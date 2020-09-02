​​​​​​​«Человек и Природа» в онлайне

Главное осеннее кинособытие Приангарья – 19-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, как и многие крупные мероприятия, к которым привыкли иркутяне, пройдёт в этом году в режиме онлайн с 24 по 28 сентября. Как он будет организован, где пройдут показы фестивальных фильмов, какие сюрпризы подготовили для зрителей организаторы, Газете Дело рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Пять символов для фестиваля

Андрей Иванович, на какой онлайн-площадке все любители документального кино и поклонники фестиваля «Человек и Природа» смогут стать его зрителями и участниками?

– Базой для проведения станет интернет-кинотеатр «tvzavr», который предоставляет посетителям возможность бесплатного просмотра лицензионного видеоконтента в режиме VoD. Этот проект был запущен 5 апреля 2010 года. Сервис поддерживает трансляцию по Wi-Fi и 3G и дает возможность мгновенно перейти к любому моменту фильма и автоматически подстраивается под ширину интернет-канала пользователя, что позволяет максимально сократить время ожидания загрузки отрезка фильма при сохранении качественной картинки.

Как это будет организовано?

– На этой площадке будет страница фестиваля, а вся программа представлена в пяти виртуальных залах. У каждого будет своё название, скажем так, с особым смыслом, который будет понятен не только жителям нашей области, но и тем, кто здесь не живёт, и, может быть, даже никогда не был в наших краях. Ведь интернет значительно расширяет зрительскую аудиторию «Человека и Природы».

Например, зал «Байкал»: как известно, Байкал считается достоянием не только Иркутской области или России, но и планетарного масштаба. Для многих людей он стал практически синонимом слова «экология», которой и посвящён наш фестиваль. Поэтому неудивительно, что кинозал с таким названием предназначен для показов фильмов-участников конкурсной программы 19-го Байкальского кинофестиваля, то есть самых лучших, поступивших из разных стран.

Для кинозала, где зрителям представят внеконкурсную программу, организаторы выбрали название «Ангара». Эта река отличается своей неповторимой природной красотой и в то же время – своенравным характером, а фильмы, которые можно будет посмотреть в одноимённом зале, хоть и не прошли в конкурсную программу, тем не менее, интересные и значимые по остроте поднимаемых проблем.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля будут идти в онлайн-трансляции в кинозале «Баргузин». Эти мероприятия будут носить больше информационный характер о фестивале «Человек и Природа», о месте, где он проходит, – для этого подготовлены красивые видеоролики об Иркутске и о Байкале. Кстати, название байкальского ветра известно многим по музыкальным и литературным произведениям, поэтому вполне логично, что зал «Баргузин» станет творческой площадкой, где будет работать киношкола. В её рамках пройдут мастер-классы и творческие встречи с известными гостями фестиваля и членами жюри, в том числе президентом фестиваля, прославленным кинодокументалистом Сергеем Мирошниченко.

Ещё будет кинозал, в котором зрители смогут увидеть картины-призёры и обладатели Гран-при фестиваля прошлых лет. Он будет называться «Ольхон». Как известно, этот остров на Байкале и местные жители, и туристы считают сакральным сердцем озера, местом силы. Очень многие творческие люди – режиссёры, художники, актёры – приезжают сюда за вдохновением, переосмыслением своего творчества, перезагрузкой, а лучшими фильмами нашего фестиваля можно вдохновляться и на них ориентироваться в своём творчестве.

Конечно, было бы странно, если бы на площадке фестиваля документального кино не было кинозала «Иркутск», ведь столицу Восточной Сибири можно с полным правом назвать и столицей кинодокументалистики Сибири и Дальнего Востока. 90 лет назад 11 сентября 1930 года в Иркутске была создана Восточно-Сибирская студия кинохроники, её сотрудники снимали по несколько десятков картин в год, и эти работы показывали по всей огромной стране от Калининграда до Владивостока. Виртуальный кинозал «Иркутск» как раз и предназначен для демонстрации фильмов из архива нашей знаменитой студии, а также других интересных работ иркутских кинематографистов.

Будут и питчинг, и разговор об экологии

В прошлом году на фестиваль поступила 701 заявка из 87 стран. Нынче пандемия коронавируса не помешала документалистам подготовиться к нему?

- В этом году для участия в фестивале поступило 249 заявок из 54 стран мира. В конкурсную программу отобрано 27 картин: десять документальных и научно-популярных, пять игровых и 12 анимационных. Ещё десять вошли во внеконкурсную программу. Один из фильмов в шорт-листе снял уроженец Иркутска Александр Горновский – «Без Байкала?». Этот проект в 2016 году выиграл II Байкальский питчинг, который проходил в рамках фестиваля.

Конечно, на количество заявок повлияла ситуация с пандемией: хотя документальное кино и живёт своей жизнью, но тем не менее, оно тоже пострадало, поскольку практически ничего не снималось. Кроме того, все заявки нынче принимала специальная международная организация, которая проводила довольно жёсткий отбор. Если раньше нам могли отправить фильмы, прямо скажем, не очень высокого качества или не по теме, то фильтр, который появился сейчас, сократил количество заявок, но в то же время это значительно повысило их качество. Хотя и до этого фильтра наша отборочная комиссия очень тщательно отбирали работы. Об этом говорит тот факт, что фильм, получивший в прошлом году Гран-при «Человека и Природы» – «Страна мёда» – стал номинантом «Оскара». Кстати, его создатели – режиссеры Любомир Стефанов и Тамара Котевска из Северной Македонии – войдут в состав жюри нашего 19-го фестиваля, и тоже будут проводить мастер-классы.

Традиционно, во время фестиваля в Иркутске проходил большой круглый стол по проблемам экологии и сценарный питчинг. В 2020 году они есть в программе?

– Круглый стол, скорее всего, будет проходить офлайн, но его будут снимать, чтобы зрители смогли увидеть мероприятие в интернете. Также в офлайне состоится и питчинг, на который приедут специально приглашённые эксперты. Он пройдёт в «Точке кипения» у известного иркутского режиссёра Юрия Яшникова.

Что ещё интересного будет на 19-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа»?

– Одной из фишек фестиваля станет возможность посмотреть фильм «Без Байкала?» в автокинотеатре творческого пространства Арт-завода «Доренберг» (Иркутск, ул. Баррикад, 51/4). Туда можно будет приехать на автомобиле и, не выходя из него, посмотреть фильм нашего земляка, который попал в конкурсную программу фестиваля «Человек и Природа».

Наталия Горбань

Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах, представленный на 19-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа» им. В. Распутина, получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Кроме того, будут вручены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей.