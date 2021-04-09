«Нет мощной системы образования – нет причины оставаться»

Развитие региона невозможно без развития образования , уверены в клубе «Байкальские стратегии». В чем его главные проблемы сегодня? Как и зачем менять систему? Почему не обойтись без инвестиций в человеческий капитал? О будущем образования и образовании будущего мы поговорили с Михаилом Просекиным, руководителем лаборатории развития научно-инженерного творчества, кандидатом физико-математических наук, одним из разработчиков методологии проекта «Кванториум», руководителем двух профилей Олимпиады НТИ, основателем EdTech компании.

В чем главная проблема?

– Современным иркутским школьникам предстоит конкурировать вовсе не с одноклассниками, а с «300 млн образованных индусов, которые будут говорить на нескольких языках, программировать и очень хотеть завоевать мир». И это для начала: на самом деле, конкурентов еще больше.

Для меня это самая большая проблема и главный вызов: я не верю в то, что останутся защищенные области региональной экономики, не верю, что останется региональное образование. Если образование остается обслуживающей отраслью, оно точно умирает, проигрывая тому образованию, которое является самостоятельной областью деятельности, самостоятельной областью экономики, областью внимания региона, сообщества, власти.

Большая часть экономики сегодня продолжает формироваться в очень крупных городах. Их немного: несколько в Северной Америке, несколько в Европе и Азии. Впрямую с этим соревноваться бессмысленно, да и не нужно. Если в Иркутске будет жить 30 млн человек, то мы потеряем почти все достоинства, которые у нас есть, и не приобретем ничего в противовес Москве, Лос-Анджелесу, Шанхаю. Здесь нужен другой путь.

И этот путь – образование. Я уверен: образование как система – это единственная возможность противостояния мировым финансовым центрам. Сейчас мы наблюдаем рост образовательных инструментов, причем самых разных: дистанционных и очных, явных и неявных, длинных и коротких. По разным оценкам, они сейчас находятся в том же состоянии, в котором поисковые системы для интернета находились в конце 90-х годов. Впереди – безумный рост.

Что не так и что делать?

– Вся природа «новой экономики» – это принципы инвестирования в людей. Что мы делаем сейчас в образовательных системах? Мы не инвестируем в людей, у нас нет такого ключевого фокуса в принципе, и это означает, что образование не является самостоятельной отраслью деятельности. А значит – не конкурентоспособно ни на глобальном уровне, ни в плане обслуживания собственной экономики.

Пока у нас не случится смены парадигмы на уровне управления, пока мы не начнем инвестировать так, чтобы человек, занимающийся образованием, принимая решения о переходе, например, в IT-сферу, имел минимальную финансовую дельту, все будет очень плохо. Если ставить некоторую предельную задачу, то это она – инвестировать. Традиционный вопрос: как это сделать, если в образовании работает огромное количество людей? Но оно будет непрерывно уменьшаться. А запрос на качество людей – расти. И образовательный рынок – тоже.

Еще один очень сильный тренд лежит в области взаимодействия образования и бизнеса. Ничто не будет считаться по-настоящему высшим образованием, кроме того, куда крупные глобальные компании будут переносить свои офисы разработки. Университет может стать центром экономики, площадкой тестирования бизнес-моделей, центром коллективного доступа к новым технологиям. 15-20 лет – и все: либо мы играем в такое образование, либо не играем. Если нет, то мы можем по инерции продолжать существовать в течение долгого времени: система образования – старая, она отлично умеет работать на поддержание самой себя.

Очень сложно, а чаще всего, невозможно изменять такие системы изнутри. Как правило, возникает что-то альтернативное. Построить альтернативную систему образования тоже невозможно: это огромный социальный процесс, в него вовлечены абсолютно все слои общества. Баланс между альтернативными формами образования, которые возникают внутри системы, но при этом управляются по другим принципам и работают на другой экономике, – это, с одной стороны, мощнейший социальный конфликт, а с другой – вопрос выживания.

Важно понимать, что качество образования и качество человеческого капитала будет влиять на все параметры экономики любого региона. А от параметров экономики будет зависеть доступ к среде, к биотехнологиям, к биомедицине, просто к ритму жизни. Нет мощной системы образования на месте – нет причины оставаться.

Развитие возможно только при одном условии: люди садятся и разговаривают о том, что интересно. Договорились – пошли делать. Это не решается административно. Конечно, нужна административная поддержка, доступ к ресурсам, адресные гранты. Но без инициативы конкретных людей, являющихся лидерами проектов, ничего не будет.

Чем может помочь клуб «Байкальские стратегии»?

– Прежде всего, очевидно, что очень важна долговременная общественная повестка, причем на системном уровне, на хорошем уровне связанности с федеральными проектами, с государственными и негосударственными структурами. Выход за пределы местечковости.

«Байкальские стратегии» как раз осуществляют интеллектуальную работу такого типа. Это достаточно серьезный субъект – сообщество, в которое входят различные представители науки, образования и бизнеса. Это площадка для разговора, с одной стороны, а с другой, что намного важнее, – площадка интеллектуальной проработки идей, площадка включенности в федеральные проекты, которые меняют образовательный рельеф в стране. Структура проектов, которые клуб может предлагать и сопровождать, структура экспертов, которых клуб может приглашать, – совершенно другая, по сравнению с той структурой, с которой может и должен работать городской департамент образования или областное министерство.

Образование в современном мире – это не то, что раз и навсегда спускается сверху вниз. Это в огромной степени выбор регионального сообщества из достаточно большого многообразия. И это очень важная активная субъектная позиция регионального сообщества, региональной администрации, жителей. Клуб эту позицию собирает. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, как на следующем этапе жизни «Байкальских стратегий» будет устроен диалог с региональной администрацией, будет ли она слышать позицию клуба и включаться в те предложения, которые есть.