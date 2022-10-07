Здоровье в цене. История успеха Первой мужской клиники

Фото А.Фёдорова

О своей клинике для мужчин Александр Чуприн мечтал с юности. Путь к своему делу был тернист, но доктор не отказывался от задуманного. В идею медицинского бизнеса верила и супруга Александра, Людмила. К тому моменту она уже 15 лет успешно занималась предпринимательством. Профессиональное чутье подсказывало: идея мужской клиники «взлетит», надо брать и делать. Старт Первой мужской 12 лет назад оказался фееричным: формула «медицинские знания + бизнес-опыт» сработала. Сегодня создатели клиники развивают новые направления, готовят к запуску собственную франшизу и своим примером развенчивают все мифы о трудностях семейного бизнеса.

От мечты – к делу

Александр Евгеньевич, до открытия Первой мужской клиники вы много лет проработали в государственной медицине. Как решились на предпринимательский путь?

Александр: В 1996 году я окончил институт и уже тогда точно знал: однажды у меня будет своя клиника. Никаких сомнений не было: всё случится – это только вопрос времени. При этом, конечно, я понимал, что к открытию клиники нужно готовиться: важно стать доктором, который лечит всё.

15 лет я отработал в анонимном хозрасчетном кабинете для мужчин в факультетских клиниках. То есть трудился все-таки не в государственной медицине, и это меня как доктора уберегло от профессиональной деформации. Потому что врач в поликлинике, у которого 12 минут на прием, довольно быстро превращается в «машинку по выписыванию рецептов».

Помню, в годы работы в факультетских клиниках у меня была специальная тетрадь – дневник, куда я записывал свои мысли, идеи, наблюдения. Оценивал, что, на мой взгляд, устроено неправильно, продумывал, как это будет работать у меня.

Решение открыть специализированную клинику – для мужчин – сразу родилось?

Александр: Да. В России есть женские отделения, есть гинекология, а такой специальности, как «мужской доктор», нет. Хотелось это исправить. Сначала я окончил ординатуру по дерматовенерологии. Параллельно обучился андрологии, урологии, физиотерапии. Потом пришло понимание: чтобы возглавлять клинику, нужно пойти в ординатуру по организации здравоохранения. Сделал и это.

Знания копились, я понимал, что однажды наступит час «икс». Поставил себе срок – 33 года, возраст Христа. Нарисовал у себя в голове, что к этому времени всё должно быть: семья, дети, дом, машина, учёная степень. Все сбылось, но чуть позже – к 35 годам.

Когда купил хорошее оборудование для физиотерапии и эффективность лечения выросла с 50% до 90%, я понял, что могу гарантировать пациентам результат – можно переходить на самостоятельные рельсы…

Семейный бизнес

Людмила Валерьевна, ваш супруг до открытия клиники копил медицинский опыт и знания, а вы нарабатывали предпринимательский стаж?

Людмила: Да, я в бизнесе с 1996 года. Основала компанию, которая специализируется на продаже осветительного оборудования бытового уровня от ведущих производителей России, Китая, Европы. Это дело и сейчас процветает: сеть магазинов «Мир света» успешно работает 25 лет, в этом году у нас юбилей компании.

Идея открыть клинику для мужчин мне сразу очень понравилась. Для меня как для предпринимателя было очевидно: спрос будет, получится классный продукт. Единственное, сразу предупредила Александра Евгеньевича: «О выходных забудьте. Доктор может отработать смену и заниматься другими делами. Предпринимательство – это другое. Это образ жизни».

По всей видимости, такая перспектива не испугала…

Александр: Как видите. Да я и сам отдыхать не привык: любой отпуск посвящал обучению.

Год у нас ушел на проектирование клиники, нужно было продумать всё: логистику, организацию процессов, закупить необходимое оборудование для обследований и лечения. Мужчины – люди зачастую пугливые, щепетильные, а решения принимают логически. Им важно видеть и знать наверняка: всё чисто, стерильно, конфиденциально.

Людмила: Поучаствовать в открытии клиники Александр Евгеньевич предлагал разным иркутским бизнесменам, но рисковать никто не захотел. Шел 2010 год, неизвестных было слишком много: объем инвестиций, их возвратность – трудно прогнозируемы. Поэтому решили действовать, используя собственные ресурсы. Такие возможности были, а мне хотелось попробовать новую сферу. Так и сложился наш тандем.

