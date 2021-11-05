Требуют справку о ВИЧ? Скорее всего, это незаконно. Правовой ликбез о трудовых правах ВИЧ-инфицированных провели специалисты Иркутского областного центра СПИД.

Положительный ВИЧ-статус – не повод для того, чтобы отказываться от работы своей мечты и вообще от работы. Оксана Фильшина, руководитель юридической службы Иркутского областного центра СПИД, и заместитель главного врача ОЦ СПИД Сергей Себекин рассказывают о случаях дискриминации, с которыми столкнулись жители области, имеющие положительный статус. Им приходится преодолевать негативное отношение и правовую безграмотность медицинских работников, проводящих медосмотры, и специалистов, ответственных за подбор кадров и приём на работу. Кроме этого, ВИЧ-положительные люди боятся огласки и осуждения. И напрасно.

Оксана Фильшина, Сергей Себекин

Фото из архива компании

Боритесь за свои права

– История первая: недавно приходит ко мне на приём девушка – молодая, красивая. На глазах слёзы, просит помочь. Как выяснилось, под угрозой оказалась её мечта стать стюардессой. Девушка уже прошла обучение на курсах и даже собеседование. Ей дали направление на медосмотр, в том числе предложили пройти обследование на ВИЧ. Девушка сразу сказала о своем статусе и о готовности принести справку о нулевой вирусной нагрузке. В ответ услышала от медработника: «Забудь, вичовых не берут на такую работу». Девушка тогда сослалась на решение Верховного суда, принятое два года назад, о том, что тест на ВИЧ не является обязательным для работников гражданской авиации. Медработник пыталась парировать, сказав, что решение касается только тех, кто уже работает, а не тех, кто только трудоустраивается. Такой отказ не является правомерным. Девушка полна решимости отстоять своё право стать стюардессой, а мы, юристы центра, будем ей в этом помогать.

История вторая: женщина предпенсионного возраста работала в системе службы исполнения наказаний. Почти десять лет ей удавалось как-то обходить при медосмотрах вопрос о предоставлении обязательной по внутреннему распорядку справки о ВИЧ-статусе. Но в этот раз не удалось. А до выхода на пенсию ей оставалось доработать всего-то два или три года. Женщина обратилась к нам. Мы посоветовали ей рассказать о своем статусе и предложили помощь, если вдруг на работе возникнут сложности. Женщина очень стесняется того, что является носителем вируса, и не захотела, чтобы об этом узнали её коллеги, с которыми она долго работала вместе. Она решила уволиться, и это её право.

По словам Оксаны Фильшиной, таких людей, которые не могут открыто говорить о своём ВИЧ-статусе и предпочитают лишиться работы, только бы о заболевании не узнали коллеги, очень много. Юристы ИОЦ СПИД пытаются им помочь, подсказать решение проблемы. Например, не сообщать о своем ВИЧ-статусе кадровику или руководителю, ведь любой диагноз является врачебной тайной. Исключение составляют представители медицинских профессий, которые непосредственно работают с ВИЧ-инфицированными, их биоматериалами, учёные, которые разрабатывают иммунобиологические препараты и некоторые другие специалисты. Для них обследование на ВИЧ является обязательным. Во-вторых, в ответ на требование предоставить справку о ВИЧ-статусе можно попытаться это требование оспорить, ведь в большинстве случаев (если речь не идёт о вышеуказанных специалистах) оно будет незаконным. Главное, отмечает Оксана Фильшина, не нужно сдаваться, мириться с дискриминацией, несправедливыми требованиями, надо инициировать свою защиту, обратившись к юристам.

Отношение меняется

Впервые с проблемой ВИЧ человечество столкнулось ещё в 80-е годы прошлого века. С тех пор в мире многое изменилось. Медицина и наука нашли способы если не победить вирус, то хотя бы сделать его не опасным. Общество уже не воспринимает ВИЧ как заболевание, с которым можно только «накрываться саваном и ползти на кладбище». В российском трудовом законодательстве тоже происходят благоприятные для ВИЧ-положительных людей изменения.

