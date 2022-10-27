В Приангарье при поддержке Фонда развития промышленности реализуют инвестпроект на 700 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку компании «Магистраль транзит» на льготное финансирование для реализации крупного инвестиционного проекта — расширения производства пиломатериалов пониженной влажности. Общая стоимость проекта превышает 700 млн рублей. Заёмные 83 млн предприятие планирует направить на приобретение котельного оборудования, которое будет обеспечивать работу сушильного комплекса.

«Для Правительства области важна поддержка таких проектов, поскольку лесная отрасль существенно зависела от экспортных контрактов. И пока логистические цепочки перенастраиваются, необходимо пользоваться моментом и модернизировать производство, следуя поручениям Президента касательно развития лесного комплекса. В них, в частности, определён приоритет для проектов, ориентированных на внедрение глубокой переработки древесины», – говорит глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Проект подавался по совместной программе федерального ФРП и регионального Фонда «Проекты развития». Согласно её условиям, финансирование займа происходит по формуле «70 на 30»: 70% – из средств федерального ФРП, 30% – из средств Фонда развития промышленности субъекта. Заем выдается на 5 лет под 1% годовых. При этом котельное оборудование, на покупку которого намерены направить заёмные средства, — будет произведено в Иркутской области.

Прогнозируемый объём ежегодного выпуска готовой продукции глубокой переработки после модернизации производства вырастет почти в два раза – с 6 тысяч кубических метров в 2023 году до 11 тысяч кубометров в 2027 году.

«Использование современного высокотехнологичного оборудования часто не требует существенного расширения численности штата, но в рамках данного проекта будет создано 50 новых рабочих мест – для Казачинско-Ленского района это существенная цифра. Таким образом, участие ФРП имеет не только экономический, но и положительный социальный эффект», – подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

Компания «Магистраль транзит» также является участником национального проекта «Производительность труда», за реализацию которого на территории Иркутской области отвечает обособленное подразделение ФРП — Региональный центр компетенций.