«Масштаб строительства Иркутского завода полимеров впечатляет»

Глава Росавиации Александр Нерадько совместно с основателем и председателем совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаем Буйновым посетили строительную площадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте. Руководитель федерального агентства оценил масштабы строительства и вклад компании в развитие территории.

Директор Иркутского завода полимеров Елена Ваулина сообщила, что на площадке сейчас ведутся работы по устройству фундаментов. Для реализации проекта привлечены международные компании Toyo Engineering (Япония), Axens (Франция), Gemont (Турция).

«Для строительства завода приобретено оборудование, отвечающее жестким международным экологическим требованиям. Оно произведено в Южной Корее, Японии, Китае», – отметила Елена Ваулина. Основное оборудование было доставлено на площадку в прошлом году из Южной Кореи по Северному морскому пути и реке Лене. Протяжённость маршрута составила 12 000 км.

Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год, завод будет обеспечен собственным сырьем. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Будет создано 1500 новых рабочих мест. Компания строит новый микрорайон в Усть-Куте для сотрудников завода. Благодаря вводу в эксплуатацию Иркутского завода полимеров валовый региональный продукт Иркутской области вырастет на 3-4%.

Председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов отметил, что компания работает уже 20 лет. «Когда компания была создана, объём извлекаемых запасов составлял 11 млн тонн, сегодня же добываем около 9 млн тонн в год (в условиях сделки ОПЕК+). Объем запасов увеличили за счёт проведения собственных геологоразведочных работ. Мы не пришли на советские запасы или на готовую инфраструктуру. Все было создано с нуля. Инвестировано порядка 400 млрд руб.», – сообщил Николай Буйнов.

Сейчас компания одновременно осуществляет строительство шести крупных производственных объектов (Иркутский завод полимеров, гелиевый завод на Ярактинском месторождении, Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, три установки подготовки нефти на Ярактинском и Марковском месторождениях). Производственные и инфраструктурные объекты впоследствии станут частью единой схемы от добычи и переработки газа до выпуска готовой продукции. Стоимость инвестиционной программы составляет 0,5 трлн рублей частных инвестиций.

«Спасибо руководству Иркутской нефтяной компании, нам удалось ознакомиться с уже действующими объектами, а также строительством новых проектов. Акционеры не жалеют средств для развития производства, обеспечения комфортной жизни для своих сотрудников, а также местных жителей Усть-Кута. Оказывают помощь в образовании, здравоохранении. Это характеризует компанию как социально ответственную», – отметил Александр Нерадько.

В рамках визита стороны обсудили и аэропорт Усть-Кута. «Конечно, аэровокзальный комплекс стагнирует, и это вызывает раздражение у прилетающих пассажиров», – отметил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, разработана дорожная карта по решению этой проблемы.

«Иркутская нефтяная компания в Усть-Куте реализует проект мирового уровня. Сюда приезжают люди со всего мира, и мы заинтересованы, чтобы транспортная инфраструктура соответствовала. Это нужно, прежде всего, местным жителям, рабочим, прибывающим пассажирам. Сейчас здесь инфраструктура 70-х годов, которая никого уже не устраивает. Мы надеемся, что вопрос будет сдвинут с мертвой точки», – отметил Николай Буйнов.

Председатель совета директоров Николай Буйнов поблагодарил Александра Нерадько и делегацию Росавиации за визит на строительную площадку и внимание к проблемам аэропорта Усть-Кута.