Но как же распространенный стереотип о том, что нельзя делать бизнес с близкими родственниками?

Людмила: Этот стереотип, на мой взгляд, работает только в том случае, когда кто-то приходит к кому-то: например, у мужчины есть бизнес, и супруга включается в этот процесс, или наоборот: муж встраивается в действующий бизнес женщины. Нам же делить нечего: две самостоятельные, полноценные личности встретились, объединились, создали продукт. Вклад в эту компанию – равнозначный, совместный.

Мы поддерживаем друг друга, мотивируем, вместе учимся. В прошлом году, например, прошли обучение в школе владельцев бизнеса, внедрили систему управления в компании. Не стоим на месте – развиваемся и друг друга дополняем. Не скажу, что у нас всё и всегда идет гладко: без горячих споров не обходится. Но у каждого – своя зона ответственности: Александр Евгеньевич отвечает за медицину, обучение врачей, внедрение новых методик обследования и лечения, новых технологий, а я – за финансы, персонал, продвижение. Стратегию развития компании, вопросы маркетинга решаем совместно. Поддерживаем друг друга во всех новых идеях и начинаниях.

А семью за границами бизнеса удается удерживать?

Людмила: Стараемся оставлять рабочие моменты в клинике. У нас трое детей, и для них мы в первую очередь родители, а не создатели Первой мужской.

Первые в России

Расскажите о названии клиники. Она и правда первая?

Александр: Да, причем не только в регионе, но и в стране. Зарегистрировать торговую марку оказалось непросто: нужно было доказать, что мы первые в России открыли мужскую клинику. Отправляли в Москву огромный пакет документов. А логотип, помню, нарисовали в кафе, на салфетке.

Так обычно в книгах пишут.

Александр: Точно (улыбается), но так и было! После этого мы, правда, обратились в несколько компаний, которые предложили еще несколько десятков вариантов логотипа. Но в итоге победила салфетка, та самая – первая – версия.

Людмила: Наше название – очень точное попадание в цель: емко, по существу, сразу цепляет. Никаких вопросов с позиционированием. На каких бы обучающих мероприятиях, профессиональных конференциях мы ни выступали, все очень чётко понимают, чем занимается компания.

Ваша ставка на специализированную клинику сработала? Мужчины ждали открытия – или был момент сомнений, недоверия?

Александр: К моменту открытия Первой мужской клиники я имел за плечами 15 лет медицинского стажа – клиентская база была наработана, поэтому пациенты пошли с первого дня.

Людмила: Мы решили сделать подарок для семейных пар г. Иркутска – выделили 70 бесплатных квот для обследования мужчин на бесплодие. Лаборатория Первой мужской со всеми методиками по выявлению мужского фактора бесплодия позволяла оказать такую услугу быстро, качественно, профессионально, на высоком уровне.

О нас узнали – пошел поток пациентов.

Бизнес-ожидания оправдались?

Людмила: У нас был просчитанный бизнес-план, мы понимали, за какой период на какую выручку выйдем. При этом рассматривали как пессимистичный сценарий, так и оптимистичный. Реальность же превзошла самые смелые ожидания.

Пациенты быстро оценили наш подход, передовые технологии, применяемые в клинике. Мы, например, первыми от Урала до Владивостока внедрили все методики по выявлению мужского фактора бесплодия. Уже на старте работы клиники делали электронную микроскопию сперматозоидов.

Александр: Я состою в Международном клубе андрологов (Andrological Club) и за последние 10 лет вместе с ведущими андрологами России посетил свыше 30 клиник по всему миру. Могу сказать, что наша клиника не уступает по уровню зарубежным.

Важна готовность развиваться

Фото: Андрей Фёдоров

Есть ли какие-то мировые клиники, которые являются для вас примером?

Александр: Сейчас медицина сравнялась. Пациент может сдать анализы в Израиле, в Корее, в Иркутске – и результаты сойдутся до запятой. Аппаратура везде одинаковая. Высокотехнологичное оборудование, роботизация – общие для всех процессы. Решающее значение имеют сервис и профессионализм: кто стоит за современным аппаратом, грамотно ли он интерпретирует результаты, умеет ли найти общий язык с пациентом.

Как вы подбираете таких специалистов? Кадровый вопрос для многих бизнесов – большая боль.

