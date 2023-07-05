«Мы выбрали быть первыми»,– Екатерина Прядко, ГРАНДСТРОЙ, о подходах и планах компании

О проектах Грандстроя Екатерина Прядко может говорить часами, искренне и вдохновенно: генеральный директор компании по-настоящему горит своим делом. Выбрав стратегию быть первыми, девелопер не может снизить планку и с каждым новым проектом вступает в конкурентную борьбу с самим собой. О новых ЖК, комплексном освоении территорий, революционном подходе к современному дому, гибкой устойчивости и трендсеттерстве в девелопменте мы поговорили с Екатериной.

1. О проектах: «Одну ягодку беру, на другую смотрю»

– Грандстрой реализует проекты в комфорт- и бизнес-классе. Мы сознательно выбрали для себя эту нишу, сегмент массового жилья – не наш путь. Так или иначе, существует ограничение покупательской способности: по нашему опыту, в одной локации в год продается порядка 20 тысяч квадратных метров жилья. На эту цифру мы и ориентируемся в своей работе. Параллельно ведем несколько проектов – все в чем-то новаторские, но каждый следующий реализует новые находки. Работаем на перспективу, как в той детской книжке: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю».

Основной, флагманский проект компании – ЖК бизнес-класса СОЮЗ Priority: первая очередь – в продаже, вторую мы сейчас проектируем. Для меня это особенная история. В свое время я руководила совместной компанией, которая реализовывала первый микрорайон «СОЮЗ» на землях ДОМ.РФ. С тех пор многое изменилось: жилье, дороги, подходы к строительству, но градостроительные идеи, предложенные тогда архитектором Игорем Козаком, сохраняются, в определенном смысле мы являемся продолжателями этих традиций.

Также мы пробуем новый для нас формат – продажу готовых квартир с разными уровнями отделки – от квартир в предчистовой отделке «white box», где мы выполнили все подготовительные работы и покупатель может самостоятельно завершить ремонт, выбрав по своему усмотрению финишную отделку стен и пола, – до квартир с дизайнерским ремонтом и полной комплектацией мебелью и техникой в концепции “покупаешь сегодня утром – вечером можешь заехать и жить”. Сегодня у нас в реализации несколько таких квартир в ЖК SUNCITY: последнюю – седьмую – блок-секцию мы в качестве эксперимента выставили на продажу в готовом виде.

Осенью мы готовимся выйти на рынок с новым – во многом уникальным, отличным от уже представленных в городе предложений – проектом. Сейчас идет проектирование, активно работаем над маркетинговой стратегией. Какой это будет проект, мы пока не раскрываем, но он точно вас удивит.

2. О подходе: «Работаем комплексно, независимо от масштабов»

– Для нас не важно, сколько квадратных метров мы строим, – мы всегда рассматриваем только комплексное развитие территории. Когда разрабатываем маркетинговую концепцию, концепцию застройки, не ограничиваемся только своим земельным участком – готовы сотрудничать с администрацией города, вовлекать муниципальные земли, земли других собственников, чтобы совместными усилиями реализовать масштабную и красивую историю. Для нас очевидно: такой подход увеличивает капитализацию жилого комплекса.

Например, в ЖК SUNCITY мы за свой счет сделали дорогу от «Точки будущего» к жилому комплексу, высадили 300 с лишним елочек и сосенок вдоль Байкальского тракта, активно участвовали в создании остановки и перехода, вместе с дорожной службой привели всё в порядок: лестницу, пешеходные трапы. Все это делается для комфорта жителей в первую очередь.

Фото из архива компании

СОЮЗ Priority – ЖК бизнес-класса в Свердловском районе – тоже пример комплексного освоения. Например, мы потратили много сил и времени, чтобы вовлечь дополнительный участок, на котором будет построена большая школа, сделали за свой счет экономическое обоснование строительства. Процесс запущен: контракт разыгран, идет проектирование, скоро школа начнёт строиться, до 2025 года ребятишки должны будут в нее пойти. Сейчас мы продумываем концепцию школы – готовы предложить администрации варианты и показать преимущества именно концептуальной, нетиповой школы, где дети будут иметь возможность получить полноценное современное образование в комфортных условиях, где каждому ребенку помогут полностью раскрыть свои способности и определиться с выбором будущей профессии.

3. О проектировании: «Стремимся строить город-сад»

– В работе над архитектурной, градостроительной концепцией мы сотрудничаем с Pinar consulting. Нам нравятся эксперты компании: они умеют говорить как языком потребителя, так и языком цифр. Команда работает удаленно, из разных городов, в том числе и за рубежом, уровень насмотренности – очень высокий. Эксперты не знают нашего города, и здесь тот случай, когда это хорошо, потому что они видят его по-другому, со стороны, и могут предложить наиболее эффективное использование для каждой точки, каждого участка. Эксперты предлагают нам реализовать смелые идеи и решения, которые удивят потребителя и внесут ярких красок на рынке девелопмента Иркутска.

