Туризм как зарядка для ума

В Иркутске нужно активно развивать научный туризм, потому что это наша абсолютная уникальность, уверен руководитель планетария СОШ №19 (Большой иркутский планетарий) и соучредитель АНО «Звёздный десант» Дмитрий Семёнов. Во-первых, потому что Иркутск – астрофизическая столица России, и такого количества приборов, с помощью которых изучают Вселенную, в нашей стране нет больше нигде. Во-вторых, у нас есть не только природная, но и научная жемчужина – Байкал. В-третьих, есть люди, которые могут подать научную информацию так что её будут слушать, раскрыв рот и сами учёные, и школьники. И, в-четвёртых, в этом сегменте туристического бизнеса пока ещё нет конкуренции. Обо всём подробно – в нашем материале.
Интерес к научным объектам растёт
Дмитрий, научный туризм – это такой отклик на то, что с 2020 года начал активно развиваться тренд «путешествуй по стране»?
– Это направление, конечно же, появилось раньше, а тренд на внутренний туризм просто ещё больше его стимулировал: мы увидели, что люди, приезжающие на Байкал, в последнее время стали проявлять особый интерес к научным объектам, которые находятся, к примеру, в Листвянке. А раз есть интерес, надо этим пользоваться, тем более, что мы к этому готовы.
Кому интересен научный туризм?
– Есть две разновеликие группы: небольшая часть – это люди, имеющие непосредственное отношение к науке, и приезжающие сюда и для исследований (астрономы, лимнологи, биологи, гляциологи, орнитологи), и для знакомства с другими научными объектами. Классический пример такого научного туриста – американский физик и нобелевский лауреат Кип Торн, известный многим как консультант фильма «Интерстеллар», который был у нас в гостях в июне 2017 года в туристической поездке по России.
Вторая часть, более многочисленная, – это те, кому наука интересна в общем. К примеру, совсем недавно у нас в гостях находилась группа «Астроверты», весьма известная компания единомышленников, которые периодически собираются и ездят на различные астрономические события: полное солнечное затмение, лунное затмение и другие явления. В прошлом году они побывали в Иркутске с «рекогносцировочной» задачей, а в этом уже собрали группу около двадцати человек и приехали специально, чтобы побывать на Байкальской астрофизической обсерватории, на объектах Тункинской долины и на Саянской солнечной обсерватории в Мондах.
А кто занимается развитием этого сегмента? У нас есть туркомпании, которые специализируются на научном направлении?
– Это автономная некоммерческая организация «Звёздный десант», которая готовит экскурсоводов и проводит экскурсии на обсерваториях, компания «Солнечный ветер», которая занимается популяризацией деятельности Института солнечно-земной физики, так как он является её учредителем. Есть компания «Наука тур - Байкал» – организатор научных путешествий по нашему региону.
Более плотно начинают заниматься научным туризмом с экологической «привязкой» национальные парки и заповедники. Например, в Танхое есть туристический визит-центр «Байкал Заповедный», где собрано много интересных научных данных, и там же обустроена экологическая тропа с сопутствующей информационной структурой.
Кроме этого, есть гиды, уже очень хорошо зарекомендовавшие себя в этом направлении. Например, Светлана Куклина, которая училась на курсах интерпретаторов за границей, и очень плотно занимается научным туризмом, в частности, популяризацией научных знаний о геологии Байкала.
А сами учёные не участвуют в этом процессе?
– Когда есть поток туристов, его нужно постоянно обслуживать, а мы не можем, во-первых, выдергивать учёных из их рабочего процесса: если к ним каждый день будут приходить группы туристов по 20 человек, то для основной работы уже не остается времени. Во-вторых, не все учёные хотят этим заниматься, и, в-третьих, не все из них – хорошие популяризаторы науки.
Выбрать есть из чего
Что могут посмотреть туристы, кроме Байкальской астрономической обсерватории в Листвянке? Какие объекты?
– Да, Листвянка – самое близкое место к Иркутску, и понятно, что туда и самый большой турпоток. Но мы также показываем туристам астрофизические объекты, расположенные в Тункинской долине: два объекта – Института солнечно-земной физики и НИИ прикладной физики в Торах, также два объекта в Бадарах – Саянский солнечный радиотелескоп, и КВАЗАР Института прикладной астрономии, плюс – Саянская солнечная обсерватория в Мондах.
Экскурсии с научным содержанием возят в Тажеранские степени, Большое Голоустное, на Шишкинские писаницы, в Ангу. У нас есть стоянки древнего человека и археологические памятники, уникальные в мировом масштабе – в частности, по дороге на Аршан. В принципе, почти любое туристическое направление может содержать в себе объекты для научного показа, надо просто плотно заниматься этим вопросом. А сейчас, я думаю, есть около 20 объектов, плюс расположенные на бурятской стороне Байкала. Так что туристам, которые интересуются этим направлением, есть из чего выбирать.
Этот список может ещё пополниться?
