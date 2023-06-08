«В бизнесе важно рисковать. Но – с умом». 10 цитат бизнес-адвоката Владимира Рябенко

«Мы видим свет в конце тоннеля, а если не видим – прорубаем тоннель», – с таким подходом адвокат Владимир Рябенко и его партнеры уже 25 лет защищают интересы бизнеса в 27 регионах России – от Москвы до Владивостока. О репутации, работе на результат, столичных амбициях и умении рисковать – в нашем материале.

1. О репутации: «90% клиентов приходят по сарафанному радио»

– Конечно, наш конек – репутация, ей уже более 25 лет. В нашем небольшом городе ее можно было испортить легко. Но 90% клиентов по-прежнему приходят в бюро по сарафанному радио, и это подтверждает качество репутации и наших услуг.

Дух компании всегда был в том, что мы реально «болеем» за дело клиента. Да, это очень тяжело – пропускать чужие, казалось бы, вопросы через себя, но, поверьте, для нас важнее – помочь решить проблему. Просто сходить в суд – проиграл или выиграл, не важно – это не наш сценарий. Мы всегда придумываем нестандартные ходы и работаем на результат.

2. О специализации: «Бизнес-адвокатура – это интересно»

– Наша специализация – это налоговое право, строительство, сделки с недвижимостью, субсидиарная ответственность при банкротстве. Плюс специализации – в огромном опыте. Видишь новое дело – вспоминаешь: 10 лет назад у тебя было что-то подобное, это помогает найти решение.

Мы занимаемся в первую очередь бизнес-адвокатурой, потому что для нас это интереснее и понятнее. Но, конечно, оказываем юридические услуги и физическим лицам – обычно это собственники или руководители бизнеса. Не отказываем им в любой помощи – пусть это даже ДТП или взыскание займа. Клиент должен чувствовать поддержку во всем и найти решение своих вопросов в одном месте.

3. О рисках: «Помогаем просчитать последствия»

– Как-то раз я прочел интервью пятерых суперуспешных российских бизнесменов – тех, кого называют олигархами, – о том, как они добились такого колоссального успеха. Из десяти пунктов на первом месте у всех стоял один – они не боялись рисковать. В России это очень важно: если ты рискуешь, есть большой шанс – скажем, 50% – что ты победишь. Это адреналин, это драйв.

Наши клиенты-бизнесмены – именно такие люди: они не боятся рисковать. И наша задача здесь, как бизнес-адвокатов, – просчитать последствия и варианты действий. Если клиент для себя принял решение рискнуть, то мы максимально обезопасим его путь. Обозначим уровень рисков и то, как их можно снизить.

4. О защите бизнеса: «Пока гром не грянет…»

– В числе наших эксклюзивных предложений – юридический аудит и защита бизнеса компании. Это один из главных китов успешного бизнеса. В наших реалиях голова предпринимателя забита главным вопросом: как заработать денег? И очень редко кто изначально выстраивает такую структуру бизнеса и его взаимоотношений с контрагентами, при которой компания защищена от рисков. Я думаю, в Иркутске лишь 10% предпринимателей готовы заниматься юридической защитой превентивно. К юристу обращаются, как правило, когда проблема уже появилась.

Когда я только начинал свой профессиональный путь, работал юристом в банке. Управляющей была Вера Моисеевна Давыдова. И она, наверное, единственный в моей жизни человек, кто на любые переговоры с клиентом всегда брал с собой юриста. Клиенты спрашивали: «Зачем нам юрист?» Вера Моисеевна отвечала: «Он должен сразу говорить, что из обсуждаемого реально воплотить юридически, а о чем даже думать не стоит». Это меня тогда еще поразило, и с тех пор я постоянно эту историю своим клиентам рассказываю, пытаюсь донести, что любую проблему лучше предупредить. Но таков уж наш менталитет: пока гром не грянет…

5. О ценах и ценности: «Мы работаем на результат»

– Вопрос о стоимости юридической помощи, наверное, один из ключевых в отношениях с клиентом. Я всегда стараюсь, чтобы наша ценовая политика была релевантной клиентскому запросу (конкретной правовой ситуации) и соответствовала рынку. При этом, безусловно, в своей практике мы отталкиваемся от рекомендаций адвокатской палаты и уже с учетом конкретных фактических обстоятельств (сложность, длительность, планируемые трудозатраты) согласовываем финальную стоимость. В то же время для клиентов важна не столько стоимость, а, в первую очередь, наше восприятие и личная вовлеченность, нацеленность на достижение результата. Мне кажется, что в этом кроется залог нашей успешной репутации.

