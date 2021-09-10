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«Через экологию мы смотрим в будущее». Олег Белозёров, РЖД, – о волонтёрах, уборке мусора и защите Байкала

4 сентября – накануне Дня Байкала – на небольшой железнодорожной станции Танхой, которая находится на самом берегу озера, высадился большой экологический десант. 200 человек – целый пассажирский состав – прибыли сюда со всей России, чтобы убрать накопившийся здесь мусор с применением технологии раздельного сбора. Экологическая экспедиция проходила в рамках всероссийской акции «Вода России» совместно с Российскими железными дорогами.

<p>Олег Белозёров (справа), генеральный директор РЖД, на открытии эко-тропы в Танхое<br /> Фото из архива компании</p>

Олег Белозёров (справа), генеральный директор РЖД, на открытии эко-тропы в Танхое
Фото из архива компании

«Вариант, как нужно защищать природу»

К событию в Танхое готовились заранее: в этот день здесь открыли необычную эколого-историческую тропу «Танхойская верста», которая проходит по живописному берегу Байкала от железнодорожной станции до визит-центра «Байкал заповедный». На маршруте можно и природными красотами полюбоваться, и уникальные фотографии сделать, и даже пополнить копилку своих знаний: здесь есть пять «остановочных пунктов», где на информационных стендах размещено много интересных фактов об истории  посёлка Танхой начала ХХ века, о строительстве Кругобайкальской железной дороги, о природе и жителях этих мест.

Можно сказать, что первыми по эколого-исторической тропе как раз прошли волонтёры. Был среди них и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, который отметил, что участие железной дороги в проекте «Танхойская верста» – не просто дань модному сейчас тренду по созданию эко-троп.

– С одной стороны, конечно, это уникальная железнодорожная история, в том числе, Транссиба, а с другой  – один из вариантов, как можно и нужно защищать природу. Ведь через экологию мы смотрим в будущее, – сказал Олег Белозёров.

Такой же важной составляющей в сохранении природы для будущего руководитель РЖД считает и уборку мусора на берегах Байкала, а также участие в этом деле компании и своё личное участие.

– Это моё внутреннее убеждение. Считаю, что быть здесь необходимо, и именно поэтому прилетел сюда сразу с Восточного экономического форума, – пояснил Белозёров.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

«Горжусь, что работал с волонтёрами»

Кстати, основной костяк волонтёров, приехавших на Байкал, составляли именно железнодорожники. Одна из них – Кристина Пилипенко, начальник вокзала Новочеркасск Северо-Кавказской железной дороги. Она рассказала, что, несмотря на ответственную работу, всегда старается найти время для участия в волонтёрском эко-движении.

– Самая главная движущая сила лично для меня, как для мамы, – это забота о будущих поколениях, – рассказала она главному редактору Газеты Дело. – Я вижу, как из года в год ухудшается ситуация, например, с тем же пластиком, и это заставляет меня задуматься: в каких условиях будут расти наши дети, чем они будут дышать, сколько они вообще будут жить?

И надо отметить, что обеспокоенность Кристины не лишена оснований: по информации организаторов акции, одного только пластика за несколько часов в районе Танхоя (на трёхкилометровой береговой линии) экоактивисты собрали 170 кг, а кроме него – 112 кг металла, 96 кг стекла  и 20 кубометров смешанного мусора.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Причём уборкой территории на так называемой бурятской стороне озера экологический десант не ограничился: 5 сентября волонтёры переехали на иркутскую сторону и продолжили наводить порядок уже на станциях Кругобайкальской железной дороги – Слюдянка-2, Сосновая Галерея и Старая Ангасолка. Помимо уборки мусора, которая проходила под девизом «Чистые берега Байкала», они также установили лавочки и оборудовали пикниковые зоны. Кстати, с КБЖД волонтёры отправили на переработку ещё 25 «кубов»  различного мусора.