Александр: В клинике работают 57 человек, и случайных людей среди них нет. При приеме на работу сотрудники проходят серьезное тестирование.

Людмила: Помимо этого, важна готовность развиваться, обучаться. Сейчас у нас новый доктор-уролог входит в должность – проходит серьезное внутреннее обучение, чтобы приступить к работе, изучает регламенты, скрипты. По его отзывам, он и в ординатуре столько не учился, сколько у нас за первую неделю.

Все, кто приходят на работу в Первую мужскую, понимают: здесь нужно постоянно развиваться, качественно работать с пациентами, давать результат. Просто выписывать таблетки – не наша история. Мы занимаемся здоровьем пациента, гарантированно решаем его проблемы. Нам важна эффективность.

Пациенты стали моложе

Кто чаще всего обращается в Первую мужскую клинику? Каков средний возраст пациентов?

Людмила: 34 года. Мы, честно говоря, были несколько удивлены, когда получили результаты исследования: предполагали, что наши клиенты постарше. Потому что с различными проблемами здоровья мужчины чаще сталкиваются после 40, когда начинается активное старение организма. Но современная молодежь заботится о своем здоровье: приходят парни и в 20 лет, и в 25.

Фото: Андрей Фёдоров

Ваша география – Иркутская область?

Александр: Не только. К нам едут и из Бурятии, и из Забайкалья, и из других регионов. Лично у меня в прошлом году 90% пациентов были москвичи. Сейчас много клиентов из Казахстана. Да, там всё отлично с клиниками, с оборудованием, но такого подхода, как у нас, нет. Опрос, рассказ о проблемах, сбор анамнеза, назначение анализов, интерпретация – людям это важно.

Людмила: На сайте Первой мужской тоже много обращений из других городов. Мы рады всех видеть в стенах нашей клиники, всем помочь.

Онлайн-консультации не проводите?

Александр: Первая консультация должна быть очной: чтобы достоверно поставить диагноз, пациента надо осмотреть, взять анализы. Повторная консультация может быть дистанционной.

Сколько пациентов приходит в клинику в месяц?

Людмила: Мы заводим около 1000 новых медицинских карт в месяц. Плюс повторные приемы.

И эта динамика не меняется?

Людмила: Нет. И спрос растет, и клиника, и штат. Появились новые услуги и направления. Кроме того, у нас открылось второе отделение – Центр естественной репродукции, специализированное отделение для женщин и пар, планирующих стать родителями. Отделение занимается здоровьем женщин любых возрастов. Мы решаем гинекологические проблемы, предлагаем современные методики работы с возрастными изменениями, услуги эстетической коррекции – в клинике есть обученный, сертифицированный специалист по интимной пластике.

Работать на опережение

Кстати, о новых направлениях. Александр Евгеньевич, вы возглавляете представительство международного института PreventAge® в Иркутске, являетесь первым сертифицированным доктором по этому направлению в регионе. В чем особенности превентивной медицины?

Александр: Основа PreventAge® – профилактика и выявление заболеваний на ранней стадии. Это позволяет сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни.

Классическая медицина займется вами, когда можно будет поставить диагноз – тогда вам пропишут лечение, назначат препараты. PreventAge® – это абсолютно другой подход.

Работа на опережение?

Александр: Да.

Клиенты разделяют эту философию?

Александр: Одно из условий в PreventAge® – готовность пациента работать. 80% результата зависит от его желания, вовлеченности. Не готов – извини. «Золотой таблетки», которая вылечит тебя от всех болезней, нет и не будет.

Людмила: Радует, что многие пациенты понимают это. Ценность здоровья растет. Если раньше в год приходило от силы человек пять, которых ничего не беспокоит, но они хотели бы сдать анализы просто так, для профилактики, то сегодня – по пять пациентов в неделю с таким запросом.

Терпеть до последнего больше не модно?

Александр: Мужчины-то иногда и готовы потерпеть. Но женщины – хорошие мотиваторы. Половину мужчин на прием в нашу клинику записывают женщины.

Естественным путем

Почему вы решили открыть «второе крыло» Первой мужской – женское отделение?

Людмила: По многочисленным просьбам женщин: им нравился наш подход, они видели результат – хотелось так же. Мы пошли навстречу и в 2018 году открыли женское отделение, пригласили отличных гинекологов – заряженных, активных, позитивных.

