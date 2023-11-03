Последние изменения в системе «КонсультантПлюс»: ведение воинского учета.

«Нужно стремиться быть лучшими». Предприниматель Александр Горин – о мечте, команде и «концепции ежа»

Свой первый вездеход Александр Горин собрал вместе с друзьями в гараже еще в 2015 году. Потом еще один, и еще, и еще. Техника пользовалась спросом – ее покупали. В итоге в 2016 году Александр с единомышленниками открыл Иркутский завод гусеничной техники, который сегодня выпускает 150 машин в год, обеспечивает рабочими местами 340 человек и дает выручку более миллиарда рублей. В этом году начались поставки вездеходов за рубеж. Как утверждает директор завода, главное в успешном бизнесе – идти за своей мечтой и всегда стремиться быть лучше.