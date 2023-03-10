Персональные данные, противопожарный режим, ПДД и другие изменения для юриста с 1 марта 2023 года

Ограничили доступ к персональным данным владельцев недвижимости, содержащимся в ЕГРН. Если выписку из реестра заказывает постороннее лицо, Ф.И.О. и дату рождения правообладателя в ней не укажут. Исключение - ситуация, когда правообладатель разрешил раскрывать эти сведения, подав соответствующее заявление.
Установили требования к документам, которые подтверждают уничтожение персональных данных. Хранить такие документы нужно 3 года.
Новый срок уведомления Роскомнадзора об изменении ранее поданных сведений об обработке персональных данных. Обо всех изменениях, которые произошли в течение месяца, нужно сообщить не позднее 15-го числа следующего месяца (а не в течение 10 рабочих дней после каждой корректировки, как установлено до 1 марта).
Установили требования к тому, как операторам оценивать вероятный вред при обработке персональных данных, а также порядок взаимодействия с Роскомнадзором при утечке персональных данных.
Разрешили большему числу компаний использовать биометрические персональные данные из единой системы. Работать с такими данными могут в определенных целях предприятия торговли и сферы услуг, операторы связи, вузы, иные организации. Подробнее в новости.
Компаниям с преобладающим госучастием, банкам и ряду иных организаций нельзя использовать иностранные мессенджеры, чтобы передавать платежные документы, персональные данные российских граждан или сведения об их счетах и вкладах.
Противопожарный режим
На все однотипные по назначению и пожарной нагрузке здания и сооружения, расположенные по одному адресу, можно утвердить одну инструкцию о мерах пожарной безопасности (исключение - жилые дома и ряд других объектов).
Уточнили норму, закрепляющую запрет хранить имущество и размещать производственные участки в технических помещениях (например, в подвалах и на цокольных этажах). Запрет не действует в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Ранее МЧС разъясняло, что запрет не действует, если соответствующее использование помещений предусмотрено проектной документацией.
Есть также изменения, которые, в частности, коснулись дверей эвакуационных выходов, размещения сидячих мест для ожидания, использования временной электропроводки и огнетушителей. Подробности в нашем обзоре.
ПДД
1 марта начнут действовать изменения в части:
- проезда перекрестков с круговым движением;
- дорожных знаков, разметки, направляющих островков и островков безопасности;
- передвижения на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности.
Строительство
На уровне закона установили, что для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не нужны:
- ГПЗУ;
- акт приемки объекта строительства;
- акт, подтверждающий соответствие параметров объекта проектной документации;
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.
Ранее эти же послабления были установлены на весь 2023 год антикризисным постановлением правительства.
Вступает в силу новая статья ГрК РФ об архитектурно-градостроительном облике объекта капитального строительства. Предусмотрены особые правила для городов федерального значения, а также переходные положения.
Маркировка товаров
С 1 марта:
- в системе "Честный знак" должны регистрироваться участники оборота пива и слабоалкогольных напитков, а также организации оптовой торговли жидкостями для электронных сигарет;
- розничным магазинам нужно направлять в систему "Честный знак" сведения о продаже упакованной воды;
- уточнили правила маркировки легпрома и обуви;
- дополнили порядок направления сведений о продаже маркированных товаров через онлайн-кассу.
Связь
Мобильных операторов оштрафуют на сумму до 2 млн руб., если они не заблокируют корпоративные сим-карты, сведения о которых не зарегистрированы через портал госуслуг. Речь идет о сим-картах как для сотрудников, так и для оборудования.
Есть и другие изменения в административной ответственности операторов связи.
|Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
|Присоединяйтесь!
Новости, анонсы, обзоры от КонсультантПлюс
Сообщество в Viber