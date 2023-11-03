Последние изменения в системе «КонсультантПлюс»: ведение воинского учета.

Увеличен возраст призыва на военную службу.
Верхняя граница призывного возраста повышена с 27 до 30 лет. Нижний предел прежний - 18 лет (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 04.08.2023 N 439-ФЗ).
Увеличены административные штрафы за правонарушения в области воинского учета.
Предусмотрено, в частности, следующее:
- штраф за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, составляет для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 350 тыс. до 400 тыс. руб. (ст. 21.1 КоАП РФ). Ранее по указанной норме можно было привлечь только должностных лиц (размер штрафа составлял от 1 тыс. до 3 тыс. руб.);
- штраф за неоповещение работника, например, о вызове его по повестке военного комиссариата составляет для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 350 тыс. до 400 тыс. руб. (ст. 21.2 КоАП РФ). Ранее по указанной норме можно было привлечь только должностных лиц (размер штрафа был от 1 тыс. до 3 тыс. руб.);
- штраф за непредставление сведений, необходимых для ведения воинского учета, составляет для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб. (ст. 21.4 КоАП РФ). Прежний диапазон штрафа, например, по ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ - от 1 тыс. до 5 тыс. руб.
Кроме того, введена новая ст. 19.38 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Штрафы по указанной норме составляют для должностных лиц от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юрлиц - от 400 тыс. до 500 тыс. руб.
(Федеральный закон от 31.07.2023 N 404-ФЗ)
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