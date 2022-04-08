Туризм как зарядка для ума

В Иркутске нужно активно развивать научный туризм, потому что это наша абсолютная уникальность, уверен руководитель планетария СОШ №19 (Большой иркутский планетарий) и соучредитель АНО «Звёздный десант» Дмитрий Семёнов. Во-первых, потому что Иркутск – астрофизическая столица России, и такого количества приборов, с помощью которых изучают Вселенную, в нашей стране нет больше нигде. Во-вторых, у нас есть не только природная, но и научная жемчужина – Байкал. В-третьих, есть люди, которые могут подать научную информацию так что её будут слушать, раскрыв рот и сами учёные, и школьники. И, в-четвёртых, в этом сегменте туристического бизнеса пока ещё нет конкуренции. Обо всём подробно – в нашем материале.

Дмитрий Семёнов

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

Интерес к научным объектам растёт

Дмитрий, научный туризм – это такой отклик на то, что с 2020 года начал активно развиваться тренд «путешествуй по стране»?

– Это направление, конечно же, появилось раньше, а тренд на внутренний туризм просто ещё больше его стимулировал: мы увидели, что люди, приезжающие на Байкал, в последнее время стали проявлять особый интерес к научным объектам, которые находятся, к примеру, в Листвянке. А раз есть интерес, надо этим пользоваться, тем более, что мы к этому готовы.

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

Кому интересен научный туризм?

– Есть две разновеликие группы: небольшая часть – это люди, имеющие непосредственное отношение к науке, и приезжающие сюда и для исследований (астрономы, лимнологи, биологи, гляциологи, орнитологи), и для знакомства с другими научными объектами. Классический пример такого научного туриста – американский физик и нобелевский лауреат Кип Торн, известный многим как консультант фильма «Интерстеллар», который был у нас в гостях в июне 2017 года в туристической поездке по России.

Вторая часть, более многочисленная, – это те, кому наука интересна в общем. К примеру, совсем недавно у нас в гостях находилась группа «Астроверты», весьма известная компания единомышленников, которые периодически собираются и ездят на различные астрономические события: полное солнечное затмение, лунное затмение и другие явления. В прошлом году они побывали в Иркутске с «рекогносцировочной» задачей, а в этом уже собрали группу около двадцати человек и приехали специально, чтобы побывать на Байкальской астрофизической обсерватории, на объектах Тункинской долины и на Саянской солнечной обсерватории в Мондах.

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

А кто занимается развитием этого сегмента? У нас есть туркомпании, которые специализируются на научном направлении?

– Это автономная некоммерческая организация «Звёздный десант», которая готовит экскурсоводов и проводит экскурсии на обсерваториях, компания «Солнечный ветер», которая занимается популяризацией деятельности Института солнечно-земной физики, так как он является её учредителем. Есть компания «Наука тур - Байкал» – организатор научных путешествий по нашему региону.

Более плотно начинают заниматься научным туризмом с экологической «привязкой» национальные парки и заповедники. Например, в Танхое есть туристический визит-центр «Байкал Заповедный», где собрано много интересных научных данных, и там же обустроена экологическая тропа с сопутствующей информационной структурой.

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

Кроме этого, есть гиды, уже очень хорошо зарекомендовавшие себя в этом направлении. Например, Светлана Куклина, которая училась на курсах интерпретаторов за границей, и очень плотно занимается научным туризмом, в частности, популяризацией научных знаний о геологии Байкала.

А сами учёные не участвуют в этом процессе?

– Когда есть поток туристов, его нужно постоянно обслуживать, а мы не можем, во-первых, выдергивать учёных из их рабочего процесса: если к ним каждый день будут приходить группы туристов по 20 человек, то для основной работы уже не остается времени. Во-вторых, не все учёные хотят этим заниматься, и, в-третьих, не все из них – хорошие популяризаторы науки.

Выбрать есть из чего

Что могут посмотреть туристы, кроме Байкальской астрономической обсерватории в Листвянке? Какие объекты?

– Да, Листвянка – самое близкое место к Иркутску, и понятно, что туда и самый большой турпоток. Но мы также показываем туристам астрофизические объекты, расположенные в Тункинской долине: два объекта – Института солнечно-земной физики и НИИ прикладной физики в Торах, также два объекта в Бадарах – Саянский солнечный радиотелескоп, и КВАЗАР Института прикладной астрономии, плюс – Саянская солнечная обсерватория в Мондах.

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

Экскурсии с научным содержанием возят в Тажеранские степени, Большое Голоустное, на Шишкинские писаницы, в Ангу. У нас есть стоянки древнего человека и археологические памятники, уникальные в мировом масштабе – в частности, по дороге на Аршан. В принципе, почти любое туристическое направление может содержать в себе объекты для научного показа, надо просто плотно заниматься этим вопросом. А сейчас, я думаю, есть около 20 объектов, плюс расположенные на бурятской стороне Байкала. Так что туристам, которые интересуются этим направлением, есть из чего выбирать.

Этот список может ещё пополниться?