Так, отказ работодателя человеку с ВИЧ-статусом в трудоустройстве под любым предлогом – грубое нарушение Трудового кодекса РФ и Федерального закона № 38 «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». В законе чётко сказано, что люди с ВИЧ-статусом не имеют никаких ограничений по правам трудоустройства по сравнению с другими людьми. Согласно этому же закону, принуждение к сдаче теста на ВИЧ недопустимо. За исключением уже названных случаев, тестирование является сугубо добровольным.

Также можно апеллировать к приказу Минздрава РФ №29н от 28 января 2021 года «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Список этих специальностей был подготовлен с учётом всех последних рекомендаций Европейского суда и Всемирной организации здравоохранения.

Кроме медработников и некоторых других специалистов, обязательному обследованию на ВИЧ подлежат иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию, чтобы получить разрешение на пребывание в нашей стране. Если у человека, приехавшего трудиться в России, вдруг обнаружат вирус, то может быть принято решение о нежелательности его пребывания в стране для сохранения безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Пережитки прошлого, отмечает Оксана Фильшина, остаются в некоторых крупных корпорациях, а также в силовых структурах, имеющих свои внутренние приказы о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования при поступлении на службу. Но и здесь ситуация меняется. В июне 2021 года Росгвардия пересмотрела свои внутренние локальные акты и приказы по проведению медицинской комиссии. Теперь в них нет пункта, связанного с обязательным проведением обследования на ВИЧ. Возможно, такие решения будут приняты и в других силовых структурах.

Решение, на которое ссылалась девушка, мечтающая стать стюардессой, было принято в сентябре 2019 года. Верховный суд признал незаконным пункт Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации» о признании негодными к работе сотрудников гражданской авиации с ВИЧ-положительным статусом. Этот пункт требовал справок не только от кандидатов в лётчики и стюардессы, но и от диспетчеров, автозаправщиков, и других работников.

Революция в терапии

– Да, 20-30 лет назад вирус иммунодефицита человека считался смертельно опасным заболеванием, – говорит заместитель главного врача ИОЦ СПИД Сергей Себекин.

Когда появилась первые препараты для лечения ВИЧ, желающих их принимать было мало. Во-первых, из-за низкого уровня осведомленности, ведь ВИЧ-инфекция ещё недавно считалась уделом представителей маргинальных групп. Во-вторых, капсулы и таблетки первых препаратов были размером чуть ли не с мизинец. Помимо того, что их чисто физически было трудно проглотить, наблюдались и весьма неприятные, ярко выраженные побочные эффекты, например, рвота и диарея. Из-за этого находиться где-то в обществе, на рабочем месте было просто невозможно, приходилось увольняться.

По словам Сергея Себекина, в третьем тысячелетии ситуация в лечении ВИЧ кардинально изменилась. Более того, борьба с ВИЧ-инфекцией с появлением высокоактивной антиретровирусной терапии стала несравнимо более эффективной: болезнь уже не считается смертельной, она перешла в разряд хронических. Размер капсул уже не пугает, а в одном препарате могут содержаться несколько действующих веществ. Препараты базовой терапии гражданам России предоставляются бесплатно.

С жизни ВИЧ-инфицированных были сняты какие-либо ограничения, связанные с созданием семьи и рождением детей. Конечно, для этого нужно быть приверженцем АРТ-терапии и соблюдать все рекомендации врача в течение всей жизни. Принимая терапию, можно достигнуть неопределяемой вирусной нагрузки и перестать представлять опасность для окружающих, своих близких и будущих детей.

Как считает Сергей Себекин, политика государства и местных органов здравоохранения привела к тому, что количество новых случаев ВИЧ и количество смертей от СПИДа в Иркутской области снижается с 2017 года. А количество пациентов, состоящих на диспансерном учёте и получающих АРТ-терапию, увеличивается. По данным Центра СПИД на начало второго полугодия 2021 года в области зарегистрировано почти 28 тысяч ВИЧ-инфицированных. 80,4% из них получают терапию. Специалисты ИОЦ СПИД напоминают, что такие люди не представляют опасности ни в быту, ни на рабочем месте, ведь ВИЧ можно заразиться половым путем, при инъекциях, а также ребёнку от инфицированной матери, и нельзя заразиться воздушно-капельным путём, при рукопожатиях, поцелуях, совместном использовании бытовых предметов.

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