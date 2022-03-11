Возвращаемся  в 1998-й? Эксперты о том, насколько сложным будет 2022 год для российской экономики

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На Красноярском экономическом форуме, который проходил 3 марта, бизнесмен Олег Дерипаска предрёк российской экономике жесточайший кризис, который может растянуться на три года. «Умножайте кризис 1998 года на три», – в частности сказал он. Насколько корректно такое сравнение? Есть ли в нынешней ситуации что-то общее с другими экономическими кризисами – 2008, 2014 и 2020 годов? Какие риски грозят российскому рынку и что делать инвесторам? Эти вопросы журналисты Газеты Дело обсудили с финансовыми аналитиками и экономистами.

«Сугубо российский кризис»

По мнению экономиста, доцента РАНХиГС, советника по макроэкономике компании «Открытие Инвестиции» Сергея Хестанова, все четыре предыдущих кризиса, безусловно, разные, хотя аналогии проводить можно.

– Но сравнивать в лобовую, наверное, невозможно, – уточнил он. – Например, потому что кризис 1998 года был всё-таки региональным. Он затронул Россию и Юго-Восточную Азию, а большинство остальных стран либо вообще не затронул, либо минимально. Кризис 2008-го – это первый глобальный кризис, он почти синхронно случился во всём мире из-за глобализации. 2020 год необычен тем, что в новейшей истории это первый кризис не экономической природы. Подобная ситуация, вызванная знаменитым испанским гриппом, была только век назад – в 18-20-е годы. Но тогда была совсем другая экономика, менее глобальная. Соответственно, то, что происходит сейчас, применительно только к России, потому что в мире сейчас кризиса-то нет. Да, есть повышенная инфляция, но экономика всех крупных стран – США и Евросоюза – растёт, а в Китае даже очень хорошо растёт.

Насколько этот сугубо наш кризис будет тяжёлым, Сергей Хестанов пока ответственно сказать не может, в первую очередь, потому что никто не знает, насколько реальны угрозы сократить импорт российских углеводородов, доходы от которого в российском бюджете занимают почти 50%. Также, по его словам, пока неясно, как далеко другие страны зайдут в блокаде России.

– Наглядный пример – авиационная отрасль, в которой почти весь парк импортный, – прокомментировал Сергей Хестанов. – Боинг и Airbus забрали свои самолёты, и всё – лайнер «Победы» долетел до Стамбула и обратно не вернулся. А те, что остались внутри России, через полгода летать не смогут, потому что к ним не будет запасных частей. Кроме этого, Запад заморозил часть российских золотовалютных резервов, а мы в ответ заморозили средства частных иностранных инвесторов. Чем это аукнется, тоже большой вопрос. В общем, вопросов очень много, и все они увеличивают наши риски, создают проблемы, и мы не можем толком оценить, насколько эти проблемы велики и во что фактически нам обойдутся.

«Восстановление будет очень медленным»

Жёсткий сценарий развития событий предсказывает и Сергей Малых, инвестор, эксперт, работающий на рынке более 20 лет. Он считает, что текущая ситуация ещё не переросла в полноценный кризис, мы пока в него только входим, и всё ещё впереди.

– Надо осознать, что после 22.02.2022 мы проснулись в другой стране, – подчеркнул Сергей Малых. – Мы в одночасье перестали быть сильным мировым экспортёром сырья, финансовый сектор лихорадит, и он пытается устоять в условиях резких колебаний ликвидности и заморозки движения капитала. Биржа ММВБ стоит, и в ней неподвижны активы банков, финансовых институтов и инвесторов, как российских, так и зарубежных, при этом жизнь в реальном секторе продолжается, в отсутствии возможности выдернуть ликвидность с рынка ценных бумаг и разрушающихся цепочках импортно-экспортных поставок. В это время государство стремится подстелить соломки со всех сторон для открытия биржи, чтобы сгладить эффект от удара санкций и ограничений.

Кстати, Сергей Малых считает, что все предыдущие российские кризисы по характеру причин возникновения – очень разные, но в какой-то степени, по его мнению, нынешняя ситуация, сравнима с кризисом 1998 года.

– Россия из-за заморозки резервов близка к дефолту, и иностранные рейтинговые агентства это подтверждают своим рейтингом CCC (как сообщает ТАСС, 9 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте с «B» до «C», - прим. ред.). Кроме этого, остановка экспорта и импорта, разрыв логистических цепочек, острая нехватка валютной ликвидности, – пояснил эксперт. – Принципиальное же отличие состоит в том, что идёт разрушение международных экономических отношений. Восстановление логистики и импортозамещение будут происходить очень медленно и в условиях изолированности.

