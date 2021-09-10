«Через экологию мы смотрим в будущее». Олег Белозёров, РЖД, – о волонтёрах, уборке мусора и защите Байкала

4 сентября – накануне Дня Байкала – на небольшой железнодорожной станции Танхой, которая находится на самом берегу озера, высадился большой экологический десант. 200 человек – целый пассажирский состав – прибыли сюда со всей России, чтобы убрать накопившийся здесь мусор с применением технологии раздельного сбора. Экологическая экспедиция проходила в рамках всероссийской акции «Вода России» совместно с Российскими железными дорогами.

Олег Белозёров (справа), генеральный директор РЖД, на открытии эко-тропы в Танхое

Фото из архива компании

«Вариант, как нужно защищать природу»

К событию в Танхое готовились заранее: в этот день здесь открыли необычную эколого-историческую тропу «Танхойская верста», которая проходит по живописному берегу Байкала от железнодорожной станции до визит-центра «Байкал заповедный». На маршруте можно и природными красотами полюбоваться, и уникальные фотографии сделать, и даже пополнить копилку своих знаний: здесь есть пять «остановочных пунктов», где на информационных стендах размещено много интересных фактов об истории посёлка Танхой начала ХХ века, о строительстве Кругобайкальской железной дороги, о природе и жителях этих мест.

Можно сказать, что первыми по эколого-исторической тропе как раз прошли волонтёры. Был среди них и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, который отметил, что участие железной дороги в проекте «Танхойская верста» – не просто дань модному сейчас тренду по созданию эко-троп.

– С одной стороны, конечно, это уникальная железнодорожная история, в том числе, Транссиба, а с другой – один из вариантов, как можно и нужно защищать природу. Ведь через экологию мы смотрим в будущее, – сказал Олег Белозёров.

Такой же важной составляющей в сохранении природы для будущего руководитель РЖД считает и уборку мусора на берегах Байкала, а также участие в этом деле компании и своё личное участие.

– Это моё внутреннее убеждение. Считаю, что быть здесь необходимо, и именно поэтому прилетел сюда сразу с Восточного экономического форума, – пояснил Белозёров.

Фото из архива компании

«Горжусь, что работал с волонтёрами»

Кстати, основной костяк волонтёров, приехавших на Байкал, составляли именно железнодорожники. Одна из них – Кристина Пилипенко, начальник вокзала Новочеркасск Северо-Кавказской железной дороги. Она рассказала, что, несмотря на ответственную работу, всегда старается найти время для участия в волонтёрском эко-движении.

– Самая главная движущая сила лично для меня, как для мамы, – это забота о будущих поколениях, – рассказала она главному редактору Газеты Дело. – Я вижу, как из года в год ухудшается ситуация, например, с тем же пластиком, и это заставляет меня задуматься: в каких условиях будут расти наши дети, чем они будут дышать, сколько они вообще будут жить?

И надо отметить, что обеспокоенность Кристины не лишена оснований: по информации организаторов акции, одного только пластика за несколько часов в районе Танхоя (на трёхкилометровой береговой линии) экоактивисты собрали 170 кг, а кроме него – 112 кг металла, 96 кг стекла и 20 кубометров смешанного мусора.

Фото из архива компании

Причём уборкой территории на так называемой бурятской стороне озера экологический десант не ограничился: 5 сентября волонтёры переехали на иркутскую сторону и продолжили наводить порядок уже на станциях Кругобайкальской железной дороги – Слюдянка-2, Сосновая Галерея и Старая Ангасолка. Помимо уборки мусора, которая проходила под девизом «Чистые берега Байкала», они также установили лавочки и оборудовали пикниковые зоны. Кстати, с КБЖД волонтёры отправили на переработку ещё 25 «кубов» различного мусора.

– Нас часто спрашивают, что мы как РЖД делаем для Байкала? И такие мероприятия – лучшая демонстрация того, что мы реально делаем, – прокомментировал Олег Белозёров. – Мы стареемся, чтобы озеро было как можно чище, и в таком виде перешло в наследство нашим детям. И я могу сказать, что лично был здесь и с огромным удовольствием чистил берег Байкала вместе с волонтёрами, которых никто не заставляет это делать. Просто они стремятся сами изменить нашу страну, жизнь вокруг, думая не столько о себе, сколько о других.

Своими мыслями о том, какое значение для общества и будущих поколений имеют подобные акции, поделился ещё один участник мероприятия – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Он, кстати, курирует работу по ликвидации несанкционированных свалок на Байкале.

– У нас есть простая цель – изменить сознание людей таким образом, чтобы забота о чистой воде стала для всех нормой жизни. И вместе с волонтёрами, а также теми, кого они вдохновят своим примером, своими мыслями и рассказами, мы достигнем этой цели. Я уверен, что тот, кто стал участником акции «Вода России», уже никогда не оставит мусор ни на берегах Байкала, ни на других водных объектах нашей страны.

Олег Белозёров (в центре, слева) генеральный директор ОАО «РЖД», Сергей Ястребов (в центре, справа), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Фото из архива компании

«Мы возвращаем долги Байкалу»

Все природоохранные мероприятия, в которых активно участвуют активисты-железнодорожники, по словам Олега Белозёрова, не случайно проходят именно на берегах Байкала. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохраной зоне озера накладывает на компанию особую ответственность, поэтому РЖД активно содействует сохранению экологического баланса Байкальской природной территории, и в первую очередь – при строительстве и реконструкции Транссиба и БАМа.

– Эти магистрали строились по нормативам того времени, когда не было таких знаний о природе, как в настоящее время, и таких требований к её сохранению, – пояснил Белозёров. – И сейчас мы возвращаем Байкалу долги.

– РЖД, кроме того, что имеет на берегах великого озера главную транспортную артерию страны, много делает для того, чтобы она не вредила, а помогала озеру, – считает и Сергей Ястребов.

Так, 2021 год объявлен в РЖД Годом экологии, а в 2020-м Российские железные дороги, правительства Иркутской области, Республики Бурятия и Минприроды России подписали меморандумы о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при проведении работ на Транссибе и БАМе. В компании реализуется план дополнительных экологических мер, разработанный в поддержку этих документов.

– Мы руководствуемся девизом – если что-то делаешь, это должно быть лучше, чем раньше, – говорит Белозёров. – Также было поручение президента страны Владимира Путина, чтобы мы очень внимательно и деликатно подходили к развитию нашей производственной деятельности на Восточном полигоне. Сейчас каждый наш объект имеет экологический паспорт, в компании с огромным вниманием относятся к воде, воздуху, почве, если где-то нам приходится убирать дерево, то взамен высаживаем пять.

И это не просто красивые слова: в рамках экологической акции 4-5 сентября её участники и мусор убрали, и деревья высадили на чистом берегу Байкала.

Наталия Горбань

Фото Н.Горбань

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории ОАО «РЖД» осуществляет лабораторный контроль по всем ключевым показателям: от состояния атмосферного воздуха, источников воды, почвы до уровня шума от строительных работ. С целью расширения системы информирования населения, общественных и научных организаций создана страница «ВСЖД на страже Байкала» на интернет-сайте Восточно-Сибирской железной дороги, на которой размещена информация об объектах реконструкции и строительства, экологические паспорта, результаты экологического мониторинга, видео- и фото материалы о проводимых на дороге публичных мероприятиях. Для оценки эффективности природоохранных мероприятий заключены договоры на научное сопровождение инфраструктурных проектов на всех этапах с Сибирским отделением Российской академии наук.