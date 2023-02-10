ЕФС-1: на какие важные моменты обратить внимание бухгалтеру и кадровику. Обзор от КонсультантПлюс

Отчетность по персонифицированному учету и взносам на травматизм объединит сведения из СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Подавать форму ЕФС-1 надо в объединенный фонд уже со следующего года. Рассмотрим основные важные моменты.

Состав формы

Отчет ЕФС-1 состоит из титульного листа и 2 разделов с подразделами. В них отражают сведения, например:

- о страхователе (титульный лист формы);

- о трудовой деятельности (подразд. 1.1 подразд. 1 разд. 1 формы);

- о страховом стаже (подразд. 1.2 подразд. 1 разд. 1 формы);

- о зарплате работников бюджетной сферы (подразд. 1.3 подразд. 1 разд. 1 формы);

- об основаниях для отражения данных о периодах работы в условиях, которые дают право для досрочной пенсии (подразд. 2 разд. 1 формы);

- о застрахованных, за которых перечисляли дополнительные взносы на накопительную пенсию (подразд. 3 разд. 1 формы);

- о взносах на травматизм (подразд. 2.1 и 2.2 разд. 2 формы);

- о результатах обязательных медосмотров и спецоценке (подразд. 2.3 разд. 2 формы).

Заполнять подразд. 1 разд. 1 надо при сдаче подразд. 1.1, 1.2, 1.3. Подразделы 2.1 и 2.3 разд. 2 заполняют все страхователи. Подразделы 2.1.1 и 2.2 разд. 2 оформляют, только если есть показатели. Титульный лист входит в состав отчета всегда.

Перенос сведений из старых форм в новую

Подраздел 1.1 подразд. 1 разд. 1 ЕФС-1 станет аналогом СЗВ-ТД, а подразд. 1.2 подразд. 1 разд. 1 ЕФС-1 - СЗВ-СТАЖ.

В подразд. 3 разд. 1 новой формы перенесли сведения из ДСВ-3.

Раздел 2 ЕФС-1 заменит 4-ФСС.

Сроки сдачи

ЕФС-1 с подразд. 1.2 подразд. 1 разд. 1 подают раз в год. Впервые это нужно сделать не позднее 25 января 2024 года за 2023 год.

Форму с разд. 2 представляют ежеквартально - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ЕФС-1 с подразд. 1.1 подразд. 1 разд. 1 надо сдать при приеме, увольнении, переводе и иных кадровых изменениях с 1 января 2023 года в такие сроки:

- при приеме на работу или увольнении - не позднее следующего рабочего дня после издания приказа;

- при заключении и прекращении договора ГПХ - не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора;

- в случае иного кадрового мероприятия (перевод, переход на электронную трудовую книжку и т.п.) - не позднее 25-го числа следующего месяца.

Нюансы заполнения формы для всех страхователей

В подразделе 1 раздела 1 в поле "Статус ЗЛ" надо указать статус зарегистрированного лица, например: ГРФ - граждане РФ, ПЖИГ - иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающие в России.

В подразделе 1.1 подраздела 1 раздела 1 отражают сведения о трудовой деятельности. Они схожи с теми, что были в СЗВ-ТД. Отличие: теперь нужно отражать еще и сведения по договорам ГПХ.

В гр. 7 указывают причину увольнения и код. Последний берут из классификатора к порядку заполнения. Например, при увольнении по собственному желанию - п3ч1с77тк. Сейчас в СЗВ-ТД код не указывают. Если в гр. 7 поставили код "иное", то надо отразить норму нормативно-правового акта, по которому уволили работника. При прекращении договора ГПХ графу не заполняют.

В подразделе 1.2 подраздела 1 раздела 1 по сравнению с отчетом СЗВ-СТАЖ добавили графы, например:

- 5 - районный коэффициент;

- 11 - индивидуальный номер рабочего места;

- 12 - класс (подкласс) условий труда.

Убрали гр. 14 "Сведения об увольнении застрахованного лица/сведения о периодах, засчитываемых в страховой стаж безработным".

Теперь в разделе отражают сведения только по отдельным категориям работников, например: "вредникам", с чернобыльскими льготами, работающим на госдолжностях, находившимся в отпуске до 3 лет или без сохранения зарплаты.

В подразделе 2 раздела 1 указывают сведения по страхователю. Его подают вместе с подразд. 1.2 подразд. 1. Поле "Отчетный период" должно иметь значение, равное или больше "2023".

В подразделе 3 раздела 1 в таблице отражают те же показатели, что сейчас в отчете ДСВ-3.

В подразделе 2.1 раздела 2 вносят показатели, аналогичные показателям в табл. 1 отчета 4-ФСС. В новый отчет добавили гр. 4 "На начало отчетного периода".

В подразделе 2.1.1 подраздела 2.1, подразделе 2.2, подразделе 2.3 раздела 2 указывают ту же информацию, что сейчас в табл. 1.1, табл. 2 и табл. 4 4-ФСС.

Подраздел 2.1.1 заполняют:

- страхователи, которые выделили подразделения в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ);

- страхователи - учреждения, часть деятельности которых финансируют из бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников;

- страхователи - физлица, которые исчисляют взносы по нескольким основаниям.

Сейчас табл. 1.1 отчета 4-ФСС заполняют только страхователи с подразделениями, выделенными в СКЕ.

Форма 4-ФСС также включает табл. 3, но в ЕФC-1 аналогичного раздела нет.