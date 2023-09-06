Парк в лесу. В поселке "Патроны Парк" завершается благоустройство парковой территории

«Поселок «Патроны Парк» неслучайно так называется, – говорит дизайнер Ольга Викулова. – Сейчас мы благоустраиваем парковую территорию, рассчитанную на жителей разного возраста». Детские площадки, велосипедные дорожки, сцена для кинопросмотров и праздников, зоны выгула собак и кормления белок – и всё это в прекрасном сосновом лесу.

Ольга Викулова. Фото из архива компании

«Патроны Парк» – поселок в лесу. Концепция проекта отражается и в парковой зоне. «Территория парка продумана так, чтобы не испортить лес, – говорит Ольга. – Мы сохраняем естественный покров, грунт, дёрн. Видите – здесь и грибы, и ягоды, и цветы».

Дорожно-тропиночная сеть продумана замкнутым циклом – можно прогуливаться по парку, ходить к заливу, кататься на роликах или велосипедах. «Покрытие дорожек – из разных материалов: есть и бетон, и дерево. Также мы делаем отсыпные тропинки в лесной зоне».

Фото из архива компании

Украшением парка станет оформленный ручей. «Сюда приходят грунтовые и ливневые воды – мы решили обуздать этот поток. Прокопали большой канал, создали русло, оформим его камнями, построим три мостика. Думаем, это место будет пользоваться популярностью у жителей», – рассказывает Ольга.

Особое внимание уделили детям. Для подростков уже возведен небольшой амфитеатр в форме корабля. «На дереве установим проектор, и здесь, на мини-сцене, можно будет проводить мероприятия, смотреть кино или мультфильмы. В зоне зрителей натянем тенты в виде парусов – это станет эффектным завершением всего ансамбля».

Фото из архива компании

Площадка для подростков логично соединяется с игровой зоной для детей младшего возраста. Ребятишек ждет большой домик на дереве и площадка из резинопола с качелями, полосами препятствий и другими развлечениями. А взрослые смогут собираться на главной площади парка – играть в настольные игры, читать, пить чай.

Побеспокоились авторы проекта и о животных. В парке выделена зона кормления белок и специальная зона для выгула собак. Она огорожена прозрачным забором: питомцы смогут гулять там без поводка.

«Общая площадь парковой территории – почти 1,5 гектара, – добавляет Ольга. – Осенью работы по благоустройству основных зон будут завершены».

Фото из архива компании

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