В прошлом году новое отделение стало работать под собственным брендом – Центр естественной репродукции. Теперь у нас есть возможность заниматься решением репродуктивных проблем комплексно, работать с парой.

В чем концепция Центра?

Александр: Она отражена в названии: мы за естественную репродукцию. Сейчас сложилась такая ситуация: если пара планирует ребёнка и зачать не получается – сразу идут на искусственное оплодотворение. Но ведь есть и другой путь: провериться, полечиться, подготовиться, подождать – и беременность будет в естественном цикле. Но всем же некогда, всем надо быстро – вот и побежали за ребенком «из пробирки».

Каковы результаты вашей работы?

Людмила: За год – порядка 70 успешных беременностей. Причем все это – проблемные женщины, которые не могли забеременеть по пять-десять лет.

Не мнения, а факты

Цель вашей компании – «вдохновить мужчин на новый образ жизни, дать им возможность стать здоровыми отцами, сохранить молодость и силу для качественного долголетия и достижения новых вершин». Как достигаете этой цели, в чем измеряете результат?

Александр: Я прошу, чтобы все врачи нашей клиники начинали прием с первой строчки – «вдохновить мужчин на новый образ жизни». Нет смысла заниматься здоровьем пациента, если он пьёт, курит, неправильно питается. Никакого эффекта не будет, а мы потеряем лицо как профессионалы. Ведь наша задача – гарантированный результат. Если после первого приема клиент не ушел из клиники, остался с нами – будем считать, что он встал на правильный путь.

Чем вдохновляете пациентов?

Александр: В первую очередь – собственным примером. Я, как главный врач Первой мужской клиники, должен держать марку. Восемь лет стабильно хожу в спортзал, в этом году сдал норматив кандидата в Мастера спорта по жиму штанги лёжа (без экипировки). И мой тренер говорит: «Так, как пашешь в зале ты, в твоем возрасте уже не пашет никто».

В начале работы клиники процент вылеченных пациентов, завершённых случаев достигал 50%, а сегодня – 95-98%. За счёт чего такой рывок?

Александр: Профессиональный опыт копится, мы не стоим на месте, растем как доктора. В медицине тоже многое меняется. За последние пять лет она сильно рванула вперёд. Роботы – больше не фантастика, генетические паспорта становятся понятным и привычным документом.

Людмила: Несколько лет назад мы заняли первое место среди всех частных клиник в России по количеству сделанных генетических паспортов. Они помогают пациентам увидеть и оценить риски, понять, где нужно «подстелить соломку», как обезопасить себя от различных заболеваний.

Александр: Вся работа нашей клиники построена не на мнениях, а на фактах. Определенной категории пациентов проводим комплексное исследование, составляем «цифровой портрет», на основании которого назначаются анализы, проводится динамический контроль параметров. Есть цифра – и с ней ты можешь работать, менять «настройки».

За 12 лет Первая мужская клиника заняла устойчивое место на региональном рынке медицинских услуг. Расширяться планируете?

Людмила: У нас много запросов по франшизе: многим хотелось бы повторить наш успешный опыт. Сейчас находимся в процессе «упаковки» франчайзинговой модели. Нам это тоже интересно: компания развивается – хочется расширяться, видеть новые горизонты. Мы готовы к следующему шагу!

Иван Рудых

Действительно первая

В 2021 году руководитель Первой мужской клиники Александр Чуприн был отмечен двумя высокими наградами: Грамотой Законодательного Собрания Иркутской области за значительный вклад в развитие здравоохранения Иркутской области и Благодарностью Министра здравоохранения РФ М. А. Мурашко за плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения. По словам Александра, серьезные награды – это объективная оценка деятельности клиники, знак качества как для сотрудников, так и для пациентов.

Представитель Международного института PreventAge® в Иркутске – Первая мужская клиника – проведет День открытых дверей

19 ноября в отеле «Звезда» пройдет День открытых дверей. Врачам разных специальностей: гинекологам, урологам, эндокринологам, дерматовенерологам, педиатрам, стоматологам, мануальным терапевтам – расскажут о возможностях превентивной медицины, а также представят обучающий курс. Его можно будет пройти на базе Первой мужской клиники и получить по итогам диплом государственного образца.

ООО «Первая мужская клиника». Лицензия ЛО41-01108-38/00369973 выдана 15.06.2018 г. Министерством здравоохранения Иркутской области