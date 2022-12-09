«Мы выступаем за естественность». Ирина Сидорова, главный врач «Денницы», – о принципах работы центра и секретах косметолога

«Косметолог должен изнутри знать, как работает та или иная процедура, и быть уверенным в её результате. Тогда и клиенты будут больше доверять доктору», – считает главный врач центра красоты и здоровья «Денница», кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог высшей категории, врач-косметолог Ирина Сидорова. Нашему изданию она рассказала о самых популярных клиентских запросах и ожиданиях, а также поделилась секретными приёмами, которые использует в своей работе.

Ирина Сидорова, главный врач «Денницы»

Фото А.Федорова

«Мы поможем решить практически любую проблему»

Ирина, в чём на ваш взгляд, как главного врача «Денницы», заключаются основные принципы работы центра? Скажем так, три кита, на которых вы стоите?

– Прежде всего, это, конечно, профессионализм сотрудников. У нас нет случайных людей, все специалисты имеют соответствующее образование, достаточный опыт и обязательно систематически проходят необходимое дополнительное обучение, чтобы повысить свою квалификацию.

Важный принцип нашей работы – результативность. К нам приходят люди с разными проблемами, и мы всегда оцениваем ситуацию в целом, а не локально. У центра заключены договоры с исследовательской лабораторией, мы обязательно направляем своих гостей на дополнительное обследование для того, чтобы выявить истинную причину проблемы, так как от этого во многом зависит конечный результат нашей работы.

Большое внимание уделяем комплексному уходу за собой: и снаружи, и внутри. У нас есть сотрудники, которые работали в сфере диетологии, и могут проконсультировать по вопросам правильного питания. Также в нашем центре можно приобрести коллаген, который необходим организму, современные комплексные биодобавки от люксовых до средней ценовой категории. И, когда клиент говорит, что он видит результат нашего труда, это лучшая оценка для нас, потому что мы не просто продаём процедуру, мы работаем на результат.

И ещё один важный принцип, которого мы придерживаемся, – клиентоориентированность. К каждому нашему гостю – индивидуальный подход.

Ирина Сидорова, главный врач «Денницы»

Фото А.Федорова

Какие самые популярные запросы у ваших гостей? Что сейчас наиболее востребовано?

– В тренде – естественность, и мы, врачи, тоже выступаем за естественность. И в этом смысле самое лучшее – профилактика, которая позволяет намного дольше сохранять молодость и красоту. Многие наши гости делают профилактические процедуры – как некие инвестиции в будущее. Если вовремя обратиться к косметологу, можно получить хорошие результаты и без пластических операций. Не надо стараться выглядеть моложе на 10-15 лет, но надо выглядеть хорошо и ухоженно на свой возраст. При этом в нашем центре есть всё для того, чтобы решить практически любую проблему нашего гостя, а некоторые аппараты – буквально в единичном числе в России. В Иркутской области их точно больше нигде нет.

А чуда люди часто ждут?

– Да, случается и ожидание чуда. Но, как правило, мы сразу уточняем у нашего гостя, какой результат он хочет получить, какие у него ожидания. Сразу проговариваем, что мы не пластические хирурги. Быстрый эффект можно получить только от ботулинотерапии, а у аппаратной косметологии – другие принципы действия. Например, есть аппараты, постепенно запускающие клеточное обновление кожи: сразу после процедуры результат не виден, но месяца через два-три создаётся ощущение сияния кожи изнутри, меняется цвет лица. То есть аппаратные методики отличает отложенное и, соответственно, пролонгированное действие.

Будущее косметологии – за аппаратными процедурами?

– Косметология развивается очень быстрыми темпами и в техническом, и в научном плане. Уже сейчас появляются аппараты с искусственным интеллектом. Есть аппараты, которые работают на уровне мышечно-апоневротического слоя, раньше на этом слое могли работать только пластические хирурги, сейчас мы можем провести процедуру подтяжки с помощью такого аппарата безоперационным способом, практически безболезненно и без реабилитации.

Кроме этого, в аппаратах нового поколения сделан большой акцент на безопасность, чтобы косметолог не мог навредить пациенту. Если, к примеру, во время работы отойдёт насадка, то аппарат автоматически перестанет подавать импульс.

Совершенствуются такие процедуры-бестселлеры как ботулинотерапия и коррекция филлерами; уходовая косметика производится с использованием нанотехнологий, которые помогают проникать более глубоко в кожу необходимым для неё веществам: аминокислотам, коллагену, гиалуроновой кислоте. Бурно развиваются и другие биохимические технологии.

«Улыбка и душевность – вот и весь секрет»

«Ликбез» для клиентов проводите?

– Конечно, систематически. В обязательном порядке озвучиваем все процедуры, как они работают, с чем сочетаются, для чего показаны. У нас вся информация, в том числе, видео, размещена на сайте центра, в социальных сетях.

Ирина, у вас есть какие-то собственные секреты установления контакта с гостями, которые помогают выстраивать с ними долгосрочные отношения?

– Самое главное – выявить потребность человека: искренне, а не формально, поговорить о том, что бы он хотел в себе улучшить. Люди любят, когда ты говоришь о них, а не о себе и своих проблемах. Вот тогда они открываются, и ты точно попадёшь в «яблочко», сможешь помочь человеку и получишь результат.

Ещё я всегда улыбаюсь гостям, и это очень помогает установить контакт. Кроме этого, считаю, что каждому человеку надо делать комплименты, например, что он и без косметолога отлично выглядит. Это располагает людей.

С профессиональной точки зрения стараюсь дать каждому гостю чуть больше, чем он оплатил: например, проконсультировать по какой-то проблеме, назначить дополнительное лечение. Конечно, человек это оценит и вернётся к тебе как к врачу.

Улыбка, душевность, профессионализм – вот и весь секрет.

Как вы думаете, должен ли врач-косметолог пробовать на себе все процедуры, быть «витриной» услуг, которые он предлагает своим клиентам?

– Всё попробовать на себе невозможно, потому что у нас есть процедуры по показаниям, например, на пигмент. Если у врача нет этой проблемы, то зачем их делать? Но при этом, я считаю, врач должен знать процедуру, что называется, изнутри: болезненная она или нет, какой будет результат и когда. Тогда он сможет с уверенностью сказать, как всё будет работать, и передать эту уверенность своему клиенту. И люди в этом случае проявят большее доверие и к врачу, и к услуге, которую он предлагает.

Наталия Горбань

Центр красоты и здоровья «Денница»

Иркутск, ул. Советская, 59/1, тел. 60-70-76