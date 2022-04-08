«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе

В конце февраля в Иркутске прошёл Всероссийский образовательный проект врачей-косметологов «Сияние Байкала». Организатор мероприятия – косметологическая клиника «Сатэль» – провела его, даже несмотря на стремительно меняющуюся экономическую ситуацию в стране. «Жизнь ведь не поставишь на паузу, поэтому мы не стали ничего отменять, и нам всё удалось», – говорит Эльмира Сатардинова, руководитель группы компаний «Сатэль». А растущий поток клиентов в клинику подтверждает факт того, что здоровыми, красивыми, и ухоженными люди хотят быть независимо от экономических кризисов и эпидемий. О востребованных услугах и постковидных трендах в косметологии, о влиянии нового кризиса на рынок эстетической медицины и перспективах импортозамещения, а также о том, как провести в Иркутске мероприятие столичного уровня и почему важно хорошо делать своё дело здесь и сейчас, а не убегать куда-то, Эльмира Сатардинова рассказала Газете Дело.

Пациентов стало больше

Сейчас представители разных бизнесов говорят о том, что для них в очередной раз открылось новое окно возможностей. Для эстетической медицины, косметологии тоже?

– За период, который прошёл с начала пандемии COVID-19, мы уже успели адаптироваться к сложной ситуации и к тому, что нам всё время нужно находиться в тонусе и принимать нетривиальные решения. И сейчас – опять время для новых возможностей, и, безусловно, действовать шаблонно нельзя. У тех, кто быстро перестроится и начнёт работать в новом формате, я считаю, будут большие козыри.

На фоне роста валютного курса экономисты прогнозируют рост цен на косметологическую продукцию до 50%. Как вы отреагировали на ситуацию?

– Могу сказать, что разные компании-поставщики совершенно по-разному себя ведут. Кто-то очень быстро среагировал и поднял цены до 40-50%, какие-то большие игроки вообще сделали заявления о выходе из российского рынка, но через несколько недель сообщили, что возвращаются, правда, в каких-то новых форматах. При этом часть из них уверяет, что повышение цен будет небольшим: например, одна компания озвучила плюс 12% на ближайшие полгода.

У себя в клинике мы не стали повышать цены в соответствии с ростом курса доллара и евро. Рост составил всего 10%, потому что в отношении своих клиентов мы не можем поступить так же, как наши поставщики. Единственное, у нас сейчас нет скидок и акций, но это временно, пока не стабилизируется ситуация на рынке.

А поведение ваших клиентов как-то изменилось за прошедший месяц?

– С конца февраля, когда начались бурные перемены в экономике, количество пациентов у нас не сократилось. Даже наоборот. То есть на актуальный вопрос, куда вкладывать деньги, люди ответили, что их надо вкладывать в себя. Поэтому мы сейчас очень внимательно выстраиваем для своих пациентов долгосрочные программы, так как работаем системно, а не просто делаем людям некий разовый тюнинг. Мы придерживаемся именно такого подхода к косметологии, как культура ухода за собой, когда речь идёт не только о внешнем виде, но и о внутреннем состоянии человека.

Кто сейчас является основным потребителем услуг клиники «Сатэль»?

– Сейчас на себя обращают внимание не только женщины, достигшие возраста 40-45 лет. Их, конечно, большинство, но баланс меняется – за последнее время у нас увеличилось количество клиентов-мужчин, которые стали более внимательно к себе относиться. Это и медийные личности, часто выступающие на публике, и имеющие определённый вес в обществе, и бизнесмены: чтобы оставаться конкурентоспособными, им тоже надо хорошо выглядеть.

Среди наших клиентов стало больше и молодёжи 20-25 лет. Это поколение, которое хочет достигнуть своего 40-50-летия в хорошем ресурсном состоянии. Они отлично информированы о новых интересных процедурах, связанных с сохранением качества кожи: уходах, чистках, диагностике. Я бы назвала это формированием культуры ухода за собой.

Аппаратные методы задают тон

Рынок вырос и достиг своего насыщения?

– Я бы так не сказала. Ёмкость рынка ещё не достигла своего максимума, нам есть куда стремиться, и есть возможности развивать какие-то новые подходы, в том числе, аппаратную косметологию, которая становится всё более актуальной. Кстати, аппаратные методы очень популярны у мужчин.

