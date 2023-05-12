Новое в системе КонсультантПлюс. Антикризисные меры: обзор последних новостей

Любым организациям и ИП

Послабления по проверкам

До 2030 года не проводят плановые проверки, за исключением:

предприятий и организаций, деятельность которых относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска;

объектов, которые являются опасными производствами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса;

проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП без риск-ориентированного подхода.

На 2023 год значительно сузили основания для проведения внеплановых проверок.

Послабления по налогам и взносам

Организации и ИП, которые получили годичную отсрочку по взносам за II и III кварталы 2022 года, вправе обратиться в период с 1 марта по 28 апреля 2023 года за предоставлением рассрочки по уплате указанной задолженности до 28 мая 2024 года. Особые правила установлены для страховых взносов, исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб.

ФНС не приостанавливает операции по счетам в течение двух недель с момента направления в банк поручения ФНС на списание и перечисление в бюджет налоговой задолженности.

В конце марта 2022 года ввели новые налоговые меры поддержки бизнеса, к примеру:

до конца 2023 года отменили повышенные пени при длительной просрочке;

можно перейти на расчет авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли и не дожидаясь следующего года;

уменьшили число контролируемых сделок;

ввели нулевую ставку по НДС для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и по аренде объектов туристической индустрии;

смягчили требования к ускоренному возмещению НДС за 2022 и 2023 годы;

отменили повышенные коэффициенты транспортного налога для автомобилей стоимостью от 3 млн до 10 млн руб.

Субсидия при трудоустройстве новых работников

1. Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве некоторых категорий граждан. Это, к примеру:

уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата;

работники, находящиеся под риском увольнения;

безработные граждане в возрасте до 30 лет включительно.

2. На уровне регионов при финансовой поддержке федерального центра в 2023 году действуют программы, в рамках которых работодателям возмещают:

затраты на оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые состоят на учете в службе занятости;

затраты на оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства граждан, которые находятся под риском увольнения;

затраты на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Перечень предприятий утверждает Минпромторг.

Малому и среднему бизнесу

Уменьшение административных штрафов для малых предприятий

С 6 апреля 2022 года смягчили ответственность для малых и микропредприятий:

их штрафуют на суммы, которые предусмотрены для ИП, а не для организаций;

если штраф для ИП не предусмотрен, компания заплатит от половины минимального до половины максимального штрафа для организаций. Если размер санкции фиксированный, назначат 50% от него.

Переводы через систему быстрых платежей

ЦБ РФ с 1 мая 2022 года увеличил максимальный размер операции для системы быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн руб.

Участникам ВЭД

Льготный кредит на закупку приоритетной импортной продукции

Правительство утвердило правила предоставления кредитов по льготной ставке (0,3 х ключевая ставка + 3%) на приобретение продукции из установленного перечня, например, электроники, продовольствия, транспорта, стройматериалов.

С 18 октября 2022 года кредитные средства можно направить на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин.

Кредит предоставят для финансирования контрактов, заключенных после 1 марта 2022 года с ценой, эквивалентной 3 млн руб. и более.

Срок действия льготной ставки составляет не более:

1 года при закупке продукции. Льготная ставка применяется к объему финансирования, выданному по кредитному соглашению до 30 октября 2023 года;

3 лет – для оборудования и средств производства. Льготная ставка применяется к объему финансирования, выданному по кредитному соглашению до 31 декабря 2023 года.

Послабления при таможенном оформлении

1. До 1 января 2025 года разрешили указывать одну позицию ТН ВЭД при декларировании продукции, которую поставляют в комплекте с компонентом или в разобранном виде. При этом не нужно корректировать решение о классификации, если его выдали до 1 июля 2022 года.

2. До 1 января 2029 года разрешили ввозить компоненты товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

3. Декларантам не нужно подтверждать право использовать сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям к серийным товарам.

4. Импортеров значимой продукции производственного назначения освободили от обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. Поддержка касается товаров для производства продовольственной, электронной, металлургической продукции, а также продукции легпрома. Мера распространяется на товары, ввезенные с 28 марта 2022 года.

5. До конца 2023 года упрощен ввоз электроники.