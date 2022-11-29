Территория комфортной жизни. Как MetaEstate меняет подходы к загородному девелопменту

Загородные проекты MetaEstate на Байкальском тракте – «Патроны Парк», «Кандинский» – хорошо знакомы иркутянам. Разные с точки зрения концепций и архитектурных решений, поселки все-таки похожи в главном: это тщательно продуманные комплексные продукты. Из каких элементов они складываются? Как распространить чувство дома до целого поселка? И возможно ли создать зону комфортной жизни на еще большей территории? Об этом мы поговорили с руководителем MetaEstate Дмитрием Кузнецовым.

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

От квартиры – к поселку

Еще 20-25 лет назад зоной личного комфорта для всех нас была квартира. В подъезде могло происходить что угодно, но на своих квадратных метрах, за железной дверью и решетками, человек мог создать альтернативную реальность. Потом появились новостройки – с чистыми парадными и кодовыми замками, и территория личного комфорта расширилась до целого подъезда. Затем стали возникать жилые комплексы – с благоустройством и продуманными дворами без машин. Появлялись и те, кто строил себе дом и высокий забор, чтобы оградить территорию личного комфорта. Потребности, запросы, возможности покупателей менялись – менялись и подходы девелоперов.

Дмитрий: Моей основной идеей было расширение зоны личного комфорта, чувства дома до размеров целого поселка. В наших проектах на это работает всё: и высокое качество строительства, и единая архитектура, когда дома выполнены в одном стиле, но при этом они не «штампованные», а спроектированные индивидуально под каждого клиента – как сшитый на заказ костюм, и общая концепция поселка, и грамотная планировочная организация пространства, когда заборы не закрывают фасады домов, но ограждают приватную территорию, и инженерия высокого класса: подземные электрические сети, качественное освещение, асфальтированные дороги, централизованный водопровод и канализация, и социальная инфраструктура: детские и спортивные площадки, парки, магазины.

Комплексный продукт

Строительство загородного поселка команда MetaEstate воспринимает как создание единого продукта – концептуального, многогранного, комплексного. Здесь нет мелочей: от качественного исполнения каждого компонента, от соответствия его общей концепции проекта зависит итоговый результат.

Дмитрий: Если в основе концепции «Патроны Парка» – экологичность, сохранение леса, то мы используем технологии горизонтального бурения при строительстве водопровода и канализации, делаем фундаменты на плитах или на сваях – так, чтобы минимальным образом ломать естественный рельеф, ландшафт, чтобы сохранить деревья в поселке. Если в «Кандинском» залив является точкой притяжения, то мы ставим дома в шахматном порядке или под углом к улице – для того, чтобы у всех жителей был отличный вид.

Поселок "Кандинский". Из архива компании

Общие ценности

Важной составляющей жизненного комфорта в поселке является и создание комьюнити. Загородная жизнь вряд ли принесет много радости, если добрые отношения с соседями не складываются и каждый вопрос перерастает в конфликт. MetaEstate уделяет социальному комфорту особое внимание еще на этапе создания концепции.

Дмитрий: Мы делаем акцент не на «кошельке», а на менталитете жителей: наши проекты мультисоциальные, по соседству могут жить люди с разным уровнем дохода. Для нас важнее другое – схожие ценности. Если, например, покупатели домов в «Патроны Парке» выбирают «органическую» архитектуру, принимают концепцию экологичности и открытости пространства, то им гораздо проще сосуществовать и взаимодействовать между собой в дальнейшем. Помогает сглаживать острые углы и грамотное управление поселком: ТСН и сервисная компания. Когда жителям не нужно постоянно спорить между собой, что-то делить, им будет приятно встречать друг друга во время прогулок, общаться и даже просто желать хорошего дня. Мы уверены: в итоге в поселке будет комфортная, добрососедская атмосфера.