Эльмира Сатардинова, руководитель группы компаний «Сатэль»

Фото А.Федорова

Доля аппаратных методов в структуре ваших услуг растёт?

– Конечно. Сейчас она выросла до 35%. Это объяснимо – именно аппаратные методы на должном уровне влияют на улучшение качества кожи. Сейчас вообще в тренде экологичный подход к внешности, оптическая красота кожи, и наша клиника придерживается этой современной тенденции.

Кроме этого, с помощью очередного недавно приобретённого нового аппарата у нас появилась возможность предотвращать развитие каких-либо опухолевых процессов в коже, а также лечить дерматологические проблемы.

Оборудование, необходимое вам, в основном импортное, у него есть срок износа, есть расходные материалы и т.д. Сейчас его обслуживание становится весьма проблематичным?

– Мы всегда думаем и стратегически просчитываем, не только какие аппараты будут востребованы, но что с ними будет дальше. По сути, это парк современных машин, которые требуют постоянного внимания. Этот парк делится на две категории: одна требует регулярного ежегодного обслуживания – и это немалая статья расходов, плюс расходные материалы. У нас есть несколько подобных аппаратов американского производства. Они находятся в отличном рабочем состоянии, и мы успели сделать достаточный запас всех необходимых для них расходников до того, как изменилась экономическая ситуация. Техобслуживание этого оборудования также идёт по графику.

Вторая категория – аппараты, которые не имеют расходных затрат. Это лазерные системы, в том числе российского производства, которые используются в омоложении лица (безоперационной лазерной блефаропластике, различных пилингах, удалении сосудистых образований, интимном омоложении). Именно такие аппараты у нас сейчас в приоритете.

А каковы дальнейшие перспективы по обновлению оборудования?

– Могу сказать, что для всех наших партнёров рынок России очень «вкусный», потому что российские женщины активно и внимательно к себе относятся, так как всегда стремятся выглядеть лучше. А сейчас, как я уже сказала, и мужчины стали активно пользоваться услугами косметологии. Поэтому, думаю, зарубежные импортёры не оставят наш рынок, в любом случае будут предпринимать какие-то шаги: налаживать новые связи, выстраивать цепочки поставок и логистику. Конечно, произойдут определённые ценовые перемены, но, чтобы не потерять рынок, все будут искать компромиссы, потому что пока кто-то будет отсутствовать, его нишу точно займут. Свято место пусто не бывает.

Эльмира Сатардинова, руководитель группы компаний «Сатэль»

Фото А.Федорова

Кто может их заменить? Китайцы, корейцы?

– Корейцы уже очень активно заходят на наш рынок, китайцы также проявляют интерес, но и россияне не дремлют. Пока, конечно, наша продукция занимает мизерную долю на рынке эстетической медицины, но, поскольку импортозамещение в новых экономических условиях становится ещё более актуальным, думаю, наши производители не должны упустить момент для реализации своего потенциала. Для них это тоже – хорошее окно возможностей.

Постковидный опыт

Эльмира Евгеньевна, давайте поговорим о том, что было важным ещё совсем недавно: несмотря на то, что пандемия ковида уже история вчерашнего дня тем не менее коронавирус никуда не делся. Какой опыт вы получили за два минувших года, какие услуги стали наиболее востребованы в это время?

– У нас выросла доля услуг, связанных с общеклинической деятельностью, так как мы расширяем систему подхода к вопросам, связанным именно с общим здоровьем. Мы начали активно проводить лабораторные исследования, причём на более глубоком уровне, чем общие клинические анализы, которые мы привыкли делать в поликлинике.

В частности, мы сейчас делаем анализы на уровне аминокислот, микроэлементов, и это очень востребовано, потому что люди, переболевшие ковидом, по нашим наблюдениям, находятся в жутком дефиците по определённым лабораторным показателям. В итоге результат косметологических процедур для переболевших ковидом иногда не тот, которого мы ожидаем. Порой возникают какие-то специфические реакции, с которыми мы раньше вообще не сталкивались.

Например?

