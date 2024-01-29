Стенд Иркутского завода полимеров на международной выставке RUPLASTICA посетили более 25 тысяч человек

RUPLASTICA — самая масштабная полимерная выставка в России и СНГ. В этом году в ней принимали участие более 1100 экспонентов из 22 стран. Выставка проходила в Москве с 23 по 26 января.

На стенде Иркутского завода полимеров ИНК потенциальным заказчикам рассказали о ходе строительства и будущей продуктовой линейке предприятия. Мощность завода, который планируется запустить в конце 2024 года, составит 650 тысяч тонн полимерной продукции в год.

Одновременно на стенде компании HR-эксперты ИНК презентовали образовательные программы и карьерные возможности для студентов и молодых специалистов. Желающие могли ознакомиться с вакансиями компании и оставить резюме.

Иркутская нефтяная компания стала партером II Международного хакатона по дисциплине «Химия и физика полимеров», который проходил в рамках выставки. Участие в хакатоне принимали студенты выпускных курсов профильных вузов, молодые ученые из России и ближнего зарубежья. Специалисты Иркутского завода полимеров вошли в состав жюри и стали менторами для 19 команд-участниц. Победителем в специальной номинации, учрежденной ИНК, стала команда Казанского национального технологического университета (КНИТУ). Компания за свой счёт организует для студентов экскурсии на производственные объекты в Усть-Куте, включая Иркутский завод полимеров. Всем участникам вручили фирменные сувениры ИНК.