– Объектами показа можно будет скоро называть институты Академгородка, потому что туризм от популяризации науки уже «не отвяжешь», да и городской администрации интересно развивать левобережную сторону Иркутска именно как часть туристического потенциала. Так, принимать экскурсии в своих стенах готов Институт солнечно-земной физики, есть что показывать и можно показывать в Институте земной коры, Институте химии, в СИФИБРе, Ботаническом саду ИГУ, где мы тоже запустили небольшой телескоп и можем принимать группы тех же школьников для проведения общих обзорных экскурсий.
Дмитрий, согласитесь, что многие научные объекты могут не соответствовать ожиданиям туристов, например, тот же нейтринный телескоп, который находится в глубине Байкала, или телескопы, в которые не видно такой же картинки звёздного неба, как на компьютерных заставках. Вау-эффект от показа в чём заключается?
– Конечно, в подаче, почему я и делаю упор на лекторов. Визуально стопроцентно приводит туристов в восторг, например, очень старый телескоп-коронограф обсерватории в Мондах, который пришёл в некий упадок и сейчас уже практически не работает. Почему-то именно оборудование времён СССР всегда впечатляет людей. Удивляет большой солнечный вакуумный телескоп в Листвянке – прибор, уникальный по разным параметрам, но в первую очередь, именно своим огромным размером. Но, чтобы у туриста возник вау-эффект от смысла работы научных объектов или оборудования, нужен человек, который может это интересно объяснить. Поэтому всегда решающее слово за экскурсоводом-интерпретатором, потому что, если объяснять всё исключительно с точки зрения физики, это будет понятно только человеку, хорошо знающему физику.
Свободная ниша
Вы показываете научную инфраструктуру, а кто обеспечивает туристическую инфраструктуру? Где вы размещаете людей?
– Деятельность АНО «Звёздный десант» пока не является законченным турпродуктом, как того требует российское законодательство. Пока всё, что мы имеем, это объекты показа, к которым мы открываем доступ и обеспечиваем гидами, то есть занимаемся экскурсионной деятельностью. А по вопросам размещения взаимодействуем с другими туркомпаниями.
Чего в вашей деятельности больше: науки, туризма или бизнеса?
– Науки в нашей деятельности практически нет, хотя мы и занимаемся её популяризацией и пропагандой. То, чем мы занимаемся, в большей степени можно назвать образовательным проектом: мы арендуем Большой иркутский планетарий, который находится в 19-й школе, как раз для того, чтобы привлечь как можно больше учащихся из других образовательных учреждений хотя бы к разговору об астрономии. Тем, кому становится более интересно, кто хочет узнать об астрономии больше, идут заниматься в различные кружки здесь же, на базе планетария.
Кроме этого, мы возрождаем телескопостроение, потому что некоторые приборы интересно делать самостоятельно, а какое-то оборудование даже нужно делать самому, так как его просто не купишь. И есть дети, которым интересно сделать что-то своими руками. Мы стараемся это всячески поощрять, а самое главное, это старается поощрять Институт солнечно-земной физики, который заинтересован в будущих кадрах. То есть ещё одна грань нашей деятельности – профориентационная.
Если говорить чисто про туристический бизнес, то, по большому счёту, на свободном рынке вращается только «Наука тур - Байкал», хотя и «Звёздный десант», несмотря на большой объём некоммерческой деятельности, и «Солнечный ветер» тоже зарабатывают деньги. Конечно, наши объёмы с большими туристическими компаниями не сравнить, но тем не менее рост есть, причём стабильный, даже несмотря на всё, что происходит в турбизнесе в принципе.
Кстати, каковы ваши прогнозы на будущее развитие научного туризма в нашем регионе, именно как бизнеса?
– Конечно, никто не ждёт, что научный туризм будет таким же сегментом в туристической экономике, как пляжный отдых, но, так как это направление всё-таки интересно людям, я думаю, в Иркутске четыре-пять компаний вполне могут сосуществовать и даже не конкурировать, а друг друга дополнять. Туризм – это же пиковая экономика, и сейчас, когда случаются пики нагрузки, мы ещё справляемся, но уже на пределе. А если откроются школьные поездки, то для нас это будет серьезным вызовом.
То есть высокой конкуренции пока нет?
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– Нет. В том числе и потому, что это очень специфический сегмент, с улицы сюда не попадёшь. Все, кто занимается научным туризмом, это либо увлечённые люди, например, как в нашем случае – любители астрономии, глубоко погруженные в тему, либо это люди с университетским образованием, причём естественнонаучным. Поэтому я не уверен, что в научный туризм ринется большое количество желающих. Да и туризм в целом –достаточно рискованная отрасль.
И тем не менее вы уверены, что научный туризм надо развивать…
– Понятно, что налоговая база Иркутской области заметно от этого не увеличится, но я считаю научное направление не менее важным, чем любое другое направление турбизнеса. Это и зарядка для ума, и воспитание культуры, в том числе экологической, и тот же патриотизм, про который много говорят, потому что надо знать, что уникального есть у тебя на Родине. Поэтому он обязательно должно быть в программе развития туристической отрасли региона.
Наталия Горбань