– Есть у нас в клинике аппаратная процедура, которая является мощным стимулятором роста собственного коллагена, в результате чего мы практически всегда видим хороший лифтинг лица. Но, чтобы получить ожидаемый эффект, человек должен иметь необходимый ресурс аминокислот, из которых клетка построит собственный коллаген, а если этого ресурса нет после перенесённого ковида, то результата не будет. То есть деньги на ветер. Мы не можем этого позволить, это дискредитация метода и вообще бессмысленность процедуры. Поэтому мы стали делать акцент на клинических исследованиях, так как можем не только диагностировать, но и корректировать ситуацию, восполнив существующий дефицит. И тогда после процедуры пациент, у которого был пониженный жизненный тонус, становится молодым не только внешне, но и внутренне и действительно почувствует, как у него вырастают крылья.

Какие ещё направления в вашей работе, возможно, получили новый толчок? Например, эксперты отмечают, что на фоне проблемы постковидного выпадения волос, особый акцент приобрела трихология. Для клиники «Сатэль» эта тема тоже актуальна?

– Постковидные последствия могут быть разные, но трихология стала очень акцентной, потому что выпадение волос – это очевидный факт, который влияет на внешность. Проблемы, конечно, есть и внутри организма, например, с суставами, но клиенты обращают внимание на волосы, потому что внешность социально значима. Кстати, сохранение волос особенно важно для мужчин после 40.

У нас в клинике принимают врачи, которые занимаются решением проблемы не только в плане трихологии, но и дерматологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, нутрициологии, то есть углубляются прежде всего в медицинскую составляющую.

Насколько увеличилось количество обращений с этой проблемой с 2020 года?

– В три раза. По лечебному профилю мы каждый год прирастаем примерно на 30%.

А как в принципе развивается региональный косметологический рынок? Например, в Москве и других крупных городах есть и узкопрофильные, и многопрофильные клиники. В каком направлении идёт «Сатэль»?

– Все клиники идут разными путями. С учётом того, что в пандемию многие лечебные учреждения были заняты решением этой проблемы, у людей появилась потребность заниматься своим здоровьем в профилактических целях в комфортных кулуарных условиях, в связи с чем многие косметологические клиники начали развиваться по многопрофильному пути. Хотя узкая специализация, когда вы делаете что-то одно с высоким качеством, даёт более качественный результат, и, соответственно, количество постоянных клиентов у таких клиник выше.

Наша клиника посередине: с одной стороны у нас есть направление, связанное с красотой и здоровьем, есть консультации различных специалистов (нутрициолога, эндокринолога, гинеколога и других), с другой, мы углубляемся в нашу экспертную тему по коррекции лица, поскольку приоритетом «Сатэль» всё-таки остаётся косметология. Мы не будем развиваться до степени больших многопрофильных клиник, так как считаем, что в нашем бизнесе надо не количество наращивать, а качество улучшать. Количественный подход зачастую приводит к шаблонному отношению, что неприемлемо для нашей аудитории.

Эльмира Сатардинова, руководитель группы компаний «Сатэль»

Фото А.Федорова

Как бороться с серым рынком

Не секрет, что косметология имеет две стороны, в том числе так называемую серую, когда процедуры делает непонятно кто, непонятно где и чем. Многие аналитики считают, что в пандемию её доля выросла в разы. По вашим оценкам, это действительно так?

– Я думаю, да, судя по тому количеству людей, которые занимаются несанкционированными продажами продуктов для косметологических процедур, которые не сертифицированы и не имеют регистрационных удостоверений в РФ. Вы знаете, однажды мне предлагали купить такие препараты прямо в самолёте, когда я возвращалась из поездки в Иркутск. Я была шокирована, не говорю уже про интернет, где можно найти всё что угодно.

И ничего с этим нельзя сделать?

– Хороший вопрос. Наша Байкальская ассоциация специалистов эстетической медицины в своё время решила разобраться в ситуации, чтобы понять, как бороться с серым рынком. Выяснилось, что заниматься этой проблемой никто не хочет: все надзорно-контрольные органы проверяют только тех участников рынка, у которых есть лицензии на осуществление медицинской деятельности. Если лицензии нет, то и проверять нечего. Даже если поймают за руку человека, который на дому делает инъекции, максимум, чем его могут наказать – это штраф в размере трёх тысяч рублей. Чтобы сдвинуть вопрос с мёртвой точки, эту проблему необходимо решать на законодательном уровне, в безопасности здоровья людей должны быть заинтересованы государственные структуры.

