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«Тратить меньше, зарабатывать больше». Миссия, которая выполнима

Кажется, ни один год из новейшей истории России не был столь богат на мощные и кардинальные перемены, как 2022-й. Компании едва успевали адаптироваться к ним, хотя удавалось это не всем. В этой ситуации любая поддержка бизнеса, и не только малого, — важна и нужна. Одна из тех структур, что эту поддержку в Иркутской области оказывают, — наш региональный Фонд развития промышленности. Директор Фонда Яна Шевченко рассказала Газете Дело, как областной ФРП существует в новых реалиях.

<p>Яна Шевченко, Директор Фонда развития промышленности<br /> Фото А.Федорова</p>

Яна Шевченко, Директор Фонда развития промышленности
Фото А.Федорова

Яна Алексеевна, успевает Фонд развития промышленности Иркутской области за переменами в экономике?

— Наверное, это судить не мне, а нашим промышленным предприятиям. Но мы со своей стороны, безусловно, стараемся построить свою деятельность так, чтобы она отвечала пресловутым «вызовам времени». Одно из важных нововведений этого года — появление программы компенсации процентов по кредитам. Она реализуется совместно на федеральном и региональном уровне — Минпромторгом РФ и областным ФРП — и направлена на возмещение промышленным предприятиям процентов по кредитам, оформленным после 21 апреля 2022 года.

Кто может рассчитывать на такую помощь?

– Средства выделяются в форме безвозвратных грантов. На поддержку могут претендовать производители одежды, химических веществ и химпродуктов, электрического оборудования, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, изделий из кожи, бумаги, а также металлургические, деревообрабатывающие компании и мебельные фабрики. С помощью программы можно возместить до 90% затрат на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центробанка России, установленной на дату уплаты процентов.

Хочу отметить, что в первоначальной версии этой программы был установлен лимит на максимальный размер кредитного договора: он не мог превышать 250 миллионов рублей. Через 2 месяца это ограничение отменили. Также новая версия программы даёт возможность направлять средства грантов на погашение процентов по кредитам и иным задолженностям, включая налоговые, по которым не предоставляется отсрочка. По сути, это деньги в оборот. По-моему, это очень важная и правильная история — снимать ограничения вместо того, чтобы их добавлять. Рада, что мы придерживаемся этого курса.

Не могу не спросить: сколько уже вернули? В рублях…

 — На текущий момент (дата интервью — 30 сентября, прим. ред.) — 23,5 миллиона. И можем больше! Наша боль — недостаточная информированность промышленных предприятий региона об этой возможности. Через ваше издание надеюсь достучаться до тех, кто ещё не знает о ней!

Помимо этой новой, у вас есть и другие компенсационные программы. Там как обстоят дела?

— Хочу обратить внимание, что по новой программе мы собираем заявки и выплачиваем возмещение ежемесячно. Другие компенсационные программы работают по итогам года: весной собираем заявки на компенсации, рассматриваем их и выплачиваем однократно.

В этом году хорошие результаты показала программа «Компенсации затрат за транспортировку продукции». Из 31 поданной заявки положительное решение принято по 22. В общей сложности сумма одобренных выплат составила 8,34 миллиона рублей.

Руслан Ситников, глава Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области:

– Программа «Компенсации затрат за транспортировку продукции» действует второй год, и сегодня одобренных заявок на 30% больше, чем год назад. Сумма выплат также увеличилась — в полтора раза. Я считаю, это хороший результат работы нашего Фонда развития промышленности, прежде всего, в повышении информированности региональных производителей о такой мере поддержки.

 

А почему не по всем?

— Мы не отказываем по формальному признаку. То есть, если у заявителя какая-то ошибка в заявке, мы её не «заворачиваем», а помогаем исправить. Но иногда на выплату просто нет оснований, права её согласовать у нас нет; скажем, если расходы на транспортировку понёс не производитель, а покупатель.

 Изначально Фонд развития промышленности был создан, чтобы помогать предприятиям займами по низким ставкам. Есть ли тут какие-то новшества, по вашей «классической» финансовой поддержке?

— Новая для нас программа — «Производительность труда». В июле Наблюдательный совет Фонда одобрил первую заявку по ней, братского предприятия «Гидроэлектромонтаж», — почти на 100 миллионов рублей. Ключевое условие программы — заёмщик должен быть участником нацпроекта «Производительность труда» и не просто приобрести новое оборудование, но и указать конкретный производственный участок, на котором благодаря модернизации будет повышена производительность труда. В случае ООО «БМУ ГЭМ» это поток  изготовления подстанционных металлоконструкций.

Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области:

– Индекс промышленного производства в области растет: по итогам 2021 года он составил 106,8%. И сейчас мы больше внимания стараемся уделяем модернизации и обновлению основных фондов. В обрабатывающем секторе износ основных фондов выше среднероссийского показателя. И это не удивительно: большинство отраслей промышленности региона сформировались более 50–85 лет назад, их модернизации не уделялось должного внимания. Решить данную проблему нам помогает Фонд развития промышленности Иркутской области. Он предоставляет льготные займы под 1-3% годовых на модернизацию предприятий, а также реализует компенсационные программы, чтобы высвободившиеся средства бизнес опять же мог направить на обновление.

 

А нацпроект «Производительность труда» тоже в вашей зоне ответственности?

— На территории Иркутской области его реализацией занимается Региональный центр компетенций, но да, «материнская организация» для него — Фонд . Так уж сложилось, что мне часто приходится заниматься какими-то принципиально новыми задачами. От меня, похоже, это и Фонду передалось (улыбается). К примеру, далеко не в каждом регионе оператором по компенсационным программам является местный ФРП. Но наш Фонд Минпромторг РФ счёл лучшей кандидатурой для этой работы. Так же в свое время случилось и с Региональным центром компетенций: решили, что он будет создан на базе Фонда развития промышленности Иркутской области.

И какие по нацпроекту результаты?

— Уже порядка трех десятков предприятий области в нём участвуют. Но лично для меня образцово-показательным является кейс иркутского Комбината питания. Не промышленное предприятие, а МУП, со своей спецификой, — и тем не менее, эксперты-тренеры РЦК вместе с командой МУПа добились превосходных результатов! Время, затрачиваемое на изготовление замороженных котлет, удалось сократить на 74%, а выработка на одного сотрудника увеличилась на 62%. И это не абстрактные цифры — за ними стоит мощное снижение издержек. То есть нацпроект «Производительность труда» — это не про приятные рекорды, это про деньги. Про то, как тратить их меньше, а зарабатывать больше.

Такова миссия нацпроекта?

 Не только нацпроекта. Это буквально девиз Фонда развития промышленности Иркутской области. Ведь мы помогаем модернизировать производства — а значит, тратить меньше, зарабатывать больше. И менять эту миссию точно не собираемся, какие бы внешние перемены ни испытывали нашу экономику на прочность.


<p>Яна Шевченко, Директор Фонда развития промышленности<br /> Фото А.Федорова</p> <p>Руслан Ситников, глава Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области<br /> Фото А.Федорова</p> <p>Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области</p>
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