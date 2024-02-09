Потребкредиты: изменения в регулировании с 21 января 2024 года

Масштабные поправки затронули, в частности, расчет полной стоимости кредита, предоставление допуслуг, порядок информирования об условиях кредитных продуктов. Период «охлаждения» увеличен до 30 дней. Рассмотрим основные изменения.

Информирование заемщиков

Вместе с информацией о процентных ставках по кредитам тем же шрифтом нужно указывать диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК). Требование касается официального сайта кредитора и мест, где он принимает заявления о предоставлении кредита (в том числе в интернете).

Как пояснил Банк России, диапазон значений ПСК достаточно привести в процентах годовых. Отвечая на вопрос, как быть с банковскими продуктами без максимальной суммы кредита, регулятор отметил, что для определения диапазона значений ПСК такую сумму нужно установить.

По общему правилу ПСК в виде диапазона значений должна быть также указана в кредитном договоре при оформлении кредитных карт.

Период «охлаждения»

С 14 до 30 календарных дней увеличен срок, в течение которого заемщик может отказаться от договоров личного и добровольного страхования, которые были заключены для обеспечения кредита.

В этот же срок заемщик может отказаться от иных работ, услуг, а также товаров, не бывших в употреблении. Речь идет о товарах, работах, услугах, которые заемщик приобрел за отдельную плату при предоставлении кредита.

Допуслуги

Помимо информирования о допуслугах кредитор обязан сообщать о товарах и работах (далее - дополнительные ТРУ). Аналогичным образом дополнены иные нормы, в которых речь идет о допуслугах.

Если дополнительные ТРУ влияют на расчет ПСК, согласие на их получение включают в заявление о предоставлении кредита. Для иных дополнительных ТРУ должно быть оформлено отдельное заявление. Форму заявления устанавливает кредитор с учетом требований закона (например, в заявление нужно включить права заемщика).

Кредитор обязан письменно уведомить заемщика о его праве отказаться от дополнительных ТРУ и вернуть деньги.

В уведомлении следует привести перечень дополнительных ТРУ, предельную дату для отказа от них, влияние отказа на условия кредита. Документ направляют не позднее следующего дня после заключения договора. Установлены возможные способы уведомления.

Закреплено общее правило: нельзя совершать действия, которые формируют у заемщика ошибочное представление о том, что без дополнительных ТРУ нельзя получить кредит.

График платежей

В графике нужно привести информацию не только о платежах по самому кредиту, но и, в частности, о платежах за дополнительные ТРУ, которые перечислены в заявлении о предоставлении кредита.

Определили перечень случаев, когда заемщику должны направить информацию о ПСК и уточненный график платежей.

Расчет ПСК

Скорректировали перечень платежей, которые входят в расчет ПСК.

Вместо 5 видов платежей (помимо погашения основной суммы долга и процентов) новая редакция содержит одну общую норму. Речь идет о платежах в адрес кредитора или третьих лиц, если эти платежи отвечают любому из признаков:

- выступают фактическим условием предоставления кредита;

- фактически влияют на его условия. Исключение - условие о сумме кредита или лимите кредитования.

Изменили нормы о том, какие платежи не входят в расчет ПСК, а также как определить данную величину, если предполагается уплата различных платежей в зависимости от решения заемщика.