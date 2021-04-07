Безопасность – главное: как сервисы экосистемы Сбера помогают бизнесу снижать риски

Пандемия стала испытанием для многих деловых контактов: некоторые недобросовестные контрагенты перестали выполнять свои обязательства, скрывая реальное положение дел в своих компаниях; на рынке активизировались и мошенники. Вопрос безопасности всегда был для бизнеса ключевым, а сейчас важен особенно. Неудивительно, что стратегически настроенный бизнес регионов стал внимательно присматриваться к сервисам, которые помогают минимизировать риски. По словам Оксаны Лобовой, заместителя председателя Байкальского банка Сбербанка, спрос на новые продукты экосистемы Сбера «Риск Блокировки», «Проверка контрагентов», «Рейтинг ЮЛ» заметно вырос в последние месяцы. Реальные истории предпринимателей, воспользовавшихся этими сервисами, – в нашем материале.

Экосистема для бизнеса

2020-й стал годом глобальной трансформации для Сбербанка. Несмотря на пандемию, Сбер продолжил следовать принципу «Больше, чем банк» и активно выводит на рынок все новые и новые сервисы своей экосистемы. 19 из них в прошлом году были направлены именно на взаимодействие с бизнес-сообществом. «Хитами» последнего времени стали сервисы, связанные с безопасностью.

ТОП-3 продуктов экосистемы Сбера, востребованных у бизнеса:

Риск Блокировки – 449 шт. Сервис проверки контрагентов – 276 шт. Рейтинг ЮЛ – 84 шт.

Данные по количеству сделок с начала 2021 года. Источник: пресс-служба Сбера

Как именно эти продукты помогают бизнесу справляться с рисками? Мы собрали реальные истории четырех предпринимателей из Иркутской области, Забайкальского края, Якутии и попросили Оксану Лобову прокомментировать их.

История 1. Контрагента – на проверку

Индивидуальному предпринимателю Александру Саклакову (Чита) сервис Сбера помог в оценке надежности нового контрагента. Ранее работа его предприятия строилась с одними и теми же партнерами: договоры были заключены много лет назад и ежегодно пролонгировались. Однако пандемия внесла свои коррективы.

«Многие поставщики либо приостановили деятельность, либо стали повышать цены, ужесточать условия сотрудничества, – рассказывает Александр. – Менеджер Сбера предложил мне продукт для закрытия риска по поставщикам, у которых могут быть финансовые сложности, т.к. это напрямую влияет на сроки выполнения обязательств – следовательно, мы понесем финансовые потери. К счастью, проверка показала, что такие риски по действующим партнерам отсутствуют. Я смог воспользоваться и дополнительной возможностью поиска новых, а главное, добропорядочных и благонадежных поставщиков. По стоимости предложенной ими продукции существенных отличий не нашли. Зато смогли сэкономить деньги и время на сроках доставки, нашли поставщиков поближе к нашему региону».

Иркутской компании ООО «Лайм», которая занимается организацией общественного питания и за многие годы заработала репутацию надежного партнера и работодателя, сервис Сбера помог избежать проблем. В нестабильный для регионального бизнеса период, вызванный пандемией и чередой ограничительных мер, организации предложил деловое сотрудничество новый партнер. Условия были более чем привлекательные – поставка продуктов питания по цене ниже рыночной. Было одно «но» – новый партнер. Что-то подсказывало руководителю «Лайма»: надо проверить возможного партнера лучше. В итоге, проверку контрагента провели через Сбербанк.

«Мы воспользовались Сервисом «Проверка контрагентов» через систему дистанционного банковского обслуживания СберБизнес, сделали полный анализ с использованием открытых ресурсов, – рассказывает Оксана Афанасьева, генеральный директор ООО «Лайм». – И выяснилось, что предприниматель, который предложил нам сотрудничество, проходит по ряду судебных разбирательств, компания-поставщик имеет долги. Так наша организация избежала финансовых потерь и сотрудничества с недобросовестным партнером».

Оксана Николаевна, о популярности новой услуги «Проверка контрагента» в Иркутской области говорят цифры: в прошлом году вы получили 263 заявки на подключение к ней, а в этом году почти столько же, но только за 1-й квартал . В чем причина такого интереса регионального бизнеса?