Особенность подхода в том, что Pinar consulting сначала проектирует пространство между домами – и только потом проектируются сами дома. То есть сначала мы осознаем проект с точки зрения градостроительной концепции, а потом уже приглашаем архитекторов, которые создают концепцию архитектурную. У Pinar consulting научный подход к работе, есть множественные критерии оценки, разные категории, например, «башня на парковке» или «город-сад». Мы всеми своими проектами стремимся попасть во вторую. «Город-сад» предполагает четкие критерии плотности застройки, озеленения, мест общего пользования и так далее.

Фото из архива компании

4. Об уникальности: «Мыслим не квартирами, а сценариями жизни»

– Не важно, что мы проектируем – всегда, с самого первого проекта, мы пытаемся сделать каждый продукт эксклюзивным и уникальным, предложить интересные решения и фишки. Мы всегда глубоко изучаем потребителя, пытаемся его понять и рассуждаем при этом не категорией квартиры, а сценариями жизни. Делаем ставку на более эргономичный подход, не важно, проектируем ли квартирографию, двор или общественное пространство. Какова его функциональность? Что человек будет здесь делать?

Ведь можно создать суперинтересную и яркую картинку, которая в момент передачи квартиры даже вызовет вау-эффект, но потом люди столкнутся с жизнью в этом пространстве – и, возможно, окажется, что не все их ожидания оправдались. Мы стараемся продумать всё наперед, иногда даже предвосхищая потребности и ожидания наших клиентов. В СОЮЗ Priority, например, невероятно разнообразная квартирография, учитывающая максимум возможных жизненных сценариев.

Каждый наш проект отличается от предыдущих своими фишками. Мы работаем в коллаборации с развитыми, компетентными компаниями, готовыми предложить свой подход, нестандартное решение. Архитекторы, дизайнеры, которые с нами сотрудничают, – это люди с другим взглядом, знающие о возможностях, которые позволяют жить в других – новых для иркутян – сценариях.

Так и создается уникальность и эксклюзивность. На самом деле, не надо ничего придумывать специально: если подходишь к работе над ЖК с точки зрения того, как человек будет им пользоваться в дальнейшем, уникальный продукт создается автоматически.

5. О плейхабе: «Многофункциональное пространство, открытое для всех»

– Главной фишкой проекта СОЮЗ Priority станут общественные пространства нового формата. У нас семейный жилой комплекс – хочется, чтобы и взрослые, и дети общались, взаимодействовали между собой, дружили с жителями первого «СОЮЗа». Вместе с компанией R1 мы пришли к идее создать в пространстве между домами плейхаб. Продумали и прописали несколько сценариев: чем займется здесь подросток, семья с ребёнком, бабушка с внуком?

Два нежилых помещения внизу отдадим под рестораны – сейчас мы активно ищем партнеров, готовых открыть интересные заведения, где будет приятно проводить время. На площади наверху организуем пространство с высокими круглыми фонарями, двухъярусными малыми формами индивидуального исполнения, шезлонгами: там можно будет играть, читать книги, общаться. Плейхаб не заточен под какую-то определенную целевую аудиторию, это многофункциональное уличное пространство, открытое для всех.

6. О соседском центре: «Важны добрососедские отношения»

– Мы считаем, что в сценарии жизни каждого человека сегодня важную роль играют добрососедские отношения. Поэтому в одной из блок-секций СОЮЗ Priority создаем первый соседский центр в Иркутске. Это место, куда будут иметь доступ жители дома – в том числе через блок-секции. Мы делаем его модным, ярким, акцентным, с элементами современного искусства, арт-объектами.

В соседском центре запланирована переговорная, где можно провести встречу, коворкинг, куда можно спуститься с ноутбуком и поработать, детская игровая комната, библиотека, а также многофункциональный зал, где можно проводить занятия для детей, различные праздники. Будет детская игровая зона, место, где можно собрать друзей и отметить торжество. Вечерами мужчины могут собираться там и, например, смотреть футбол на большом экране. А по утрам в зале можно устраивать занятия йогой.

Формат соседского центра мы реализуем впервые, и нам бы очень хотелось, чтобы он нашел отклик у жителей, чтобы они захотели пользоваться этим пространством, проявляли инициативу, чтобы гордились тем, что они живут в СОЮЗ Priority, где есть больше разных возможностей, чем в других ЖК.

