего не забывает.

Дарья: У меня проблем с магазинами нет, если нужно купить хлеба или фруктов, овощей – все это есть в шаговой доступности. С более масштабными покупками труднее. Когда приезжаешь домой и около подъезда нет места, чтобы припарковать машину, приходится ехать на паркинг и идти с тяжелыми пакетами пешком. Это моя боль – не думала об этом, когда переезжала.

Спорт

Здоровый образ жизни можно вести как в городе, так и в пригороде. Кому-то важно заниматься в фитнес-клубе с профессиональным тренером, а кому-то приятней бегать или кататься на лыжах в лесу рядом с домом.

Дарья: Я хожу в фитнес-клуб, у меня он прямо в доме. Наверное, это отчасти повлияло на мой выбор квартиры: у меня есть тренер, к которому я хожу, и этот клуб – одно из мест, где она ведет тренировки. Это очень удобно: мне не нужно носить с собой сумки вещей: приехала с работы, зашла домой, тут же спустилась – и у меня тренировка.

Антон: У меня жена начала бегать по утрам по поселку. В «Горизонте» мы на набережной обустраиваем беговую дорожку, круг – порядка 900 метров, оборудуем спортивные площадки. Мы с детьми раньше любили играть в большой теннис. К сожалению, в нашем поселке корт переделали под футбольное поле. Но оно тоже пользуется спросом: в выходные люди выходят семьями и играют.

Спорт – это время. У современного человека очень мало времени для того, чтобы общаться с близкими, особенно с детьми, а они очень быстро растут. Я считаю, что спорт объединяет семьи. Когда вы чем-то занимаетесь вместе: гоняете мяч или на лыжах катаетесь – это очень круто, дети это помнят, и вы - тоже.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Право выбора

Решение о смене места жительства – ответственное, но все-таки не бесповоротное. Жизнь идет, приоритеты меняются – всегда есть возможность пересмотреть свои планы.

Дарья: Трудно прожить в одном месте всю жизнь. Я, например, осознаю, что моя квартира – не последняя покупка. Создание семьи, рождение детей могут сподвигнуть к расширению площади.

Антон: Много и обратных историй, когда люди продают свои огромные дома: «Дети выросли, переехали, мы с женой ходим друг друга ищем, хотим жилье поменьше». У меня, например, есть друзья, которые продали загородный дом и купили квартиру в центре, меньше в три раза – и счастливы. Ритм загородной жизни их напрягал, было некомфортно. Мне кажется, здесь самое главное – понять, какой образ жизни тебе ближе. Я, к примеру, убежденный загородный житель.

Михаил: Конечно, здорово найти то место, в котором ты захочешь жить постоянно. Я его тоже нашел – поэтому и не переезжаю.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Здесь и сейчас

Современный спрос на загород понятен: город стал слишком угнетать человека: хаотичными застройками, неравномерностью социальной среды, проблемами с парковкой и безопасностью. Многим хочется жить в красивом месте, с хорошей экологией, единой архитектурой и централизованными сетями.

Антон: Популярность организованных поселков, с единой архитектурой, инфраструктурой, централизованными сетями – это ответ на уже давно сформированный запрос. Если бы в городе были красивые невысокие дома, было где погулять, все утопало в зелени – то не было бы такого спроса на загород. Но Иркутск пока этого дать не может.

Михаил: Культура потребления меняется. У многих появилась возможность зарабатывать, смотреть и сравнивать. Хорошо, что в строительной сфере маятник качнулся в лучшую сторону. Новые ЖК есть – и уже не один, а несколько.

Антон: Сейчас в городе появляются территории, которые отдают под комплексное освоение. Вполне возможно, ситуация изменится в лучшую сторону.

Дарья: Но это перспектива очень далекого будущего, а жизнь быстротечна. Да, новые кварталы в городе начинают застраивать современным жильем, с хорошей инфраструктурой, благоустройством, но пока все это – точечно. Нужны десятилетия, а то и больше, чтобы изменилась территория вокруг. А организованный загород дает возможность жить в красивом месте «здесь и сейчас».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Поселок «Горизонт» – это современный организованный поселок с домами повышенной комфортности, расположенный в самом начале Байкальского тракта (п. Новая Разводная). Поселок расположен неподалеку от всех необходимых объектов социальной инфраструктуры, оснащен центральными инженерными сетями, до поселка проложены городские сети воды и канализации, отличается прекрасной транспортной доступностью. Еще одно преимущество «Горизонта» – уникальный ландшафт: лесная зона, берег залива с благоустроенной набережной (прогулочная зона, велосипедные дорожки, детские площадки для малышей и детей постарше, спортивные площадки, оборудованный спуск в воду для техники). Застройщик ООО «Новиград». Проектные декларации на наш.дом.рф