– Все просто: от благонадежности контрагентов, их финансовых показателей и рисков региональный бизнес сильно зависит. Но не у всех компаний или индивидуальных предпринимателей подчас хватает собственных ресурсов на то, чтобы серьезно и глубоко изучить деятельность компании, с которой уже связывает бизнес или сотрудничество только на старте. К сожалению, мы знаем много историй, когда потенциально рисковое сотрудничество оборачивалось финансовыми потерями, потерей деловой репутации в том числе. Серьезная комплексная проверка партнера как раз страхует от возможных рисков, и предприниматели, которые к нам уже за этим обратились, понимают, что применение процедуры проверки контрагентов особенно важно. Аналитический подход к выбору потенциальных партнеров, детальная проработка возможных рисков – залог успеха, и особенно важен такой подход для компаний, имеющих большое количество контрагентов. У такого бизнеса всегда есть риск финансовых потерь: контрагент может иметь долги или состоять в реестре недобросовестных поставщиков и т.д. Большие данные партнера Сбера здесь крайне полезны.

Что именно проверяет сервис, как он работает? И от каких реальных рисков может уберечь бизнес клиента?

– «Проверка контрагентов» аккумулирует данные 23 официальных и открытых источников, и, соответственно, с их помощью мы готовы предоставить нашему клиенту полный анализ по деятельности контрагента. Пользователи модуля в онлайн-режиме получают достоверные данные о своих потенциальных или действующих партнерах-контрагентах из ЕГРН: это и юридический адрес организации, и период ее деятельности, наличие или отсутствие статуса ликвидации, сведения о деловой репутации руководителей предприятия. Сервис предоставляет и общедоступную, открытую информацию о финансах контрагента: каков баланс в его компании, выручка, убытки, есть ли дебиторская задолженность, имеются ли у компании факты арбитражных процессов или банкротства. Будущий партнер может узнать и о наличии выигранных и реализованных госконтрактов у потенциального контрагента, это ведь крайне важно и свидетельствует о надежности и стабильности предприятия. Сервис Сбера отразит и данные о возможном присутствии партнера бизнес-организации в реестре недобросовестных поставщиков, если в его истории деятельности уже были такие факты.

Генерирует все полученные сведения проверки партнер банка по экосистеме - Корус Консалтинг СНГ, его сводная информация агрегируется из официальных открытых источников, а это и реестры ФНС, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, картотека арбитражных дел, портал государственных закупок, сообщения о банкротстве, аналитика контрагентов по финансовым показателям и т.д. Другими словами, предприятие действительно будет проверено на все возможные «болевые точки».

История 2. Антирейтинг для мошенников

Николай Санников, генеральный директор ООО Фирма Сахамедсервис (г. Якутск), говорит, что пандемия застала многих бизнесменов врасплох, и, чтобы остаться на плаву, на изменения им нужно было реагировать быстро. К сожалению, реагировали на ситуацию и мошенники: вводить в заблуждение, предлагать несуществующие услуги, создавать фирмы-однодневки – таких случаев было немало. Жертвой подобных махинаций чуть было не стала и компания Николая Санникова, занимающаяся торговлей медицинскими товарами.

«Мы нашли нового контрагента, который тогда, казалось, был единственным поставщиком медицинских масок. Подписав договор, выставив счет, сторона ожидала с нашей стороны оплату. Ничего не подозревая, мы произвели платеж. Банк долго проверял транзакцию и, когда мы позвонили нашему персональному менеджеру с вопросом: «Как быть, ведь контрагент ждет оплату?», оказалось, что «поставщик масок» – компания-однодневка проводила мошеннические действия, а банк вовремя среагировал и отклонил платежку. Так, именно «большие данные» Сбера отработали на предупреждение серьезного риска для нашей фирмы. Безусловно, и для нас это был серьезный звонок- да, никто не застрахован от подобных ситуаций, но нашей компании всегда крайне важно было работать с проверенными организациями. Именно тогда мы и узнали от менеджера Байкальского банка Сбербанка о новом продукте «Рейтинг ЮЛ», где есть возможность делиться и рейтингом своей компании в СберБизнесе, и транслировать его партнерам, и видеть репутацию других предприятий. Да, услуга эта платная, но и задачу свою выполняет - дает спокойствие и уверенность в поставщиках, уверенность в том, что наша компания больше не попадет в неприятную ситуацию».