6. Об аутсорсинге: «Это удобно и выгодно»

– Мы предлагаем клиентам полное юридическое сопровождение на условиях аутсорсинга – это удобно, заменяет весь юридический отдел и расходы на него, включая налоги, канцелярию, юридические программы. Для бизнесмена самое главное в жизни – время. Когда у тебя не болит голова о юридических вопросах: ты отдал это и уверен в качестве – это высвобождает огромный ресурс.

Но, если клиент не готов отказаться от юриста в офисе, мы выстраиваем сотрудничество, дополняя друг друга. Штатный юрист – особенно в большой компании – обычно завален текучкой: договоры, приказы, трудовые книжки… Конечно, когда среди этой рутины вдруг возникает какое-нибудь серьезное дело из серии «надо взыскать 100 миллионов», ему может быть непросто. И здесь привлечение внешних консультантов очень кстати. В этом случае мы выстраиваем взаимодействие, совместную работу с юристом компании: мы, конечно, не конкуренты, а союзники.

7. О технологичности: «Отслеживаем все тенденции»

– Технологичны ли мы? Не знаю. Мы пока не используем искусственный интеллект в решении своих задач. Но у нас выстроена работа внутри: глубокая специализация сотрудников, совместное обсуждение, выстраивание стратегии, тактики, при необходимости подключение экспертов и специалистов из других областей знаний. Даже доску маркерную для мозговых штурмов имеем – всё как положено (улыбается). И, конечно, мы постоянно отслеживаем тенденции развития юридического рынка, новые технологии, читаем много специальной литературы, следим за Telegram-каналами, связанными с юриспруденцией. Мы в курсе всего, что происходит с юриспруденцией в России, – это точно.

Недавно один из зарубежных клиентов спросил, сталкивался ли я с понятием «обратное прокалывание корпоративной вуали»? Я сказал, что нет, но потом специально изучил этот вопрос. Он оказался понятным, и у нас даже были такие кейсы, только назывались они по-другому, более просто. Зато как звучит – «обратное прокалывание корпоративной вуали»! Красота!

8. О проблемах бизнеса: «В топе – логистика и трудности с оплатой»

– Проблем, с которыми обращаются предприниматели, – много. Традиционно в топе – запросы, связанные с субсидиарной ответственностью при банкротстве, а также с правами на недвижимость: легализация проблемных объектов недвижимости, устранение кадастровых ошибок и коллизий, истребование недвижимости из чужого незаконного владения.

В последнее время добавились проблемы с логистикой, задержками оплаты. Цепочки нарушились, начались трудности с поставками. Сейчас нельзя быть уверенным, что товар придет вовремя, особенно если это иностранные контрагенты. Зарубежные банки не переводят вовремя деньги, а иногда и вовсе пропадают.

Большие проблемы и в лесной отрасли. Экспорта леса в прежних объемах нет, у некоторых предприятий лес просто гниет на делянах: себестоимость такова, что проще оставить его там, чем вывозить. Всё это глобальные проблемы в масштабах страны, и они отражаются на наших клиентах, большинство которых занимаются производством.

9. О столичных амбициях: «Москва про нас услышит»

– В Москве, по моему мнению, хорошо зарабатывать, но жить лучше в Иркутске. Как говорит мой близкий друг, Иркутск – уникальный, здесь есть все времена года: зима – это зима, лето – это лето, пусть и короткое. Я люблю свой город.

У бюро столичные амбиции есть, и мы их уже реализуем. Почти год назад мы совместно с партнерами коллегии адвокатов «Десница» запустили проект в Москве. Там мы занимаемся как уголовным, так и гражданским правом.

