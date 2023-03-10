Персональные данные, противопожарный режим, ПДД и другие изменения для юриста с 1 марта 2023 года

Ограничили доступ к персональным данным владельцев недвижимости, содержащимся в ЕГРН. Если выписку из реестра заказывает постороннее лицо, Ф.И.О. и дату рождения правообладателя в ней не укажут. Исключение - ситуация, когда правообладатель разрешил раскрывать эти сведения, подав соответствующее заявление.

Установили требования к документам, которые подтверждают уничтожение персональных данных. Хранить такие документы нужно 3 года.

Новый срок уведомления Роскомнадзора об изменении ранее поданных сведений об обработке персональных данных. Обо всех изменениях, которые произошли в течение месяца, нужно сообщить не позднее 15-го числа следующего месяца (а не в течение 10 рабочих дней после каждой корректировки, как установлено до 1 марта).

Установили требования к тому, как операторам оценивать вероятный вред при обработке персональных данных, а также порядок взаимодействия с Роскомнадзором при утечке персональных данных.

Разрешили большему числу компаний использовать биометрические персональные данные из единой системы. Работать с такими данными могут в определенных целях предприятия торговли и сферы услуг, операторы связи, вузы, иные организации. Подробнее в новости.

Компаниям с преобладающим госучастием, банкам и ряду иных организаций нельзя использовать иностранные мессенджеры, чтобы передавать платежные документы, персональные данные российских граждан или сведения об их счетах и вкладах.

Противопожарный режим

На все однотипные по назначению и пожарной нагрузке здания и сооружения, расположенные по одному адресу, можно утвердить одну инструкцию о мерах пожарной безопасности (исключение - жилые дома и ряд других объектов).

Уточнили норму, закрепляющую запрет хранить имущество и размещать производственные участки в технических помещениях (например, в подвалах и на цокольных этажах). Запрет не действует в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Ранее МЧС разъясняло, что запрет не действует, если соответствующее использование помещений предусмотрено проектной документацией.

Есть также изменения, которые, в частности, коснулись дверей эвакуационных выходов, размещения сидячих мест для ожидания, использования временной электропроводки и огнетушителей. Подробности в нашем обзоре.

ПДД

1 марта начнут действовать изменения в части:

- проезда перекрестков с круговым движением;

- дорожных знаков, разметки, направляющих островков и островков безопасности;

- передвижения на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

Строительство

На уровне закона установили, что для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не нужны:

- ГПЗУ;

- акт приемки объекта строительства;

- акт, подтверждающий соответствие параметров объекта проектной документации;

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.

Ранее эти же послабления были установлены на весь 2023 год антикризисным постановлением правительства.

Вступает в силу новая статья ГрК РФ об архитектурно-градостроительном облике объекта капитального строительства. Предусмотрены особые правила для городов федерального значения, а также переходные положения.

Маркировка товаров

С 1 марта:

- в системе "Честный знак" должны регистрироваться участники оборота пива и слабоалкогольных напитков, а также организации оптовой торговли жидкостями для электронных сигарет;

- розничным магазинам нужно направлять в систему "Честный знак" сведения о продаже упакованной воды;

- уточнили правила маркировки легпрома и обуви;

- дополнили порядок направления сведений о продаже маркированных товаров через онлайн-кассу.

Связь

Мобильных операторов оштрафуют на сумму до 2 млн руб., если они не заблокируют корпоративные сим-карты, сведения о которых не зарегистрированы через портал госуслуг. Речь идет о сим-картах как для сотрудников, так и для оборудования.

Есть и другие изменения в административной ответственности операторов связи.