Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Сбер представил Стратегию развития до 2023 года

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил Президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии 2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил своё присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые.

Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создаёт уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, деваисы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года. 

Главная цель Стратегии 2023 Сбера — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5.

— Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему, — Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка.

Ключевые финансовые цели Стратегии 2023:

  • Рентабельность капитала (ROE) >17%.
  • Среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%.
  • Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%.
  • Уровень дивидендных выплат — 50%.
Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:
  • Топ-3-5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии. 
  • Развитие цифровой платформы Platform V, которая остаётся ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.
  • Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.
  • Увеличение ипотечного портфеля более чем на 30% до 2023 года благодаря сервису ДомКлик.
  • Использование к 2023 году в 100% процессов банка искусственного интеллекта, что повлечёт за собой финансовый эффект в 360 млрд рублей в ближайшие 3 года.
  • Выпустить свой СуперАпп и запустить собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейс в 2021 году.
  • Рост корпоративного кредитного портфеля на 15% к концу 2023 года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Компании»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело