Готовые решения (Проф) по налогу на прибыль и кадровым вопросам

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новые продукты по двум популярным у бухгалтеров и кадровых специалистов темам:
- Готовые решения (Проф). Налог на прибыль;
- Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение);
Готовые решения (Проф) – это:
- простые и понятные ответы на вопросы;
- нюансы различных ситуаций;
- практические примеры;
- образцы заполнения документов;
- ссылки на дополнительные материалы по теме;
- ежедневное обновление информации.
Новый продукт «Готовые решения (Проф). Налог на прибыль» посвящен популярной и востребованной бухгалтерской теме – налогу на прибыль. В числе рассмотренных вопросов: налоговый учет доходов и расходов по длящимся договорам, составление пояснений в ответ на требование налоговой инспекции, создание резерва по сомнительным долгам, какие штрафы и пени возможны при подаче уточненки после нулевой декларации и другие.
Материалы будут полезны бухгалтерам коммерческих организаций, а также аудиторам, сотрудникам ФНС, финансовым директорам.
Новый продукт «Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение)» посвящен вопросам увольнения. В нем найдете ответы на такие вопросы: увольнение сотрудников в связи с переездом работодателя в другую местность, увольнение работников во время простоя, составление документов в связи с увольнением, исправление ошибок в приказе об увольнении, восстановление на работе беременной женщины и другие.
Материалы будут полезны бухгалтерам и специалистам по кадрам коммерческих организаций, а также юристам.
Узнать о новых продуктах можно в сервисном центре КонсультантПлюс.
|Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
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