«Истина всегда посередине»

Отвечая на вопрос, что делать инвесторам, нужно ли пользоваться ситуацией и покупать ценные бумаги, образно говоря, когда страшно, Сергей Хестанов, подчеркнул, что истина, как всегда, посередине, и всегда есть крайние точки зрения, которые в жизни, как правило, никогда не реализуются.

– Если ваши ценные бумаги упали, надо набраться терпения, – советует он. – У меня был такой опыт в 90-х годах, и я, в конце концов, дождался, когда мои бумаги выросли, и я на них заработал. Но психологически это тяжело, поскольку мы не знаем будущего и никто не может дать гарантию, что бумаги вырастут в цене. Я думаю, что какую-то часть капитала можно использовать, чтобы купить что-то подешевевшее. Но не стоит покупать на всё. Нужно покупать на ту часть денег, которую вы морально готовы заморозить на десятилетия, если всё пойдёт нехорошо.

Собственным опытом в отношении рекомендаций «покупать акции, когда страшно» поделился и Сергей Малых:

– Я много раз видел картину, когда на растущем рынке, увидев существенную просадку, инвесторы и новоявленные «Баффеты» говорили о долгосрочных инвестициях, а потом, оказавшись в серьёзном финансовом кризисе, продавали ценные бумаги, фиксируя колоссальные убытки. Во времена нестабильности спасти покупательную способность денег в долгосрочном плане возможно только в акциях сильных компаний, способных пережить плохие времена, купив их после падения. Покупка валюты в момент пике, как сейчас, вас не спасёт. Те, кто держал валютные активы и понимал природу российских рисков, оказались сейчас, безусловно, в более комфортных условиях.

Тем не менее, как бы банально это не звучало, сейчас не только время потерь, но и время возможностей, и Сергей Малых советует инвесторам внимательно присмотреться к крупным российским компаниям. Они интересны и имеют шансы выжить, считает эксперт и готовится покупать их акции.

«Хороший урок для всех»

Рекомендации для тех, у кого есть лишние рубли желание их инвестировать, в том числе, в юани (в связи с предложением Олега Дерипаски развивать в Сибири финансовые институты, ориентированные на Китай) дала и доктор экономических наук, заведующая кафедрой стратегического и финансового менеджмента САФ Надежда Грошева:

– Если говорить про переориентацию на другую валюту, в частности, юани, надо понимать, что рубль упал не только по отношению к доллару и евро, он упал также и к юаню, да и депозитов в этой валюте с приличной доходностью у нас, на самом деле, не так много. Кроме этого, любые валютные операции – это риски конвертации. В то же время наша банковская система предлагает сегодня хорошие ставки за вклады именно в рублях.

Кроме того, Надежда Грошева считает, что, в отличие от 2014 года, когда также произошёл резкий рост ключевой ставки Центробанка, сейчас это решение было ориентировано на поддержание доходов населения.

– В 2014 году ключевую ставку подняли для стабилизации валютного курса. Сегодня иная ситуация, потому что ключевая ставка не играет роль стабилизатора инфляции и валюты, и, по моему мнению, её рост был вызван попыткой за счёт высокой доходности привлечь средства населения на банковские вклады, убрав их с фондового рынка, где сейчас прекращены торги. Так, если раньше депозиты в валюте не давали никакой доходности, то сейчас на них предлагаются ставки порядка 5%.

Положительный момент, правда, единственный в сложившейся ситуации неопределённости, разрыва логистических цепочек и валютных операций, Надежда Грошева видит и для бизнеса.

– Положительным в этой ситуации может быть то, что государство сейчас будет ориентироваться не на внешние инвестиционные проекты и может направить все свободные ресурсы на поддержку внутреннего бизнеса и развитие внутренних проектов. В частности, буквально на днях Ростуризм объявил, что они будут делать большие программы поддержки внутреннего туризма, что, несомненно, положительно для наших операторов, которые ориентированы не на въездной, а на внутренний туризм, – поделилась своим мнением экономист. – В любом случае, мне кажется, сегодняшняя ситуация – это хороший урок для всех, что деньги стоит инвестировать не во внешние активы, а в свой внутренний рынок, развивать его. Кстати, такую политику ведёт Китай, который очень активно инвестирует в развитие своего собственного рынка, в частности, в многочисленные проекты, связанные поддержкой девелопмента.

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Наталия Горбань