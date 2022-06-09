«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь» Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации

На туристическом рынке снова неспокойно – меняется законодательство. 1 июля в силу вступит закон, обязывающий экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников проходить регулярную аттестацию. Оставаться в правовом поле, не имея аттестата, можно будет до следующего лета, но профессиональные участники рынка беспокоятся уже сейчас. Особенно много вопросов вызывает процедура для тех, кто предлагает комплексные туристические маршруты, проходящие по территории нескольких субъектов РФ. О том, как идет подготовка к аттестации в Иркутской области и Республике Бурятия, участники Форума предпринимателей обсудили на площадке Центра «Мой бизнес» в конце мая.

«Для нас Байкал един»

Обязательная аттестация гидов и экскурсоводов начнется с 1 сентября 2022 года, рассказали в Агентстве по туризму Иркутской области. Процедура предполагает два этапа: тестирование и собеседование. По результатам участникам выдадут аттестат и нагрудную карточку, а их данные будут направлены в Единый федеральный реестр. Вопросы для подготовки к тестированию будут готовы к началу августа. Их составит аттестационная комиссия, которая сейчас формируется в регионе.

«Сама процедура для нас новая, в отличие от Республики Бурятия, где уже есть опыт проведения добровольной аттестации гидов. Тем не менее, процесс стандартизирован, унифицирован и будет синхронизирован на всей территории страны. Особенность аттестации в том, что соискателям придется подтверждать свою квалификацию для каждого региона, в котором они планируют работать. Это актуально для нас, поскольку туры, которые предлагаются туристам, приезжающим на Байкал, зачастую проходят по территории двух субъектов Российской Федерации. Для нас Байкал един, поэтому в состав аттестационной комиссии мы решили пригласить профессионалов как со стороны Иркутской области, так и со стороны Республики Бурятия», – отметили в Агентстве.

«До финиша дошли шесть человек»

Одно из требований к профучастникам рынка – наличие профильного образования: базового или дополнительного. И если с подготовкой специалистов, которые проводят обзорные экскурсии по городу, все более-менее понятно, то по подготовке инструкторов-проводников есть вопросы. Кто возьмется обучить необходимое количество таких специалистов? И сколько времени займет их обучение? О том, какая работа в этом направлении ведется в Республике Бурятия, рассказала Баярма Цыдыпова, замминистра по туризму республики.

– В ноябре 2021 года у нас открылась «Байкальская школа туризма», в которой готовят инструкторов начального уровня. Благодаря этой общественной организации у нас уже подготовлены шесть инструкторов: пять для пеших маршрутов и один – для водного. Подготовка таких специалистов требует времени и сил. Так, обучение первой группы длилось около четырех месяцев. Курс включал в себя несколько модулей с теоретическими и практическими заданиями, участие в турпоходах, разработку проектов и квалификационные зачеты. На старте в программу пришли 16 человек, до финала дошли шестеро. На втором потоке, который стартовал в феврале, из более чем семидесяти заявителей к настоящему моменту в программе остались 27 человек.

Большой отсев, по словам Баярмы Цыдыповой, объясняется просто: инструктора-проводники – это главные люди на маршруте, они несут ответственность за благополучие тургруппы, а для этого им нужно не только очень хорошо знать местность – необходимо обладать набором разных умений, вплоть до навыков оказания первой медицинской помощи.

«Закон – это благо»

Идея обязательной аттестации гидов родилась с целью защитить туристов от некачественных услуг. В разработке закона приняли участие профессионалы рынка со всей страны. И хотя не все их пожелания были в итоге учтены, закон пойдет на пользу туротрасли, считает Йожеф Шнайдген, почетный президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, профессионал с 55-летним стажем работы.

– По поводу закона никакого беспокойства не должно быть. Закон – это всегда благо. Любые утвержденные правила игры – это лучше, чем отсутствие таких правил. Ограничения все равно вводятся, только у каждого региона они свои, что сильно усложняет работу. Закон, который вступает в силу 1 июля, разрабатывался три года, в этом процессе принимали участие все субъекты Российской Федерации. Не все в итоге остались довольны. Например, в Москве многие мои коллеги были против того, чтобы подтверждать свое право проводить экскурсии в других регионах. Но я считаю, что знакомить туристов, например, с Байкалом, должен тот, кто живет здесь, кто хорошо знаком с местностью и традициями, кто знает, какие интересные культурные и спортивные мероприятия здесь проходят, и так далее. А не гид, который соберет информацию в интернете и перескажет ее своими словами.

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности» – серия мероприятий, организованных Центром «Мой бизнес» https://mb38.ru/ при поддержке Правительства Иркутской области и приуроченных к празднованию Дня предпринимателя.

Участие в форуме позволяет объединиться бизнесменам из различных отраслей, принять участие в дискуссиях с федеральными и региональными спикерами, представителями органов власти и экспертами, поучаствовать в образовательных сессиях, посетить мастер-классы, расширить и наладить деловые контакты.

В 2022 году в рамках форума были запущены специальные проекты:

«Форум мастеров и ремесленников Иркутской области» – бизнес-интенсив для тех, кто создает сувениры в Иркутской области, развивает свое дело или только мечтает открыть его

«Школа женского предпринимательства» – бизнес-интенсив для предпринимательниц и тех, кто планирует ими стать

Основные очные мероприятия Форума предпринимателей прошли 23–27 мая в Центре «Мой бизнес», а также на территории арт-завода «Доренберг». Спикеры – эксперты в своих областях – помогли предпринимателям Иркутской области повысить уровень компетенции в вопросах производства, упаковки, продвижения и продажи своей продукции, рассказали про подготовку фото-контента для социальных сетей и настройку рекламы.

Видеозаписи с тематических круглых столов, лекции и мастер-классов можно посмотреть на youtube-канале Центра «Мой бизнес»: https://www.youtube.com/channel/UC33C0EUFer9qCoMg_WUklMQ

Более подробно об итогах форума можно прочитать в телеграм-канале: https://t.me/mb38ru

Там же можно получить подробную информацию о мероприятиях, которые Центр проведет в ближайшее время.