 – Нас часто спрашивают, что мы как РЖД делаем для Байкала? И такие мероприятия – лучшая  демонстрация того, что мы реально делаем, – прокомментировал Олег Белозёров. – Мы стареемся, чтобы озеро было как можно чище, и в таком виде перешло в наследство нашим детям. И я могу сказать, что лично был здесь и с огромным удовольствием чистил берег Байкала вместе с волонтёрами, которых никто не заставляет это делать. Просто они стремятся сами изменить нашу страну, жизнь вокруг, думая не столько о себе, сколько о других.

Своими мыслями о том, какое значение для общества и будущих поколений имеют подобные акции, поделился ещё один участник мероприятия – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Он, кстати, курирует работу по ликвидации несанкционированных свалок на Байкале.

– У нас есть простая цель – изменить сознание людей таким образом, чтобы забота о чистой воде стала для всех нормой жизни. И вместе с волонтёрами, а также теми, кого они вдохновят своим примером, своими мыслями и рассказами, мы достигнем этой цели. Я уверен, что тот, кто стал участником акции «Вода России», уже никогда не оставит мусор ни на берегах Байкала, ни на других водных объектах нашей страны.

<p>Олег Белозёров (в центре, слева) генеральный директор ОАО «РЖД»,  Сергей Ястребов (в центре, справа), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ  Фото из архива компании</p>

Олег Белозёров (в центре, слева) генеральный директор ОАО «РЖД»,  Сергей Ястребов (в центре, справа), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ  Фото из архива компании

«Мы возвращаем долги Байкалу»

Все природоохранные мероприятия, в которых активно участвуют активисты-железнодорожники, по словам Олега Белозёрова, не случайно проходят именно на берегах Байкала. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохраной зоне  озера накладывает на компанию особую ответственность, поэтому РЖД активно содействует сохранению экологического баланса  Байкальской природной территории, и в первую очередь – при строительстве и реконструкции Транссиба и БАМа.

– Эти магистрали строились по нормативам того времени, когда не было таких знаний о природе, как в настоящее время, и таких требований к её сохранению, – пояснил  Белозёров. – И сейчас мы возвращаем Байкалу долги.

– РЖД, кроме того, что имеет на берегах великого озера главную транспортную артерию страны, много делает для того, чтобы она не вредила, а помогала озеру, – считает и Сергей Ястребов.

Так, 2021 год объявлен в РЖД Годом экологии, а в 2020-м Российские железные дороги, правительства Иркутской области, Республики Бурятия и Минприроды России подписали меморандумы о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при проведении работ на Транссибе и БАМе. В компании реализуется план дополнительных экологических мер, разработанный в поддержку этих документов.

– Мы руководствуемся девизом – если что-то делаешь, это должно быть лучше, чем раньше, –  говорит  Белозёров. – Также было поручение президента страны Владимира Путина, чтобы мы очень внимательно и деликатно подходили к развитию нашей производственной деятельности на Восточном полигоне. Сейчас каждый наш объект имеет экологический паспорт, в компании с огромным вниманием относятся к воде, воздуху, почве, если где-то нам приходится убирать дерево, то взамен высаживаем пять.

И это не просто красивые слова: в рамках экологической акции 4-5 сентября её участники и мусор убрали, и деревья высадили на чистом берегу Байкала.

Наталия Горбань

<p>Фото Н.Горбань</p>

Фото Н.Горбань

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории ОАО «РЖД» осуществляет лабораторный контроль по всем ключевым показателям: от состояния атмосферного воздуха, источников воды, почвы до уровня шума от строительных работ. С целью расширения системы информирования населения, общественных и научных организаций создана страница «ВСЖД на страже Байкала» на интернет-сайте Восточно-Сибирской железной дороги, на которой размещена информация об объектах реконструкции и строительства, экологические паспорта, результаты экологического мониторинга, видео- и фото материалы о проводимых на дороге публичных мероприятиях. Для оценки эффективности природоохранных мероприятий заключены договоры на научное сопровождение инфраструктурных проектов на всех этапах с Сибирским отделением Российской академии наук.

<p>Олег Белозёров (справа), генеральный директор РЖД, на открытии эко-тропы в Танхое<br /> Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Олег Белозёров (в центре, слева) генеральный директор ОАО «РЖД»,  Сергей Ястребов (в центре, справа), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ  Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p> <p>Фото Н.Горбань</p>
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