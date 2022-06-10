Потребность в фестивале. Чем «Человек и Природа» цепляет зрителей уже больше двадцати лет?

В Иркутске началась активная подготовка к крупному и всегда долгожданному кинособытию – Байкальскому международному кинофестивалю «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, который в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Традиционно он пройдёт в сентябре – с 22-го по 26-е, но уже совсем скоро – буквально через десять дней – будет объявлен список фильмов-участников конкурсной программы. Сколько заявок поступило на фестиваль, соберётся ли в этом году международное жюри, где будут проходить показы и что необычного готовят организаторы зрителям, Газете Дело рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Программа будет интересная

Андрей Иванович, насколько я знаю, приём заявок на 21-й кинофестиваль «Человек и Природа» («ЧиП») закончился в апреле 2022 года. В этот раз сложнее было собрать участников, заявки, особенно из зарубежных стран, чем раньше?

– В этом году в оргкомитет поступило 126 заявок из 25 стран мира, и это действительно меньше, чем в прошлом году. Но качество всех работ высокое, поэтому уверен, что программа будет интересная. Заявки поступили из России, США, Франции, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля. Наибольшее количество – из России (58) и США (10). Кстати, в этом году мы впервые получили работы от режиссёров из Катара, Малайзии и ОАЭ.

Сейчас идёт отборочный процесс, шорт-лист фестиваля будет сформирован и опубликован 20 июня на сайте www.baikalkinofest.ru.

Предусмотрена также внеконкурсная программа, в которую войдут хорошие интересные фильмы, причём они могут быть совсем не по теме фестиваля «Человек и Природа». Но поскольку эти работы попали к нам в отбор, и они очень классные, мы хотим, чтобы наша публика их увидела.

Какие темы затрагивают конкурсные картины? Повлияли ли на тематику документальных фильмов два года пандемии, которая в какой-то мере имела отношение к экологии?

– Много фильмов, которые через отношения с природой делают отсылку к природе самого человека: о том, как люди себя переосмысливают в диалоге с природой, как они к ней приходят от наших суетных городских жизненных историй. Есть фильмы, где природа – главный герой, и авторы показывают, как она переживает те или иные события и моменты, как она гибнет или восстанавливается. Есть работы о том, как человек пытается помочь природе, перерабатывая мусор в предметы искусства, создавая какие-то скульптурные композиции.

Фильмом открытия в этом году станет документальная картина «Реки» (Австралия, 2021, режиссёры Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети) – зрелищная картина о красоте рек Земли.

А вот работ, имеющих отношение к пандемии, её влиянию на человека, на конкурс не поступало.

А что с жюри? Удалось собрать международную команду?

– Состав экспертного жюри практически сформирован. Мы пригласили деятелей кино из Сербии, Индии и Швейцарии. Надеемся, что они смогут приехать в Иркутск. Конечно, будут члены жюри из России, причём один из них – бывший иркутянин, журналист, кинокритик Егор Москвитин. Мы вообще очень трепетно относимся к каким-то иркутским «ниточкам», которые связывают мир большого кино с нашим городом или областью, используем возможности пригласить кого-то, у кого есть иркутский бэкграунд, или хорошие фильмы с «иркутским следом». У нас в этом смысле присутствует такая хорошая провинциальность: мы всегда хотим «подсветить» своих.

Кроме этого, в жюри будет молодая, но уже хорошо известная режиссёр документального кино Ангелина Голикова. Президентом фестиваля остаётся Сергей Мирошниченко.

Традиции не нарушаются

Нынешний фестиваль посвящён 85-летию Валентина Распутина. Как это событие отразится на его программе?

– У нас в этом году много юбилейных дат: 85 лет Иркутской области, 85 лет Валентину Распутину и Александру Вампилову, 90 лет Евгению Евтушенко. Но так как Байкальский международный фестиваль «Человек и Природа» с 2015 года носит имя Валентина Распутина, мы сделали акцент именно на это событие: в фестивальную программу включены мероприятия, посвящённые жизни и творчеству Валентина Григорьевича, и среди них – спецпоказ фильма иркутского режиссёра Юлии Бывшевой «Прошедшего времени не существует».

В рамках фестиваля всегда проходили деловые и образовательные мероприятия – круглые столы, конференции, питчинги для начинающих кинематографистов. Традиция сохраняется?

– Да, конечно. Традиционно, в рамках фестиваля пройдёт питчинг для дебютантов в режиссёрской профессии. Его тематика не будет ограничена только экологией, чтобы не ограничивать количество участников узкими рамками.

Мы планируем провести фестивальную программу в 47-м лицее Иркутска для учащихся средних и старших классов, и организовать с ребятами обсуждение просмотренных фильмов в формате школьного киноклуба.

Также в планах – круглый стол или дискуссия, с темой которых мы определимся ближе к сентябрю. Плюс у нас есть киношкола, в рамках которой для широкой публики проходят творческие встречи с участниками фестиваля, членами жюри, а также есть мероприятия, нацеленные на местных кинематографистов, что очень важно для их роста.

За два года мы уже и привыкли, и оценили возможности онлайн-формата различных мероприятий, в том числе кинофестиваля «Человек и Природа». Смогут ли зрители посмотреть его программу в интернете в этом году?