– Объектами показа можно будет скоро называть институты Академгородка, потому что туризм от популяризации науки уже «не отвяжешь», да и городской администрации интересно развивать левобережную сторону Иркутска именно как часть туристического потенциала. Так, принимать экскурсии в своих стенах готов Институт солнечно-земной физики, есть что показывать и можно показывать в Институте земной коры, Институте химии, в СИФИБРе, Ботаническом саду ИГУ, где мы тоже запустили небольшой телескоп и можем принимать группы тех же школьников для проведения общих обзорных экскурсий.

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

Дмитрий, согласитесь, что многие научные объекты могут не соответствовать ожиданиям туристов, например, тот же нейтринный телескоп, который находится в глубине Байкала, или телескопы, в которые не видно такой же картинки звёздного неба, как на компьютерных заставках. Вау-эффект от показа в чём заключается?

– Конечно, в подаче, почему я и делаю упор на лекторов. Визуально стопроцентно приводит туристов в восторг, например, очень старый телескоп-коронограф обсерватории в Мондах, который пришёл в некий упадок и сейчас уже практически не работает. Почему-то именно оборудование времён СССР всегда впечатляет людей. Удивляет большой солнечный вакуумный телескоп в Листвянке – прибор, уникальный по разным параметрам, но в первую очередь, именно своим огромным размером. Но, чтобы у туриста возник вау-эффект от смысла работы научных объектов или оборудования, нужен человек, который может это интересно объяснить. Поэтому всегда решающее слово за экскурсоводом-интерпретатором, потому что, если объяснять всё исключительно с точки зрения физики, это будет понятно только человеку, хорошо знающему физику.

Свободная ниша

Вы показываете научную инфраструктуру, а кто обеспечивает туристическую инфраструктуру? Где вы размещаете людей?

– Деятельность АНО «Звёздный десант» пока не является законченным турпродуктом, как того требует российское законодательство. Пока всё, что мы имеем, это объекты показа, к которым мы открываем доступ и обеспечиваем гидами, то есть занимаемся экскурсионной деятельностью. А по вопросам размещения взаимодействуем с другими туркомпаниями.

Чего в вашей деятельности больше: науки, туризма или бизнеса?

– Науки в нашей деятельности практически нет, хотя мы и занимаемся её популяризацией и пропагандой. То, чем мы занимаемся, в большей степени можно назвать образовательным проектом: мы арендуем Большой иркутский планетарий, который находится в 19-й школе, как раз для того, чтобы привлечь как можно больше учащихся из других образовательных учреждений хотя бы к разговору об астрономии. Тем, кому становится более интересно, кто хочет узнать об астрономии больше, идут заниматься в различные кружки здесь же, на базе планетария.

Кроме этого, мы возрождаем телескопостроение, потому что некоторые приборы интересно делать самостоятельно, а какое-то оборудование даже нужно делать самому, так как его просто не купишь. И есть дети, которым интересно сделать что-то своими руками. Мы стараемся это всячески поощрять, а самое главное, это старается поощрять Институт солнечно-земной физики, который заинтересован в будущих кадрах. То есть ещё одна грань нашей деятельности – профориентационная.

Если говорить чисто про туристический бизнес, то, по большому счёту, на свободном рынке вращается только «Наука тур - Байкал», хотя и «Звёздный десант», несмотря на большой объём некоммерческой деятельности, и «Солнечный ветер» тоже зарабатывают деньги. Конечно, наши объёмы с большими туристическими компаниями не сравнить, но тем не менее рост есть, причём стабильный, даже несмотря на всё, что происходит в турбизнесе в принципе.

Фото из архива АНО «Звёздный десант»

Кстати, каковы ваши прогнозы на будущее развитие научного туризма в нашем регионе, именно как бизнеса?

– Конечно, никто не ждёт, что научный туризм будет таким же сегментом в туристической экономике, как пляжный отдых, но, так как это направление всё-таки интересно людям, я думаю, в Иркутске четыре-пять компаний вполне могут сосуществовать и даже не конкурировать, а друг друга дополнять. Туризм – это же пиковая экономика, и сейчас, когда случаются пики нагрузки, мы ещё справляемся, но уже на пределе. А если откроются школьные поездки, то для нас это будет серьезным вызовом.

То есть высокой конкуренции пока нет?

– Нет. В том числе и потому, что это очень специфический сегмент, с улицы сюда не попадёшь. Все, кто занимается научным туризмом, это либо увлечённые люди, например, как в нашем случае – любители астрономии, глубоко погруженные в тему, либо это люди с университетским образованием, причём естественнонаучным. Поэтому я не уверен, что в научный туризм ринется большое количество желающих. Да и туризм в целом –достаточно рискованная отрасль.

И тем не менее вы уверены, что научный туризм надо развивать…

– Понятно, что налоговая база Иркутской области заметно от этого не увеличится, но я считаю научное направление не менее важным, чем любое другое направление турбизнеса. Это и зарядка для ума, и воспитание культуры, в том числе экологической, и тот же патриотизм, про который много говорят, потому что надо знать, что уникального есть у тебя на Родине. Поэтому он обязательно должно быть в программе развития туристической отрасли региона.

Наталия Горбань