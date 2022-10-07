«Гордимся не успехами – гордимся людьми, благодаря которым этих успехов достигаем»,– генеральный директор ИЗТМ Михаил Лукьянов

Михаил Лукьянов, генеральный директор. Фото А. Токарской

Сентябрь оказался богат на юбилейные даты: не только Иркутская область отметила этой осенью своё 85-летие, но и ещё одно предприятие отпраздновало день рождения – и оказалось, что оно старше области на целых 30 лет! Речь идёт об Иркутском заводе тяжёлого машиностроения – пожалуй, самом старом промышленном предприятии нашего региона.

Впрочем, «старом» звучит как-то грустно. Да и завод на старичка не тянет: заказами обеспечен на два года вперёд, молодёжь активно набирает в штат, намедни стал участником национального проекта «Производительность труда». 115 лет – много это или «в самый раз»? Об этом мы спросили генерального директора предприятия Михаила Лукьянова.

Михаил Геннадьевич, когда произносишь слова «самое старое промышленное предприятие», в голове возникают какие-то не самые позитивные образы.

– Мы между собой шутим, что из-за нас должны поднять пенсионный возраст для заводов, потому что мы на 115 и не выглядим, и не ощущаем себя.

А как ощущаете?

– Как завод со 115-летней историей. С богатой историей. Мы — не просто успешно работающее производство; мы часть истории Иркутска, всей области. Так вот мы себя ощущаем. А это, выражаясь современным языком, придаёт драйва. Лет нам много — но амбиций ещё больше!

И что это за амбиции?

– Покорить весь мир – как иначе? (улыбается) 20 стран мира наша продукция уже покорила. Нужно идти дальше.

А как же санкции?

– В определённом смысле они сослужили нам хорошую службу. В сегодняшних реалиях «импортозамещение» – это уже не красивое слово из пресс-релизов, а необходимость. Это действительность – я про российскую добывающую промышленность. В этой отрасли, как и во многих других, целый ряд зарубежных решений стал недоступен. А у нас есть что предложить им на замену.

Давайте притворимся, что я ничего не знаю про ИЗТМ (хотя притворяться придётся лишь отчасти). И исходя из этого, хочу узнать: что же вы производите? Вот конкретно — что? Машиностроение — сфера такая… обширная.

– Чтобы погружение было более основательным, давайте я всё-таки кое-что расскажу из нашей истории. Чтобы было понятно, из чего вырос Иркутский завод тяжёлого машиностроения.

В 1907 году на этом месте, недалеко от Ушаковки, был построен небольшой литейный цех и обозные мастерские рядом. Вскоре, в ранние советские годы, в этом цехе большевики разглядели потенциал, что называется. Так появился непосредственно завод, который производил оборудование для горнорудных отраслей, и в первую очередь – для золотодобычи. Это направление остаётся основным для завода и по сей день. Основным, но не единственным. Перед Великой Отечественной было освоено производство металлургического оборудования для домен, мартенов, прокатных станов. А после войны ИЗТМ начал выпускать оборудование для целого ряда отраслей: металлургической, золотодобывающей, нефтяной, горнообогатительной.

Фото предоставлено компанией. Автор: И.Ягубков

А сейчас как обстоят дела?

– Мы продолжаем выпускать уникальные машины для этих отраслей. С момента создания завода по настоящее время было спроектировано и изготовлено почти 200 драг. Доменное оборудование с маркой "ИЗТМ" стоит практически на всех домнах бывшего Советского Союза и ряда зарубежных стран. Крупнейшие алюминиевые заводы России оснащены машинами полунепрерывного литья алюминия производства ИЗТМ. Более 150 горно-обогатительных комбинатов и фабрик используют обогатительное оборудование иркутского производства.

То есть в плане бизнеса всё хорошо?

– У инженерного дела есть определённая специфика. Она состоит в том, что гарантия качественного результата – это опыт. Это не означает, что мы чураемся новых технологий. Но с одними технологиями, без многолетнего практического опыта разработки, никуда не уедешь. Поэтому нам доверяют заказчики: они знают, что ИЗТМ – это синоним качества.

Звучит впечатляюще. Но для таких масштабов производства нужны какие-то невероятные человеческие ресурсы. Откуда вы людей берёте? Ведь как-то принято думать, что рабочие специальности нынче не в почёте…

– Мне кажется, так думают те, кто нас не знает. Коллектив ИЗТМ – почти 600 человек, и он растёт все последние годы. Растёт за счёт молодёжи, что отрадно, конечно. И, наверное, играет свою роль достойная оплата нелёгкого труда рабочих: в этом году мы уже повышали зарплаты и планируем ещё одно повышение. Так что в определённом смысле мы работаем над возвращением престижа рабочим профессиям.

Фото предоставлено компанией. Автор: И.Ягубков

Фильм с Андреем Мерзликиным об истории ИЗТМ тоже на это работает…

– Было чрезвычайно приятно услышать от самого Андрея именно эти слова: что нынче кино снимают о ком угодно, но только не о людях труда, а мы в некотором смысле своими скромными усилиями исправляем несправедливость. Фильм этот – не о заводе. Он как раз о людях. О тех, кто создавал завод. О тех, кто его развивал. О тех, кто стоял у станков. О тех, кто сделал ИЗТМ ведущим машиностроительным предприятием страны.

Мы гордимся своей историей. Я горжусь. Но прежде всего я горжусь именно людьми, нашим коллективом. Люди, а не цеха или ещё что-то, – главное достояние завода. И фильм, который мы сняли к юбилею ИЗТМ, – он про людей. И для людей. И знаете, что самое трогательное было на премьере? Что наши мужики подходили и говорили: «А где его скачать можно? Хочу всем отправить: друзьям, родственникам. Пускай все знают, на каком крутом заводе я работаю».

То есть это уже не моя личная гордость. Это наша общая гордость. И то, что коллектив гордится не только нашими профессиональными достижениями, но и художественным проектом, который создали на заводе и для завода, – очень здорово!