Столица “покоряется”, конечно, непросто. Но, что меня удивило – зачастую там очень низкое качество юридических услуг, на первом месте – деньги. Но я верю, что ситуация изменится, и качество будет важнее. Это такой столп, который сложно победить, так что здесь – вопрос времени. Мы уже пользуемся той репутацией, которую наработали в Иркутской области и других регионах, наработаем и там. Я уверен: Москва про нас услышит.

10. О команде: «Я в своих людях уверен»

– Я в своих людях уверен. Четко понимаю, что это боеспособные и самостоятельные единицы, мне не нужно контролировать качество их работ. Если есть проблема – мы ее обсуждаем, в остальном – вырулят сами. Они профессионалы. Постоянно обучаются, ездят на различные форумы, в том числе в роли спикеров. И я это поддерживаю: «Ребята, пожалуйста, учитесь, это важно, это интересно. Бюро оплатит».

В команде развита взаимовыручка и взаимозаменяемость, все работают в постоянном диалоге, все нацелены на результат. Моя задача – организовать работу, выстроить взаимодействие коллег так, чтобы получился результат, которым будут довольны. Я всегда своим сотрудникам говорю: «Мне бы хотелось, чтобы клиент звонил мне два раза. Первый: “Я к вам с проблемой”, второй: “Спасибо большое, что вы ее решили”». Это идеально.

Мы позиционируем себя как адвокатов-экспертов, и в этом наше основное отличие от юристов в компаниях. Мы занимаемся не просто юридической рутинной работой, но стратегией и тактикой ведения дела. Оцениваем проблему клиента с разных сторон – налоговой, аудиторской, юридической, политической. Это масштабнее. Мы видим свет в конце тоннеля, а если не видим – то прорубаем тоннель.

«Безвыходных ситуаций не бывает»

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

Доверие и работа на результат

Елена Булыгина, адвокат, специализация: налоговые споры

Елена Булыгина – одна из основателей адвокатского бюро. По словам Владимира Рябенко, Елена по праву считается одним из лучших налоговых консультантов: «Для такой работы необходима усидчивость и любовь к цифрам. Именно эти качества сделали ее таким профессионалом».

– Люблю свою профессию за возможность помогать людям. Получаю моральное удовлетворение, когда удаётся решить проблему, с которой ко мне обратились. Моя работа – это творческий процесс: от того, как ты выстроишь фактические обстоятельства, какую оценку и интерпретацию им дашь, во многом зависит исход дела.

Для меня главное – это честность в работе с клиентом, всегда стараюсь обозначить все возможные варианты исхода дела, даже самые неблагоприятные. Важны доверие и работа на результат. Всегда стараюсь искать эффективные решения, даже если у дела очень мало перспектив на положительный исход.

Большая ошибка, которую допускает бизнес из раза в раз: сначала делают – а потом обращаются за консультацией к юристу. Зачастую бывает слишком поздно, и наступают негативные последствия, которых можно было бы избежать. Ещё одна ошибка – неполное раскрытие информации, имеющей отношение к делу. У клиента должно быть полное доверие адвокату, это позволит избежать неблагоприятных последствий.

Быть арбитром и стремиться к справедливости

Павел Булыгин, адвокат, специализация: судебно-арбитражные споры в сфере строительства и недвижимости

Павел – один из «столпов» адвокатского бюро. «Мне иногда кажется, что Павел “живет” на работе», – говорит о коллеге Владимир Рябенко. По словам Владимира, Павел – человек-всезнайка: очень развитый, интеллектуальный, компетентный адвокат, готовый ответить практически на любой вопрос из любой области права.

– Профессия юриста в некотором смысле является универсальной, ведь право, как регулятор общественных отношений, охватывает все сферы жизни. Это позволяет «объять необъятное», выстроить свою экосистему деловых контактов и направить ее в положительное русло. Юриспруденция приучает быть арбитром даже в обыденной жизни и стремиться к справедливости.

Основной принцип для меня – нацеленность на результат, чтобы исключить работу ради работы. Есть и сугубо профессиональные принципы адвокатской деятельности, которые прописаны в статье 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Пункт №1 содержит базовые положения: «честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом».

Стараюсь заниматься только нестандартными и сложными вопросами. Решение, как правило, всегда выстраданное. А рецепт его поиска очень простой: думать, думать и еще раз думать.

