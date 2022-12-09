«Жить за городом – правильно», – архитектор Ольга Завдовьева о переезде в поселок «Горизонт» и загородных интерьерах

«Многие стремятся в центр Иркутска, но стоит ли? Здесь, за городом, такая сказка! Умиротворение, лес, залив», – говорит архитектор Ольга Завдовьева. Пару лет назад она купила квадрохаус в «Горизонте», а также работает над несколькими загородными интерьерами в этом поселке. Как убежденная горожанка решилась на переезд в пригород? Чем «Горизонт» покорил дизайнера? Какие интерьеры рождаются в загородных квартирах и квадрохаусах? Об этом – в нашем материале.

Закрыть дверь – и улететь

Ольга Завдовьева – основатель известной в Иркутске дизайн-студии UNISON. «Харлампиевская клиника», отели «Амурский» и «Михаил Строгов», сеть детских садов «7 Звезд» – в копилке Ольги и ее команды немало знаковых для города проектов. Большая часть заказов сегодня – это частные интерьеры, в первую очередь – загородные.

«Мы всегда с большой любовью делаем эти проекты и на каждом видим все плюсы загородной жизни. Умиротворенность, много зелени, свежий воздух, большие пространства. Я вообще считаю, что жить за городом – правильно. Особенно в России, особенно в нашем регионе, где потрясающая природа и столько свободной земли для строительства».

Несмотря на симпатию к загородному образу жизни, сама Ольга уезжать из Иркутска долгое время не спешила: считала себя исключительно городским жителем, ценила комфорт и мобильность. «Для меня очень важно было иметь возможность закрыть дверь квартиры и улететь куда-нибудь надолго. Не думая при этом о скважинах, о септиках и прочих традиционных атрибутах загородного дома».

Как признается Ольга, «Горизонт» покорил ее именно сочетанием преимуществ загородной жизни и городского комфорта. «В поселке централизованные сети водоснабжения и канализации. Закрытая территория, видеонаблюдение. Работает управляющая компания: дворники убирают улицы, организован вывоз мусора. Живя здесь, я точно так же могу купить билет, закрыть дверь и улететь».

Звезды сошлись

Впрочем, городской уровень комфорта – не единственная причина, побудившая Ольгу купить квадрохаус в «Горизонте». «Как только вы въезжаете в посёлок, вы получаете порцию положительных эмоций. Сегодня Ангара одна, завтра – другая. Место благостное! Я работаю во многих поселках, но не во всех это чувствуется. Когда я впервые оказалась в «Горизонте», здесь и домов-то почти не было – роща, залив. Но звезды сошлись, почувствовала: моё!»

Как профессиональный архитектор, Ольга высоко оценила концепцию проекта: единый стиль, мультиформатность, грамотную планировочную организацию поселка, отсутствие высоких заборов, а главное – желание девелопера довести задуманное до конца.

«Первое, что меня огорчает в наших поселках, особенно тех, которые позиционируют себя элитными, – это архитектурный «винегрет». Мы часто восхищаемся городками в Европе: «Какой милый, уютный городок!», а всё потому, что они стилистически целостные. Но попробуйте что-нибудь там построить – вас обяжут использовать конкретную черепицу, строить определенное количество этажей, учитывать контекст этого старинного городка. В «Горизонте» я увидела подобный подход, и это меня сразу подкупило. Культуру важно воспитывать».

Идеальный формат

Одна из особенностей «Горизонта» – его мультиформатность: в поселке есть и загородные квартиры, и квадрохаусы, и таунхаусы. Выбор Ольги пал на двухэтажный квадрохаус – компактный, оптимальный по площади, с небольшим участком, куда можно выйти прямо из гостиной. «Утро – это моё время. Выпить чашечку кофе на свежем воздухе – необходимый ритуал. У меня еще не готов интерьер, но дополнительные кустарники на участке я уже высадила», – улыбается Ольга.

В работе у дизайнера – еще два трехэтажных квадрохауса. Заказчики, как и Ольга, прониклись концепцией поселка и во многом повторили стилистику «Горизонта» в интерьерных решениях – буквально «вывернули» архитектуру вовнутрь. «Мы используем натуральные материалы: кирпич, камень, дерево. Заказчики не хотят выстраивать границ между домом и поселком: попросили, например, убрать шторы, настолько сильно их желание не прятать потрясающий вид».

Огромный плюс квадрохаусов, по словам Ольги, в том, что в дом можно попасть из двух точек – через парадный вход или гараж. «Вы заезжаете на своем автомобиле прямо в дом – формат квадрохауса это позволяет. Обычно гараж – это просто «кладовка» для автомобиля, а здесь – часть пространства. Стены стеклянные – вы заезжаете и видите люстры, мебель. Дом начинается от гаражных ворот».

Дизайн интерьера квадрохауса. Из архива компании

На втором этаже в обоих проектах располагаются просторные – 100 кв. м – гостиные. Это сердце загородной жизни: здесь можно собрать друзей и соседей на ужин, провести время за приятными беседами. Третий этаж – приватная зона. «В обоих случаях мы делаем мастер-спальни с гардеробными и санузлами, из которых тоже открывается потрясающий вид. Мы очень трепетно относимся к ванным комнатам: здесь начинается и заканчивается наш день. Важно, чтобы находиться в этом пространстве было приятно. Лежать в ванне, созерцать прекрасный вид за окном: воду, небо, шелест высоких берез – разве это не здорово?»

