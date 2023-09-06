5 решений для ландшафтного дизайна

За плечами дизайнера Ольги Викуловой – уже более 40 проектов в поселке «Патроны Парк», не считая общего благоустройства. Работает дизайнер комплексно, учитывая концепцию всего поселка: многие элементы повторяются из объекта в объект, хоть и реализуются в каждом случае индивидуально. Мы попросили Ольгу рассказать о самых интересных решениях.

1. Живая изгородь

Концепция поселка предусматривает открытость и отсутствие глухих заборов в фасадной части домов – их можно возвести лишь в приватной зоне. «Если же возникает желание отгородиться от улицы живой изгородью, можно сделать аллею из елочек: их можно формировать, подстригать. Получится вечнозеленое живое ограждение».

2. Газон из клевера

Белый микроклевер – отличная альтернатива злаковому газону. Требует минимального ухода: его можно и не стричь, и не поливать. «Вырастает мягкий зеленый ковер. Конечно, бегать по нему, играть в футбол не стоит – он восстанавливается, но не активно».

3. Деревья и камни

В оформлении участка стоит использовать природные растения, адаптированные к сибирским условиям: сосны, горные сосны. Органично смотрятся в природном ландшафте и камни. «Такое оформление смотрится интересно и радует глаз круглый год».

4. Отказ от дорогой облицовки

Подпорные стенки совсем не обязательно облицовывать дорогими материалами: кирпичом, гранитом. Если экстерьер позволяет, можно оставить шлифованный бетон. «Обойтись без облицовки можно и в работе над цоколем. Металлические панели – аккуратный и бюджетный вариант».

5. Отсыпная отмостка

Функция отмостки – не дать воде попасть под пятно застройки, под дом. Массивная бетонная конструкция – отнюдь не единственное решение, когда речь заходит о гидроизоляции. «Наша технология – отсыпка мембраны – галькой, тротуарной плиткой. Смотрится аккуратно и не бьет по кошельку».

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