В основе предпринимательской деятельности лежит риск. Без него бизнес не смог бы существовать и развиваться. Думаю, что бизнес должен максимально хеджировать юридические риски, чтобы избежать привлечения к установленной законом ответственности.

Профессионализм и системность

Михаил Хромцов, юрист, специализация: коммерческие и корпоративные споры, споры в рамках банкротства

Михаил работает в бюро с момента его основания. «Очень четкий и конкретный юрист, – дает характеристику Владимир Рябенко. – Всегда все по делу, но при этом уникальный юмор. Многие клиенты просят: “А можно, чтобы мое дело вел именно Михаил?” Я считаю, такой запрос дорогого стоит».

– Профессия юриста затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, помогает объективно оценивать возникающие спорные ситуации. За это ее и люблю.

Профессионализм, целеустремленность, системность – главные принципы в работе для меня.

Основная ошибка предпринимателя в том, что он совершает свои действия без профессионального юридического сопровождения, с этого момента и начинаются проблемы.

Закон суров, но это закон

Яна Лебедева, адвокат, специализация: коммерческие и корпоративные споры, споры в рамках банкротства

По словам Владимира Рябенко, Яна – прекрасный адвокат, ведет крупные московские, питерские проекты; много клиентов находятся у нее на абонентском обслуживании. «Яна – трудоголик, Если в выходной возникают вопросы – всегда готова приехать на работу и все сделать. Срочная командировка? Не вопрос. И всю дорогу в самолете работает».

– Профессия адвоката очень насыщенная, разнообразная. Есть возможность общаться и взаимодействовать с большим количеством разных людей. Некоторая часть работы – это рутинная монотонная деятельность, заключающаяся в анализе стремительно меняющегося действующего законодательства и правоприменительной практики. Однако спустя долгие часы такого исследования можно найти какое-то новое решение, которое повлияет на исход дела.

Есть известное латинское высказывание «Закон суров, но это закон». Соблюдая принципы адвокатской этики, главным в своей работе я считаю разъяснение доверителю всех возможных вариантов исхода дела, последствий принятия им тех или иных решений – как положительных, так и отрицательных.

Каждый случай и каждый судебный спор – уникальны. Хоть нормы права и являются универсальными, жизненная ситуация, к которой они применяются, всегда остается единственной в своем роде. Поэтому нет стандартных шаблонных судебных кейсов, для каждого дела разрабатывается своя правовая позиция, тактика и стратегия ведения дела.

Бизнесмены часто, увидев на горизонте выгодную сделку, слишком торопятся ее заключить. Но в таких делах спешить не стоит. Мы транслируем мысль о том, что категорически не стоит подписывать договор без проверки его юристом. Предпринимателю стоит обратить внимание на риски, о которых предупреждает его адвокат. Хоть и говорят, что адвокаты – профессиональные пессимисты, но мы знаем и предчувствуем, с какими сложностями бизнесмену, возможно, придется столкнуться в суде.

Драйв и поиск истины

Полина Спесивая, юрист, специализация: гражданское право

Полина Спесивая специализируется на корпоративном праве. Как говорит Владимир Рябенко, проблемами каждого клиента она всегда проникается лично, «болеет» за благополучный исход дела: «Полина у нас спортсменка, поэтому привыкла все вопросы доводить только до победы».

– Для меня профессия юриста – это драйв, поиск истины и справедливости. Люблю свою профессию за то, что она способствует развитию и в ней невозможно закостенеть или заскучать.

Безвыходных ситуаций не бывает – это мой главный принцип в работе.

Чаще всего бизнес терпит убытки по причине недобросовестной конкуренции, сфабрикованных претензий. Но самая главная ошибка – это нежелание привлекать юриста к разрешению правовых проблем, от самых мелких до самых крупных. В большинстве своем начинающие или уже опытные предприниматели привлекают юриста к решению проблемы на этапе, когда уже сложно что-то исправить. Юрист должен сопровождать работу компании на всем пути развития – от самого создания.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

Адрес: г.Иркутск, мкр. Ершовский, 26А, офис 402

Тел.: 8 (3952) 550-666. Сайт: riabenko.ru