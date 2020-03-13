Как стать «экспортёром года»?

В этом году в Иркутской области впервые проходит региональный конкурс для малого и среднего бизнеса «Экспортёр года». Его проводит Центр поддержки экспорта Иркутской области при содействии Российского экспортного центра. Кто и как может стать участником конкурса, зачем это надо предпринимателям, и какие преференции ждут участников, газете дело рассказал руководитель регионального Центра поддержки экспорта Антон Шин.

- Чтобы стать участником конкурса, который подведёт итоги экспорта 2019 года, надо зайти на сайт Центра и на странице конкурса пройти по ссылке https://export-awards38.ru/, чтобы заполнить электронную анкету. Сделать это не сложно, так как все запрашиваемые данные, легко понимаемы. Кроме тог, на этом этапе к анкете не нужно прикреплять никаких документов, за исключением сканированной копии свидетельства о регистрации субъекта МСБ. Правда, для того, чтобы заполнить анкету осталось не так много времени – заявки принимаются до 20 марта.

- Конкурс проводится по номинациям «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере услуг» (в эту номинацию могут заявиться компании, которые занимаются медицинским бизнесом, туристическим, строительным и т.д.). Ещё есть номинация для тех, кто в прошлом году совершил свою первую экспортную сделку – организаторы конкурса хотят поддержать начинающих.

- Участие в конкурсе даёт возможность представителям регионального бизнеса заявить о себе не только на региональном уровне, но и на федеральном, так как они автоматически становятся и участниками российского конкурса «Экспортёр года». Оба конкурса проходят одновременно. Кроме этого, для победителей и призёров областного конкурса «Экспортёр года» предусмотрено материальное вознаграждение и памятные подарки а для всех участников.