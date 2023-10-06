Готовые решения (Проф) по налогу на прибыль и кадровым вопросам

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новые продукты по двум популярным у бухгалтеров и кадровых специалистов темам:

- Готовые решения (Проф). Налог на прибыль;

- Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение);

Готовые решения (Проф) – это:

- простые и понятные ответы на вопросы;

- нюансы различных ситуаций;

- практические примеры;

- образцы заполнения документов;

- ссылки на дополнительные материалы по теме;

- ежедневное обновление информации.

Новый продукт «Готовые решения (Проф). Налог на прибыль» посвящен популярной и востребованной бухгалтерской теме – налогу на прибыль. В числе рассмотренных вопросов: налоговый учет доходов и расходов по длящимся договорам, составление пояснений в ответ на требование налоговой инспекции, создание резерва по сомнительным долгам, какие штрафы и пени возможны при подаче уточненки после нулевой декларации и другие.

Материалы будут полезны бухгалтерам коммерческих организаций, а также аудиторам, сотрудникам ФНС, финансовым директорам.

Новый продукт «Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение)» посвящен вопросам увольнения. В нем найдете ответы на такие вопросы: увольнение сотрудников в связи с переездом работодателя в другую местность, увольнение работников во время простоя, составление документов в связи с увольнением, исправление ошибок в приказе об увольнении, восстановление на работе беременной женщины и другие.

Материалы будут полезны бухгалтерам и специалистам по кадрам коммерческих организаций, а также юристам.

Узнать о новых продуктах можно в сервисном центре КонсультантПлюс.

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