От медучреждений до музеев. Как контроль микроклимата помогает сократить расходы

Эффект от внедрения инноваций – это точные прогнозы, экономия ресурсов и автоматизация процессов. Уже сейчас умные датчики следят за условиями хранения и транспортировки товаров, проверяют их на соответствие нормативным документам, вовремя предупреждают о нарушениях, тем самым сокращая расходы компаний. Это делает технологию «интернет вещей» востребованной в самых разных отраслях и при этом привлекательной для разработчиков. О том, что представляют собой умные датчики и где они применяются сегодня, Газете Дело рассказал Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области.

Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области

Фото из архива компании

Российские разработки IoT-решений – в массы

По прогнозам экспертов, российский рынок датчиков мониторинга температуры, влажности и давления составит 2 млн устройств на конец 2023 года. Видя такие перспективы, IT-компании, в том числе и отечественные, инвестируют в разработку IoT-решений. В 2021 году презентовала собственную разработку и компания МТС – датчики «Цельсиум». Они собираются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры.

– «Цельсиум» – портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, – рассказал Константин Зимин. – Прибор подключается к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет.

По словам эксперта, устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки. Удобна не только установка оборудования, но и процесс его использования.

– Пользователи получают информацию в приложении «Цельсиум» на iOS или Android, – пояснил Константин Зимин. – К одной учётной записи можно подключить неограниченное число датчиков, а система позволяет настроить разные уровни доступа для сотрудников, что делает использование IT-решения очень комфортным.

Датчики IoT Цельсиум

Фото из архива компании

Правильно хранить лекарства

Одними из первых IoT-решениями, контролирующими показатели микроклимата помещений, заинтересовались медицинские организации, поскольку новые технологии помогают им правильно хранить лекарственные препараты, избегать порчи медикаментов и тем самым предотвращать убытки.

– Датчики устанавливают в местах хранения лекарственных препаратов, где необходимо поддерживать температурный режим до 25 градусов, а также в холодильных комнатах, где режим хранения должен составлять от 2 до 8 градусов, – рассказал Константин Зимин. – Нестабильная температура и влажность воздуха – это недопустимые показатели для хранения лекарственных препаратов. Суточные колебания относительной влажности в таких помещениях не должны превышать 5%, а колебания температуры – не выходить за рамки разрешенных границ. Все эти параметры круглосуточно контролирует «Цельсиум».

Специалисты медучреждений, среди которых ОГУП «Областной аптечный склад» в Томске и клинический роддом № 3 во Владивостоке, используют это решение в больницах, аптеках и других объектах медицинской сферы. Так «Областной аптечный склад» установил датчики в местах хранения лекарственных препаратов, с помощью которых будет обеспечен удаленный мониторинг за соблюдением необходимой температуры во всех помещениях.

Владивостокский роддом также ведет мониторинг температуры и влажности в помещениях, где хранятся лекарства, и в процедурных кабинетах. Согласно требованиям Росздравнадзора, температура в таких помещениях должна быть не выше 25 градусов, а влажность – не более 60%. Если эти показатели отклонятся от допустимых значений, датчики «Цельсиум» моментально отправят уведомление. Таким образом, сотрудникам медицинского учреждения не нужно вручную контролировать температуру и влажность в помещениях и вести бумажные журналы.

Современные информационные технологии делают процесс организации медицинской помощи более автоматизированным и эффективным. Благодаря оптимальному техническому решению, врачи и медицинские сестры могут больше времени посвятить своим прямым обязанностям по оказанию помощи пациентам, говорят они.

Помогать в суровых климатических условиях

Решения на базе IoT находят свое применение не только в здравоохранении, но и в науке, работая на благо экологии. Так, для того, чтобы повысить эффективность исследований, научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики при помощи технологии решил осуществлять дистанционное наблюдение и контролировать микроклимат на полярной станции Новолазаревская. Для реализации проекта МТС обеспечила станцию сетью стандарта NB-IoT.

Данные с датчиков и устройств, подключенных к сети NВ-IoT МТС, поступают в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге.

Эксперт рассказал, что датчики «Цельсиум» используются и для контроля климата в жилых помещениях станции. Устройства размещены в кают-компании, где одновременно могут находиться до сорока человек, – чтобы обеспечить здоровый и комфортный микроклимат, а также в аппаратной – чтобы предотвратить возможные сбои в работе оборудования.

фото Цельсиум в магазине

Фото из архива компании

– Работа наших ученых в Антарктике предполагает непрерывную передачу большого объема данных, причем суровые климатические условия и удаленность отдельных территорий зачастую не позволяют даже приблизиться к местам проведения исследований, – напомнил Константин Зимин. – Внедрение новых технологий расширит возможности изучения полюсов.

По словам директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова, проекты, которые МТС реализует совместно с исследователями Института, оказывают огромное влияние и на развитие технологий для освоения Антарктики, и на научную и бытовую жизнь полярников. Совместные решения позволяют полностью перестроить логистику, следить за экологической обстановкой в режиме онлайн, проводить больше научных исследований.

Сохранять культурные ценности

Умные датчики от МТС зарекомендовали себя в совершенно разных сферах, помогая решать в том числе нестандартные задачи бизнеса. Например, в Нижнем Новгороде устройства применяются библиотеками для сохранения книжного фонда.

– Системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе IoT-решения «Цельсиум» незаменимы и там, где хранятся музейные экспонаты, – подчеркнул Константин Зимин. – Мы создаем и внедряем цифровые технологии, чтобы они решали важные проблемы, упрощали нашу жизнь, помогали развивать и сохранять ценности – как материальные, так и духовные.

По словам специалистов Рыбинского музея-заповедника, одна из основных причин старения музейных фондов – нестабильная температура и влажность воздуха, которые приводят к плесневению либо высыханию и расслоению материалов. Раньше за состоянием помещений следили с помощью психрометров. Показания с них требовалось дважды в день снимать вручную и вносить в журнал. После тестового использования датчиков МТС стало очевидно: «Цельсиум» дает намного более точные данные, а работа с ними стала гораздо удобнее. В настоящее время умные климатические датчики МТС работают в экспозиционных залах музея, еще несколько устройств вскоре будут установлены в хранилище редких книг и рукописей конца XVII века.

Датчик в реальном использовании

Фото из архива компании

– Умные устройства позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, атмосферного давления в помещениях экспозиционных залов, – рассказал Константин Зимин. – Данные накапливаются и хранятся в облаке МТС. С помощью онлайн-приложения, установленного на телефоне, сотрудники музея могут отследить не только текущую ситуацию, но и увидеть, как изменялись эти параметры за какой-либо период, а также получить экстренное сообщение, если произошли резкие отклонения от нормы.

За 2022 год МТС обеспечила сотнями датчиков мониторинга микроклимата областные роддомы, музеи, библиотеки. Решение «Цельсиум» незаменимо в условиях, когда нельзя проводить демонтажные работы для установки устройств, при этом нужно отслеживать, передавать и хранить большой массив данных.

Наталья Понамарева