Сеть велопарковок в Иркутске появится при поддержке компании En+ Group

Энергоходинг выделил грант для развития экологических видов транспорта вблизи озера Байкал, в рамках которого изготовлено 25 парковок для велосипедов. Они размещаются у административных зданий, поликлиник, аптек, офисов Энергосбыта и иных организаций.

Победителем гранта стала общественная организация «ВелоИркутск». Ее участники разработали уникальный дизайн велопарковок, определили стандарты и схемы размещения, провели мероприятия по популяризации велосипедного движения.

Согласно условиям гранта, макет парковки может использовать любой желающий, получение разрешения для этого не требуется.

В настоящее время монтаж большей части велопарковок завершен. Оставшиеся конструкции появятся в заранее определенных общественных местах в течение месяца.

Проект направлен на развитие велоинфрастуктуры в городских условиях, увеличение числа поклонников велосипедов, обеспечение сохранности транспортных средств граждан.

En+ Group по инициативе основателя компании Олега Дерипаски активно содействует развитию городов в Сибири, создавая комфортные и безопасные условия для их жителей. Благодаря установкам предпринимателя в Иркутской области компания En+ Group вводит в эксплуатацию станции для зарядки электромобилей, создает новые и благоустраивает существующие парки и скверы, детские площадки, воссоздает объекты культурного наследия.

На сегодняшний день в регионе работает 8 заправочных станций для электрокаров. До конца текущего года их количество увеличится более чем вдвое.