7. О трендсеттерстве: «Мы не можем снизить планку»

– Наша стратегия – быть первыми, создавать тренды. Оценить, осознать себя помогает в том числе и Единый реестр застройщиков, который появился несколько лет назад, когда рынок перешел на работу по эскроу-счетам. Тогда ЖК SUN CITY занял первое место в рейтинге по Иркутской области и был по достоинству оценен специалистами по всем параметрам. Потом мы как команда были номинированы на Urban Awards «Девелопер года». Мы не стали девелопером года, но стояли в рейтинге рядом с ведущими застройщиками страны, которые вводят миллионы квадратных метров жилья в год. Такой путь вдохновляет и зажигает на новые идеи и их реализацию.

Так мы поняли, что совершили прорыв. Начали анализировать, что помогло достичь таких результатов. Тщательно изучили Единый реестр застройщиков, количество баллов, критерии оценки. И каждый следующий проект теперь пропускаем через этот фильтр. Мы не можем позволить себе снизить планку. Перепрыгивать через нее раз за разом – непросто, но мы делаем это, боремся сами с собой. В каждом проекте стараемся сделать «еще лучше», показать всем жителям, как можно жить еще комфортнее и какими могут быть квартиры и подъезды. Например в СОЮЗ Priority у нас появилась первая в городе URBAN VILLA – квартиры с полукруглыми окнами, панорамным остеклением с видом на рощу.

8. О цене и ценности: «Важно знать, на чем можно экономить, а на чем – нет»

– Мы работаем в бизнес-сегменте, но по доступной цене – она всегда «в рынке». Ценность предложения же при этом «выше рынка». Как такое возможно? За счет опыта и компетенций, за счет нашего девелоперского навыка. При создании проекта важно понимать, что можно унифицировать, чтобы сэкономить, а где ты должен – просто обязан – вложиться.

Чем раньше, бывало, грешили застройщики? Тратили много денег на строительство, а на благоустройство и отделку средств уже не хватало. Эта история не про нас: мы прорабатываем бизнес-модель, просчитываем всё на этапе создания концепции ЖК, все расходы закладываем заранее. Также мы совместно с банками добиваемся снижения процентной ставки для наших потребителей, делаем платежи комфортными, а ипотеку на наши квартиры – доступной каждому.

Екатерина Прядко. Фото из архива компании

9. О гибкой устойчивости: «Не боимся кризисов, готовы к развитию»

– Наша главная задача – устойчивое развитие. Как его реализовать? Как сделать так, чтобы компания в нашем турбулентном мире была устойчивой, готовой ко всему, да ещё и развивалась? В чем должно быть наше преимущество? Что мы можем? Каковы критические ресурсы, которые мы должны нарастить? Над этими вопросами мы постоянно работаем.

Понимаем: именно «гибкая устойчивость», как мы ее называем, позволяет компании не зависеть от кризисов – для нас просто не существует такого понятия. Что бы ни происходило в мире, мы продолжаем работать и развиваться. Мы знаем, чем такая гибкость достигается и активно этими инструментами пользуемся: например, разбиваем площадки на мелкие очереди, пусковые комплексы, выводим до 5 тысяч квадратов одновременно. Уделяем внимание команде, которая растет и развивается вместе с компанией от проекта к проекту.

Формируя новую культуру проживания в Иркутске, мы применяем девелоперский подход. Для себя мы давно уже определили: если ты строишь квадратные метры – ты просто строитель, если гонишься за низкой себестоимостью – застройщик, и только если рассуждаешь об эффективности, сравниваешь цену и ценность – сколько это стоит и что дает продукту, ты становишься девелопером.



г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257,

БЦ «Академический», 1 этаж

55-15-15

grandstroy38.ru

Проект СОЮЗ Priority от компании Грандстрой вышел в финал Urban Awards 2023 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса СФО+ДФО+УФО», а также занял первое место в конкурсе ТОП-ЖК-2023.

КСТАТИ

Быть в «Движении». Грандстрой принял участие в главном девелоперском форуме страны

В начале июня в Сочи завершился девелоперский форум «Движение». Четырехдневное деловое мероприятие объединило застройщиков, производителей и агентов недвижимости из разных регионов России. Представители компании Грандстрой в очередной раз приняли в участие в событии.

– Отлично, что такие форумы проводятся: девелоперам важно встречаться, общаться, обмениваться опытом, – поделилась Екатерина Прядко. – На «Движении» мы точно поняли, что идем в правильном направлении. Оценили свои сильные стороны и точки роста, на которые стоит обратить внимание, – это сервис и цифровизация. В очередной раз осознали: нет никакого унифицированного института, который придет и скажет, что ты должен строить и как продавать. Сегодня девелопер вынужден компилировать разные идеи, творчески переосмысливать их, быть компетентным, рассуждать продуктом.

Застройщик: ООО «СЗ «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Проектная декларации на сайте наш.дом.рф.