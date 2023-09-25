Эн+ продолжает строительство теплового луча в предместье Рабочее в Иркутске

Он соединит район с Ново-Иркутской ТЭЦ.

С конца августа специалисты работают на первом этапе проекта в районе улицы Ядринцева. По улице Култукская уже провели замену участка тепловой сети для увеличения ее пропускной способности, по улице Ипподромная проведены земляные работы, подготовлено бетонное основание, на которое позже уложат трубы, параллельно специалисты выносят городские коммуникации. Полностью закончить 300-метровый участок планируют до конца октября.

Всего в этом районе построят свыше одного километра сетей до реки Ушаковка. Далее предусмотрен переход через водоем до улицы Баррикад. В конце текущего года специалисты приступят к возведению перекачивающей насосной станции «Ядринцева», она необходима для откачки используемой в тепловой сети воды обратно на Ново-Иркутскую ТЭЦ.

Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние годы. Создание новой инженерной инфраструктуры позволит обеспечить развитие этого района города. Всего в течение трех лет предусматривается строительство более 5,5 километра тепловых сетей, двух перекачивающих насосных станций, семи тепловых пунктов и реконструкция бойлерной установки на Ново-Иркутской ТЭЦ.

Общая мощность подключаемой нагрузки в 120 Гкал/час даст возможность для возведения более 1 миллиона квадратных метров жилья и 9 социальных объектов. Подключение к ТЭЦ позволит вывести из работы 7 угольных и мазутных городских котельных в Рабочем, сократить объем выбросов на 1,8 тысячи тонн в год, что положительно скажется на экологической ситуации. Кроме того, появление теплового луча позволит создать кольцевую схему тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения всего города.

Строительство луча ведется на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Общий бюджет проекта составит более 4,5 млрд рублей.