– Да, конечно. Показ будет проходить в двух форматах – очном и онлайн. Московский Центр документального кино второй год выделяет на своей платформе лендинговую страницу, на которой все фильмы нашего фестиваля будут доступны для просмотра зрителями со всей страны в течение пяти дней, пока идёт «ЧиП». Онлайн формат предоставляет больше возможностей для зрителей, поскольку фильмы можно смотреть не по расписанию, как в кинотеатре, а в режиме 24/7. Просто в свободном доступе они будут ограниченный срок.

Из онлайна – к «живым» показам

У каждого из двадцати фестивалей была какая-то своя особенность, что интересного приготовили организаторы сейчас?

– В этом году фестиваль отличается тем, что кроме Иркутска, мероприятия впервые пройдут ещё и в Москве – в Центре документального кино. Там состоится показ фильма-победителя конкурсной программы.

Кроме этого, изменилась площадка фестиваля в самом Иркутске: из кинотеатра «Звёздный» «ЧиП» вернулся в кинотеатр «Художественный», где мероприятия проходили в первые годы фестиваля. В «Художественном» сейчас хороший зал, там может собираться много зрителей. И ещё это удобно и хорошо для показов, поскольку кинотеатр находится в самом центре Иркутска.

Как вам удалось заинтересовать московский Центр документального кино Байкальским фестивалем «Человек и Природа»?

– Когда мы первый раз в 2020 году проводили фестиваль онлайн, мы выбрали платформу TVZAVR, на которой нам согласились сделать страницу для показа фильмов, но в 2021 году она перестала существовать как стриминг. В результате поисков других вариантов мы вышли на Музей Москвы, где находится Центр документального кино. И этот момент был для нас важен, поскольку «Человек и Природа» заточен в первую очередь на документалистику. К тому же у московских коллег уже был опыт проведения подобных фестивалей. И первый блин у нас получился не комом, а в ходе дальнейшего общения с сотрудниками Центра возникла идея сделать «живой» показ в их кинотеатре.

То есть через онлайн мы всё же опять возвращаемся в реальность?

– Да, потому что всем хочется живого общения, каких-то совместных просмотров, впечатлений, когда мы все вместе смеёмся или грустим. Это добавляет атмосферности происходящему.

Хотя дома тоже хорошо смотреть кино, даже потому, что в этом случае можно физически больше успеть. Например, можно посмотреть пять фильмов за неделю, а в кинотеатр вы пять раз кряду точно не пойдёте. Но в любом случае хорошо, когда есть выбор: если кинотеатры закрыты – это грустно, когда в них нечего смотреть, тоже грустно. И наша задача – чтобы в кинотеатрах было что смотреть, а фестиваль – это как раз тот случай, когда есть возможность наполнить сетку качественным достойным контентом.

А где-то ещё, кроме Иркутска, можно будет посмотреть фестивальные фильмы?

Обязательно будут показы в муниципальных образованиях. Несколько мы уже наметили, в частности, в Усть-Ордынском округе. Более того, мы хотим организовать не только ряд показов, но и съездить в эти населённые пункты с кем-то из режиссёров, чтобы они встретились со зрителями.

На что откликается зритель

Фестиваль идёт 21-й сезон. Интерес к нему не упал за это время?

– После жёстких ковидных запретов в 2020 году люди очень соскучились по привычному просмотру фильмов в кинозалах. Поэтому в 2021-м, когда вернулся офлайн, на фестивальных показах было много зрителей, даже несмотря на всевозможные ограничения: куар-коды, 50-процентную разрешённую заполняемость залов, какие-то справки. Люди радовались, и очень душевно говорили о том, что фестиваль существует, что снимаются фильмы.

У нас есть аудитория, которая приходит буквально на каждый фестиваль из года в год уже 20 лет. Мы многих зрителей знаем лично. Можно сказать, что у людей сложилась потребность в фестивале, и они ждут его как события в собственной жизни.

Как всё сложится в этом году, посмотрим. Но мы приложим все усилия, чтобы зрители пришли в зал, более того, что-то почерпнули в увиденных фильмах, наполнились какими-то смыслами.

Молодёжь откликается на фестиваль? Она ведь сейчас такая экологически продвинутая.

– Современную молодёжь – студентов, старшеклассников – цепляет научно-популярное направление, фильмы про роботов, новые технологии. В прошлом году в программе был фильм «Робот, я люблю тебя», который рассказывал о том, как они попадают в нашу жизнь, например, как в человека после болезни или травмы вживляют роботизированные части организма, и как это помогает людям решать обычные бытовые проблемы. Такие темы молодёжь очень любит и на них откликается. В этом году у нас тоже есть подобные заявки, и надеюсь, они войдут в конкурсную программу.

Кто поддерживает кинофестиваль «Человек и Природа»?

– Мероприятие проводится при поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов во главе с министром Олесей Полуниной. Кроме этого у нас есть партнёры и спонсоры, представляющие крупный бизнес, – это ОАО «РЖД» и «Газпром добыча Иркутск». Обычно у фестиваля широкий спектр ресурсной и информационной поддержки. Мы работаем с областной научной библиотекой им. И. Молчанова-Сибирского и с музеем Валентина Распутина, которые выступают как площадки для проведения мероприятий и кинопоказов внеконкурсной программы. Нас поддерживает иркутское отделение Русского Географического Общества, которое всегда вручает свои призы участникам. Мы очень ценим такое сотрудничество и всячески его поддерживаем.