Оксана Николаевна, кому вы в первую очередь рекомендовали бы сервис «Рейтинг ЮЛ»?

– В первую очередь – клиентам, которые планируют свой бизнес расширять, если они ищут новых партнеров, и тем, кто часто участвует в тендерах и нацелен на долгосрочное сотрудничество с банком.

Как складывается рейтинг, что именно входит в это понятие?

– «Рейтинг ЮЛ» – это своего рода актуальная оценка финансового состояния компании от Сбера. Она так же, как и сервис «Проверка контрагентов» основана на данных из 23 открытых источников и уникальных знаний банка о своих клиентах. Для расчета рейтинга в т. ч. используются банковские модели оценки рисков. Совокупность всех этих показателей и выдается клиенту в виде рейтинга – от 1 до 10. Он доказывает надежность компании и ее финансовую стабильность даже в условиях текущего кризиса.Ну и, кроме того, рейтинг дает компании дополнительные аргументы при заключении договора на условиях отсрочки или предоплаты. Назовем его условно «удостоверением надежности». Этот сервис может стать хорошим помощником и в процессе развития компании, ведь он не только предоставляет аналитику ее текущего состояния, но и дает своевременные рекомендации по улучшению деятельности.

История 3. Предупрежден – значит вооружен

Директор ООО «Артимет» Самвел Казарян (г. Якутск) узнал о новых сервисах экосистемы Сбера от своего персонального менеджера. Больше всего бизнесмена заинтересовал «Риск Блокировки».

«Ранее неоднократно слышал о ФЗ-115 и его последствиях, – пояснил Самвел. – После подключения нового сервиса в Сбере убедился и в его простоте, и в его удобстве. «Риск Блокировки» нашему предприятию оперативно помогает предупредить возможные риски, проанализировать наши операции и вовремя оплачивать налоги. Очень помогают и рекомендации, которые направлены на снижение рисков по получению запроса комплаенс. Собираюсь подключать его и на другие свои предприятия».

Оксана Николаевна, «Риск Блокировки» – это тот случай, когда предупрежден – значит вооружен? О чем предупреждает это новое решение Сбера?

– Совершенно верно, этот сервис подобен светофору, который вовремя сигналит предприятию о необходимости тех или иных решений. В данном случае, с помощью этого инструмента бизнес-организации получают своевременные уведомления по возможным рискам от санкций контролирующих и надзорных органов. Предупрежден – действуй, любые блокировки ведь очень влияют и на сами бизнес-процессы, и на деловую репутацию компаний.

Какие именно параметры отслеживает этот «светофор»? Когда включается «красный»?

– «Риск Блокировки» отслеживает ключевые показатели и допустимые границы операций, согласно рекомендациям Банка России. К таким показателям относятся налоговые платежи и снятие наличных, переводы физлицам и остатки на счетах. Стоит отметить, что данный сервис носит информационный характер и не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ, но это хороший инструмент для своевременного реагирования. В этом году к нам уже поступили 449 новых заявок от предприятий Иркутской области на подключение к сервису «Риск Блокировки», он сейчас лидер среди наших новых инструментов, созданных в помощь предпринимательству.

Непростой период пандемии сказался на многих процессах в сегменте экономики, но это как раз тот случай, когда непростая ситуация заставила и мобилизоваться, и применять новые шаги, решения, действия, обратила внимание предпринимательства на новые инструменты ведения бизнеса. Это и есть стратегия бизнес-движения.

«Больше, чем банк»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«2020 год стал годом больших перемен для Сбербанка и в 2021-м мы продолжаем глобальную трансформацию, когда нашим главным девизом становится принцип «Больше, чем банк». Новая философия работы напрямую касается направлений взаимодействия и сотрудничества с бизнесом регионов Байкальского банка. Сегодня Сбер – это уже не только мощный финансовый институт, мы предлагаем еще и целый набор небанковских услуг, которые касаются самых разных областей присутствия или работы предпринимателей в регионах».