Дом как продукт

Девелопер, занимаясь созданием загородного поселка, строит дома, дороги, сети, но заказчику, чтобы переехать в свой коттедж, нужно сделать еще очень многое самостоятельно: спланировать инженерную “начинку", продумать дизайн, организовать ремонт… Как говорит Дмитрий Кузнецов, многим покупателям не хочется тратить время и нервы на коммуникации с многочисленными подрядчиками, контролировать все процессы и искать оптимальные сочетания «цена-качество».

Дмитрий: Для наших заказчиков настоящая стройка раньше начиналась только после сдачи дома. И тут возникали многочисленные проблемы: подрядчиков нужно было увязывать между собой, дизайнеры, не понимая концепции поселка, “рисовали” городские интерьеры или предлагали морально устаревшие ландшафты с альпийскими горками и так далее... Мы решили прийти на помощь, углубиться в продукт, начали заниматься инженерией, отделкой, ландшафтом – сегодня мы можем сделать всё.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Больше чем инженерия

В работе над домом девелопер продолжил следовать комплексному подходу. Специалисты MetaEstate сопоставили разные варианты инженерных систем и среди прочего предложили заказчикам «энергоэффективный пакет», выбрав наилучшие соотношения «цена-качество» в этой области. Причем речь идет не только и не столько о качестве самих систем, сколько о качестве жизни в доме, которое эти системы позволяют создать.

Дмитрий: Комплексный подход должен быть комплексным во всем, одними инженерными системами все вопросы не решишь – нужно вмешиваться в конструктивные особенности, в утепление дома. Мы устанавливаем в домах систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и, если позволяет бюджет, с интегрированным тепловым насосом. Это позволяет значительно – до 40% – снизить теплопотери дома. Также мы делаем дополнительное утепление чердачного перекрытия, стен и фундамента. Стремимся добиться такого уровня, чтобы можно было отапливать весь дом только за счет теплых полов, не включая никаких дополнительных приборов. И это только один пример. Современные решения, которые мы применяем, в итоге влияют на все: на климат в доме, эстетику, комфорт, а не только позволяют снизить расход электроэнергии.

Готовое решение

Комплексная работа и с территорией поселка, и с домами позволила создать продукт еще более высокого качества: интерьеры здесь перекликаются с архитектурным решением, а ландшафтный дизайн на участках домовладельцев не вступает в противоречие с общей концепцией поселка. Дом и поселок превращаются в единое пространство: нет четких барьеров и резких границ.

Дмитрий: Нам близка идея строительства целиком готовых поселков. В новом проекте «Кандинский» мы начали с того, что строим первую улицу полностью сами. При этом каждый дом на ней мы разрабатывали индивидуально – под площадку, под потенциального клиента. Следующая улица будет строиться по индивидуальным проектам заказчиков, но они уже однозначно будут включать «инженерку» и как минимум белую отделку. А шоу-стрит позволит покупателям увидеть готовый продукт, который мы предлагаем, посмотреть, как все продумано и реализовано.

Поселок "Кандинский". Из архива компании

Рынок потребителей

Дмитрий Кузнецов убежден: загородный рынок ждет нового продукта. На смену «авантюристам», готовым ради мечты о своем доме годами и даже десятилетиями жить на стройке, приходят потребители, желающие увидеть готовое предложение и сказать: «Берем». И хотя этот запрос пока не является повсеместным, он уже есть. MetaEstate планирует развиваться именно в таком ключе: это даст возможность строить больше, чем сейчас. Девелопер рассматривает новые, еще более масштабные площадки на Байкальском тракте и не только.

Дмитрий: Мы понимаем, что индивидуальный подход на таких больших площадках невозможен. Там нужно выдавать более стандартизированный, проработанный, глубокий продукт. Таким образом можно сократить и срок строительства. Если человек сейчас строит себе дом в лучшем случае четыре года: по году на проект, строительство, отделку и ландшафтный дизайн, то мы сможем построить его за полтора – уже с отделкой и благоустройством. Срок переезда в этом случае значительно сократится. Рынок этого ждет.

