Майнинг по-иркутски. Михаил Орлов, ООО «М.Е.Т.А.», – о нюансах криптобизнеса

Иркутск неспроста называют столицей майнинга: благодаря дешевой электроэнергии желающие заработать на производстве криптовалют съезжаются в регион со всего мира. Спрос рождает предложение. Несмотря на то, что майнинговая деятельность не регламентирована законодательством, крупные криптофермы растут как грибы, и вот-вот на рынке появятся продукты, предназначенные для массовых клиентов. Герой нашей рубрики «Стартап» Михаил Орлов имеет богатый опыт в майнинге. Он рассказал Газете Дело о том, с чем сталкиваются начинающие майнеры и что делать, чтобы получить нужный результат.

Начали с убытка в 45 миллионов рублей

– Майнингом я занимаюсь с 2016 года. На первой волне хайпа убедил руководство фирмы, в которой тогда работал (а мы занимались совсем далеким от цифровых денег бизнесом – сантехническим оборудованием) – опробовать новое направление. Дело было в Москве. Опыт был неудачным: мы купили оборудование, чтобы майнить новую, никому неизвестную криптовалюту (dash). Она «не взлетела», а процесс её производства был настолько энергоемким, что быстро потерял экономический смысл. Компания зафиксировала убыток в размере 45 миллионов рублей, но от идеи майнинга не отказалась. Как в любом серьезном деле, здесь за одного битого двух небитых дают.

После того случая я тщательно изучил рынок, разобрался в типах машин и их производителях, прошел обучение на заводе по ремонту майнингового оборудования, а затем вернулся в Иркутск и открыл здесь собственную компанию – ООО «М.Е.Т.А». Иркутскую область выбрал не только потому, что я иркутянин – здесь самая дешевая в стране электроэнергия. Моя компания строит майнинговые фермы разного номинала: от 30 киловатт до 15 мегаватт, мы умеем делать бесшумные фермы. А осенью собираемся выходить на массовый рынок.

Консультируем клиентов по всем вопросам

– Для того, чтобы успешно майнить криптовалюту, нужно сделать несколько шагов:

Выбрать криптовалюту и, соответственно, наиболее подходящее для этого оборудование.

Найти площадку для его установки. Это может быть как собственная территория, так и аренда места на криптовалютной ферме.

В удачный момент времени начать производство.

В добрый час вывести заработанные средства.

Нюансов на каждом этапе множество. Мы консультируем клиентов по всем вопросам и обслуживаем их машины.

Чужой успех подогревает интерес к майнингу

– Спрос на наши услуги достаточно высок, хотя мы еще не запустили рекламную кампанию. Это неудивительно: желание получить дополнительный доход у многих велико, и чужой успех лишь подогревает его. Все же видят, насколько увеличилось число дорогих машин на улицах Иркутска за последние пару лет. Скоро на рынок придут частные клиенты и интерес к майнингу вырастет еще больше: возможный дополнительный заработок 10-20 тысяч рублей в месяц – для многих очень ощутимое подспорье. Рынок на этой волне интереса тоже развивается: поставщики оборудования, идя навстречу пожеланиям клиентов, разрабатывают более энергоэффективные машины, а сервисные компании снабжают эту технику бесшумными, красивыми, компактными боксами, что в перспективе позволит размещать оборудование не только за пределами населенных пунктов.

Доходность в тысячи процентов VS риски

– На криптовалюте порой зарабатывают тысячи процентов. Это возможно, если не только майнить криптовалюту, но и «холдить» (или "ходлить" – от слова Hold), то есть сохранять монеты, несмотря на скачки курсов. Но есть и риски. Основных – четыре: неправильный выбор криптовалюты, оборудования, неудачный момент для входа на рынок и выхода из него. Надо также помнить, что майнинговая деятельность еще не регламентирована законодательством, то есть защитой своих интересов майнеры занимаются самостоятельно, не обращаясь за помощью к государству.

Не обязательно майнить биткоин

– Для того, чтобы заработать на майнинге, не обязательно майнить биткоины. Да, это самая известная криптовалюта, в нее вложено столько денег, что исчезнуть с рынка ей просто не позволят заинтересованные владельцы. Но биткоин стоит десятки тысяч долларов, и сейчас вырасти в разы ему сложнее, чем когда он только появился. Поэтому рентабельность майнинга биткоина сейчас не так высока, как прежде, и имеет смысл майнить не его, а альткоины – альтернативные криптовалюты, причем выбирать из 20-30 самых ходовых. Наилучшую отдачу, на текущий момент, по-моему мнению, приносит майнинг Litecoin и Dogecoin, (спасибо Илону Маску за это).

Правильнее входить после коррекции

– Новички в майнинге, как и на фондовом рынке, часто входят, когда рынок на максимумах, а истории успеха будоражат воображение, но правильнее входить после коррекции. О том, в какой фазе находится рынок криптовалют, можно судить по курсу биткоина – он, как индекс гамбургера, отражает общее движение рынка. Сейчас, например, рынок корректируется, и инвесторы нервничают. Это время нужно уметь переждать. Амплитуда движений на рынке криптовалют, как и на любом молодом растущем рынке велика. Это, с одной стороны, позволяет зарабатывать, но и выдержки от инвестора требует больше.

Тарифы на электроэнергию привлекают

– Майнинговое оборудование энергоемкое, поэтому неудивительно, что самые низкие в стране тарифы на электроэнергию привлекают в наш регион майнеров всего мира: криптофермы в Иркутске и области растут как грибы. Майнеры платят за электричество сотни тысяч и даже миллионы рублей в месяц. Находятся и желающие поймать рыбку в мутной воде, то есть воспользоваться льготными тарифами для населения, не предназначенными для коммерческой деятельности. Как правило, это небольшие фермы и частные инвесторы.

Частным инвесторам потребуется около сотни тысяч рублей

– Сейчас мы собираемся строить понижающую подстанцию на 16 мегаватт в Усть-Орде. Получили уже техническое условие по высокой стороне. То есть мы планируем подключаться к мощным трансформаторам и ставить свои понижающие. На базе этой подстанции построим собственную крупную майнинговую ферму, а также будем продавать услуги хостинга для частных инвесторов. Наш проект обойдется в несколько десятков миллионов рублей, а частным инвесторам, чтобы войти на рынок потребуется около сотни тысяч рублей. Примерно столько сейчас стоит минимальный комплект оборудования.

Бренд поможет продвижению

– Все ключевые направления нашей деятельности зашифрованы в названии компании – М.Е.Т.А. Эта аббревиатура лежит в основе бренда. А визуальное оформление разработал бренд-технолог Гомбо Зориктуев. Уверен, что бренд поможет в продвижении нашей компании: уже этой осенью мы собираемся выйти на массовый рынок.

Наталья Краз

Не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и иных активов. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

«Визуальное решение символизирует цифровые технологии»

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог:

– Общая ассоциация, суть бренда компании «М.Е.Т.А.» – метафизика, метаданные. Это и аббревиатура: каждой буквой названия обозначается направление деятельности компании. Например, М – mining – основное направление деятельности, Е – exchange – обмен криптовалют, Т – trading – торговля на бирже, А – advise – консалтинг. Визуальное решение поддерживает эту тему, символизирует цифровые технологии, данные и связи между элементами.