Дизайн интерьера квадрохауса. Из архива компании

Еще один давний заказчик Ольги купил в «Горизонте» загородную квартиру на третьем этаже. «В ней мы смогли сделать многое из того, что в городской квартире было бы попросту невозможно. Во-первых, убрали обычную систему отопления с радиаторами и сделали теплые полы. Во-вторых, свободная планировка позволила устроить огромную гостиную. Потрясающий вид на поселок, лес, залив повлияли на заказчика: он пожертвовал просторной бытовой комнатой, чтобы в гостиной было как можно больше пространства. В итоге квартира получилась под стать загородному жилью: когда заходишь, нет ощущения, что ты в квартире».

Дизайн интерьера квартиры 110 кв м. Из архива компании.

Новый уровень

Как признается Ольга, ее радует, что загородный рынок становится все более цивилизованным: девелоперы стремятся к тому, чтобы создать место для комфортной жизни – с теплой атмосферой и добрососедскими отношениями. Эволюционируют, меняются и запросы загородных жителей к интерьерам.

«Сейчас мы приходим к тому, что многие заказчики настолько заняты своим основным делом, бизнесом, что минимально участвуют в проекте и полностью доверяют нам. Это осознание пришло: правильнее и выгоднее обратиться к профессионалу – опытному архитектору-дизайнеру, который возьмет на контроль все вопросы, будет следить за очередностью работ, выстраивать коммуникации с подрядчиками, отслеживать качество, подбирать материалы в нужном объеме, а главное – прогрессивные. Мы очень много времени уделяем самообразованию: выставки, обучения, общение с поставщиками».

Дизайн интерьера квартиры 110 кв м. Из архива компании.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, спрос на загородные интерьеры, по словам Ольги, сейчас очень высок: «Если честно, мы не справляемся, некоторые заказчики вынуждены немного ждать. Пандемия сподвигла к строительству и покупке домов, переезду. Все осознали: загород – это идеальное жилье».

5 преимуществ «Горизонта»

Антон Кондратьев, руководитель проекта, – загородный житель с большим стажем. «Горизонт» во многом стал воплощением мечты и представлений девелопера о том, каким должен быть современный загород. Мы поговорили о ключевых особенностях поселка.

1. Мечта

– «Горизонт» – первый проект в сфере жилья для нашей компании, до этого мы занимались в основном коммерческой недвижимостью. При этом почти вся команда «Горизонта» – это загородные жители с большим стажем. У нас была общая мечта, общие представления о том, какой должна быть загородная жизнь: дороги – широкие, заборы – низкие, архитектура – единая, но дома при этом разные, не «штампованные»… Оказалось, что о таком поселке мечтают и немало других людей в Иркутске. Мы нашли своих покупателей.

2. Концепция

– Мало придумать концепцию поселка – нужно ее выдержать. В начале пути «картинка» красивая почти у всех, но при реализации всё часто начинает рассыпаться: кто-то строит кирпичную беседку или гараж, кто-то ставит забор. Мы придумали, как избежать таких рисков: архитектурный надзор оставили за собой. Желание русского человека что-то построить на своей земле никуда не денется, искоренить его не получится – значит, надо возглавить этот процесс, чтобы архитектура в поселке оставалась единой. Любое изменение, любая постройка должны быть согласованы – чтобы всё было красиво, не мешало другим людям, не загораживало вид. Радует, что большинство жителей «Горизонта» поддерживают нас в этом.

3. Виды

– «Горизонт» находится в прекрасном месте: на берегу залива, в окружении леса. Для нас было важно, чтобы каждый житель поселка мог любоваться этими пейзажами. Поэтому дороги, которые спускаются в сторону залива, мы оставили широкими, по семь метров. Плюс тротуары и низкие заборы, которые не загораживают вид. Теперь, когда задуманное стало воплощаться в реальность, видим: получилось даже лучше, чем мы предполагали. Даже если ты живешь на самой дальней улице, у тебя все равно отличный вид – можно гулять и наслаждаться.

4. Планировки

– Мы потратили немало времени и сил, чтобы во всех форматах жилья в «Горизонте» сделать свободные планировки. К счастью, этажность нам это позволяет – сложного конструктива здесь нет. Мы сделали по два вывода воды и канализации, чтобы у покупателей была возможность работать с пространством, варьировать. В Европе строятся дома с ремонтом, но в России этот формат вряд ли сработает: наш человек хочет творить, самовыражаться. Свободные планировки позволяют это делать: порой мы удивляемся, когда видим те решения, которые рождаются у наших жителей: неужели и так можно было?

5. Деревья

– Чтобы сохранить насаждения на участке, у девелопера должна быть железная воля и огромное желание сделать это. Потому что для строителей деревья – расходный материал, культуры производства работ нет. Нам пришлось описать все деревья на участке, сделать аэросъемку. Если строители все-таки умудрялись что-то спилить – наказывали их деньгами, штрафовали. В подмосковных поселках специально привозят деревья из лесов, создают парковые зоны за огромные деньги. А у нас всё это есть абсолютно бесплатно – нужно просто сохранить. Здорово, что деревья сохранятся не только в самом поселке, но и рядом с ним: участок леса вокруг «Горизонта» вошел в «зеленый пояс» Иркутска, в парковую зону – любое строительство здесь запрещено.

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«Новый год – это праздник загородной жизни», – убежден девелопер проекта «Горизонт» и загородный житель со стажем Антон Кондратьев. Подготовка к встрече 2023 года в поселке уже началась: жители украшают дома и участки, девелопер строит ледовый городок, а 10 декабря, по уже сложившейся традиции, в гости к детям и взрослым заглянет сам Дед Мороз. В предпраздничном интервью для Газеты Дело Антон поделился новостями проекта и рассказал, почему в «Горизонте» ждут Нового года и зимних каникул – чтобы… остаться дома.