РУСАЛ организует для школьников экологическую экспедицию в национальном парке «Красноярские столбы»

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, организует для школьников Сибири познавательные каникулы в одном из самых известных в России национальных парков «Красноярские столбы», рассказали SIA.RU в компании.

В эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022», проводимой РУСАЛом совместно с национальным парком «Красноярские столбы», примут участие 40 детей из нескольких сибирских регионов. Это учащиеся средних школ и учреждений дополнительного образования, увлечены экологией, зоологией, биологией и краеведением, сами инициируют или активно участвуют в экоакциях и тематических олимпиадах в своих городах. В поездке школьников будут сопровождать их педагоги.

Чтобы стать участником летнего образовательного курса, претенденты изучали видеолекции национального парка «Красноярские Столбы» и выполняли задания. В отборочном этапе проекта приняли участие школьники из 6 городов Сибири, где работают предприятия алюминиевой компании: Ачинск, Братск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Шелехов.

Экспедиция, финансирование которой взяла на себя компания РУСАЛ, пройдет с 8 по 12 августа в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Детей ждут познавательные квесты, экозанятия с учеными, экскурсии по красивейшим маршрутам парка и посещения достопримечательностей Красноярска.

«РУСАЛ и Красноярские Столбы имеют многолетний и успешный опыт плодотворного сотрудничества. «Экопоколение» - новый образовательный проект, направленный на привлечение внимания молодых людей к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Мы уверены, что новый формат развития познавательных и творческих способностей школьников найдет поддержку у ребят и их преподавателей. В Красноярских столбах созданы прекрасные условия для образования, особенно для тех школьников, которые углубленно изучают предметы естественно-научного профиля. По итогу экспедиции дети отдохнут, наполнятся целительной энергией, познакомятся с единомышленниками и получат новые знания», – прокомментировала заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Дети будут жить в комфортабельных шестиместных домиках комплекса «Нарым», построенном в живописном месте Красноярских столбов на высоте свыше 500 метров над уровнем моря. Экозанятия пройдут в новом научно-познавательном центре, оборудованным современными техническими средствами обучения и организации исследовательских работ.

Подросткам покажут и расскажут, какую исследовательскую работу по изучению флоры и фауны ведут сотрудники особо охраняемой природной территории, как можно беречь природу и дружно с ней сосуществовать, поддерживать экобаланс. Кроме того, в рамках проекта школьники посетят предприятия РУСАЛа, работающие в Красноярске. И подробно узнают о том, к какой глобальной перестройке готовится Красноярский алюминиевый завод, чтобы значительно снизить нагрузку на экологию города.