Точка сборки

Задача расширения зоны комфортного проживания по-прежнему остается актуальной для MetaEstate. Сегодня девелопер готов шагнуть за границы поселка и призывает к этому коллег, предлагая совместно подумать о территории развития, которая не ограничивается отдельными муниципальными образованиями. В последние годы Иркутск активно развивается в сторону пригородов: это и Байкальский тракт, и Голоустненский. Всю эту территорию нужно воспринимать как единое целое – только так можно обеспечить людей не только качественным жильем, но и инфраструктурой, рабочими местами.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Дмитрий: В развитии загородного рынка сегодня заинтересованы все: и девелоперы, и власти, и финансовые организации. Не хватает только консолидации этих усилий между собой. «Точкой сборки» могла бы стать концепция развития территории, учитывающая развитие инженерных сетей, дорожной и социальной инфраструктуры, промышленных и предпринимательских площадок, что приведет к созданию дополнительных рабочих мест внутри территории, сокращению маятниковой миграции. Мы решили выступить инициаторами и в сотрудничестве с Сибирской Лабораторией Урбанистики запланировали разработку основной идеи концепции. В дальнейшем планируем предоставить ее в областное правительство и Дом.РФ.

Как девелоперская компания, мы можем сделать целый поселок для комфортного проживания – и это огромная территория по сравнению с той же квартирой. Но теперь нам хотелось бы двинуться еще дальше. Комплексный подход к загородному девелопменту позволяет привлекать в регион новых людей – высококвалифицированных специалистов, талантливых предпринимателей, способных вложиться в развитие региона, создать новые производства и творческие проекты. «Осознавая ценность человеческого капитала, мы создаем комфортную среду для жизни, чтобы привлечь в байкальский регион креативное и активное население» – так звучит миссия MetaEstate.

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Дело в деталях. Как современные технологии повышают качество жизни

Нередко современные системы энергоснабжения подают как возможность оптимизировать расходы на содержание дома. Однако в Иркутской области – регионе с дешевой электроэнергией – этот довод не так актуален. «Мы применяем современные технологии не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы получить другой уровень жизни», – говорит Дмитрий Кузнецов.

Тепло

Благодаря энергоэффективным решениям дом может отапливаться только теплыми полами. Это позволяет обойтись без видимых источников тепла: радиаторов, конвекторов, что отлично сказывается на интерьерах. Технология теплого электрического пола позволяет решить и другие задачи. Например, если разместить теплую стену за зеркалом в ванной, то оно останется чистым, какой бы горячий душ вы ни принимали. Полотенце и халат высохнут на такой стене на небольших крючках – и это будет гораздо более эстетичным решением, чем громоздкий полотенцесушитель.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Воздух

В системе, предлагаемой MetaEstate, вентиляция – это главный элемент. Она создает максимальный эффект микроклимата: в доме всегда свежий воздух, зимой – тёплый, летом – прохладный. Он отфильтрован, в нем ни комаров, ни пыльцы, ни пыли. Кроме того, роторные рекуператоры позволяют регулировать влажность. У жильцов дома нет необходимости открывать окна, нет лишнего шума – всё это повышает уровень комфорта.

Звук

Лаконичный современный стиль в интерьере нравится сегодня многим. Но у минимализма есть обратная сторона: звук отражается от гладких поверхностей и создает эффект порхающего эха, говорить о хорошей акустике не приходится. Просто разговаривать в таких условиях сложно, а если вы любите слушать музыку, то даже включенный чайник может перечеркнуть всё удовольствие от процесса. Применение звукопоглощающих и рассеивающих материалов, специальных технических решений позволяет сохранить стильный дизайн и обеспечить при этом акустический комфорт.

(3952) 72-01-01. metaestate.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, 3 этаж, оф. 7

Патроны Парк. Фото из архива компании

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