Кроме того, что вы работаете исключительно в правовом поле, находитесь под неусыпным контролем надзорных органов, в чем ещё ваше преимущество перед серой косметологией?

– Для нас важна не только внешняя красота, для нас важен тренд – красота через здоровье, потому что всё идёт изнутри. Большую роль играет психологическое состояние человека, поэтому каждый врач нашей клиники работает, в том числе, и как психолог. И не секрет, что многие пациенты приходят в клинику, даже не зная за чем, просто пообщаться, многие уверены, что все их проблемы – в их внешности. А на самом деле, это проекция их внутреннего состояния, и человека нужно направить на то, что, прежде всего, надо к себе относиться с любовью.

В серой косметологии никто к вам так относиться не будет, в этой сфере меньше всего думают о здоровье клиента.

Образовательный проект московского уровня

Существует ли для вас такая проблема, как дефицит кадров?

– Со специалистами у нас всё хорошо. Если говорить о врачах-косметологах, у нас есть хороший резервный фонд – наша клиника является клинической базой кафедры рефлексотерапии и косметологии ИГМАПО, и мы сразу отмечаем наиболее интересующихся врачей, получающих специализацию по косметологии.

При этом мне очень важно, чтобы у специалиста было именно клиническое мышление, потому что очень многие косметологические проблемы – это следствие других причин, и нужно работать именно с ними. Поэтому, когда я общаюсь с молодыми врачами в качестве потенциальных наших сотрудников, то в первую очередь обращаю внимание на клиническое мышление. Косметолог – это ведь не работник банно-прачечного комбината, он должен мыслить не поверхностно, а понимать причину происходящих изменений с внешностью и с помощью большого арсенала медицинских методов выбрать наиболее подходящие для решения конкретных проблем у конкретного пациента.

В наше время бурного развития технологий, как никогда, важно непрерывное обучение, повышение квалификации. Как вы организуете этот процесс?

– Мы проводим много внутренних обучений, приглашаем только для нашей клиники известных специалистов, организуем различные мастер-классы.

Кроме этого, с 2010 года мы проводим наш образовательный проект для врачей-косметологов «Сияние Байкала», который в 2017-м обрёл статус всероссийского мероприятия. За это время проект зарекомендовал себя как высококачественный образовательный, экспертный практикум, с насыщенной программой и признанными в сфере косметологии спикерами.

В этом году проект «Сияние Байкала» проходил в конце февраля, уже было понятно, что всё стремительно меняется, и тем не менее вы не стали отменять мероприятие. Почему решили провести его, несмотря ни на что?

– Жизнь ведь не поставишь на паузу. Несмотря на внешние события, в любом случае надо что-то делать, развиваться. Если каждый человек будет хорошо заниматься своим делом, то все негативные события пройдут для нас менее болезненно. Поэтому мы не стали ничего отменять, и нам всё удалось. Эстетическая медицина очень бурно развивается, и всегда нужно быть в тренде, чтобы не остаться позади. А у нашего проекта есть и научная составляющая, и эмоциональная, и он даёт мощный толчок к дальнейшему развитию.

Конечно, мы были готовы к тому, что придётся уйти в онлайн, но этот формат – совершенно не то восприятие происходящего. К тому же люди соскучились по живым встречам, по атмосферности. Поэтому участников было много – около трёхсот человек, несмотря на то, что мероприятие платное. Коллеги приехали из многих регионов – не только восточных, но и центральных. Безусловно, многих привлекал Байкал, где у нас прошли два очень насыщенных событиями дня.

Эльмира Евгеньевна, успешные людей, достигшие определённых профессиональных высот, часто задумываются о переезде в более развитые, чем Иркутск, города. Вы не планируете уехать, например, в Москву?

– Мысли перебраться в Москву были, но я остаюсь в Иркутске. Знаете, минувшей осенью я была в Эмиратах, и, когда вернулась, поняла, что нужно здесь делать всё, чтобы в родном тебе городе было так же красиво, как там. А не убегать куда-то. Поэтому я здесь буду делать по максимуму всё, что можно сделать в нашей сфере. Ведь, действительно, не важно, где ты находишься, важно, как ты делаешь своё дело – здесь и сейчас.

Наталья Горбань





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