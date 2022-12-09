От разработки брендбука до поручительства перед банком: как Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям Иркутской области

Запуск собственного бизнеса – это всегда риск, особенно в период экономической нестабильности. И здесь важен комплексный подход, отмечает директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Вместе с предпринимателями Центр проходит большой путь от первичной консультации и бесплатных тренингов для начинающих предпринимателей до оказания поддержки с целью расширения перечня товаров и услуг или модернизации действующего производства и дальнейшего выхода на новый уровень развития. При этом сохраняя оригинальность и высокое качество производимого продукта. «Для нас важно, чтобы услуги Центра были актуальными и востребованными среди предпринимательского сообщества», – подчёркивает Диляра Окладникова.

«Ирпласт»: расширили номенклатуру изделий

Производителю крупногабаритных пластиковых ёмкостей для хранения и транспортировки веществ компании «Ирпласт» Центр «Мой бизнес» оказал услуги по сертификации, разработке технических условий и паспортов на новую продукцию.

Коммерческий директор компании Катрина Бережных рассказала, что предприятие начало работу в 2013 году с выпуска трех видов изделий, теперь производит более пятидесяти. В 2018-м «Ирпласт» стал первым резидентом территории опережающего развития в Саянске. На предприятии было создано более 25 рабочих мест.

После сотрудничества с Центром, предприятие расширило номенклатуру выпускаемой продукции, стало одним из крупнейших производителей крупногабаритных изделий не только в Восточной Сибири, но и на Дальнем Востоке, конкурентоспособным с производителями из Китая и Южной Кореи. Продукция компании хорошо известна и востребована на территории от Сибири до Дальнего Востока. Услуга по поиску иностранных покупателей из Казахстана и Монголии поможет компании найти новых партнеров по экспорту.

ИП Антипина: увеличили парк техники

Индивидуальный предприниматель из Усть-Кута Марина Антипина пять лет назад открыла с мужем компанию по аренде спецтехники – экскаваторов, электрокаров, полуприцепов. В основном предприниматели оказывают услуги на своей территории, но бывают заказы и по всей Иркутской области.

Начинали Антипины имея только вахтовый автомобиль, а с 2018 года взяли хороший объем работы. Сегодня на предприятии работает шесть десятков человек, имеется 40 единиц транспорта. Развивать бизнес Антипиным помогает и господдержка: при покупке техники они брали кредит в банке, а Центр «Мой бизнес» выступил поручителем – это значит, что не пришлось отдавать в залог ни транспортные средства, ни иное имущество. А недавно центр оказал образовательную услугу – организовал сотруднику повышение квалификации по теме управления персоналом.

В планах у семьи предпринимателей – освоение новых территорий, увеличение парка техники, создание токарного цеха и даже открытие молочной фермы. Здесь руководство компании также планирует поработать с Центром «Мой бизнес».

ИЗБК: оформили сертификаты соответствия на продукцию

ООО «ИЗБК» специализируется на строительстве домов из полистиролбетона. Генеральный директор Ирина Нухимовская открыла предприятие в пандемию: в сентябре 2020 года запустила в Свирске завод по строительству домов из полистиролбетонных армированных панелей и плит перекрытия.

Как и у многих начинающих предпринимателей, были трудности с поиском финансов для запуска завода, с покупкой оборудования. Не все банки готовы выдавать кредиты, а если и готовы, то под кабальные проценты, часто обязательное условие – залог имущества. Центр «Мой бизнес» помог оформить микрозайм, чтобы полностью сделать отопительную систему на заводе, а также помог оформить сертификаты соответствия на продукцию. На сегодняшний день коллектив предприятия – 50 человек.

Свадебный салон: открыли свое производство

К специалистам Центра «Мой бизнес» предприниматели обращаются также за маркетинговой поддержкой, консультацией по разработке фирменного стиля, дизайна упаковки, аудиту системы сбыта, обучению торгового персонала.

Например, в салоне свадебных платьев, который на собственные деньги открыла в Иркутске молодая семейная пара Болдыревых, первоначально к продаже предлагалось всего три наряда. Со временем появилось собственное производство, и сейчас семейный бизнес представлен даже в других регионах. Молодой бренд расширился благодаря сотрудничеству с Центром «Мой бизнес». Предпринимателям помогли сертифицировать продукцию, оказали поддержку в формировании брендбука – буклета, определяющего фирменный стиль и философию бренда, а также обеспечили полиграфией и рекламными материалами. У Анны, как у производителя и управляющей франшизы, появилась возможность принять участие в выставке в Москве. Все это позволило семейной паре решиться на ответственные шаги, поверить в свои силы и быть готовыми к новым свершениям.

Мёд и дикоросы: вышли на маркет-плейсы

Еще один интересный кейс – история семьи Фефеловых – старообрядцев из Южной Америки, переехавших на север Иркутской области. В поселке Чечуйск Киренского района они основали небольшой семейный бизнес, открыли ИП. В семейной артели работают все, от мала до велика. Собирают мёд на пасеке, травы и ягоды, занимаются переработкой дикоросов.

Многие рецепты – семейные кулинарные традиции. Таким образом, основная линейка бизнеса строится на сибирских травах, ягодах и дальневосточном мёде, который поставляют родственники. Особое внимание уделяется упаковке – предприниматели используют стеклянную тару, стараются по возможности избегать пластика, хотя полностью его исключить уже невозможно. А еще продукция не подвергается термообработке – травы сушат естественным способом, сохраняя природную силу северной тайги.

Через Центр «Мой бизнес» Фефеловы сертифицировали свою продукцию. Господдержка помогла начать продажи на маркет-плейсах – новые технологии позволяют доставить продукты из тайги даже на стол горожанам из средней полосы России. Сейчас в семье строят планы на новые виды товаров.

Лаунж-бар Saray: разработали фирменный стиль

Центр «Мой бизнес» разработал фирменный стиль для первого лаунж-бара Saray, который находится на Ольхоне. В начале 2022 года он стал одной из точек притяжения туристов на острове: здесь проходят концерты, квартирники, дискотеки.

Руководитель отеля Регина Ходоева выучилась на ди-джея и сама проводит различные вечеринки и другие мероприятия на большой летней площадк. В планах – расширить список массовых мероприятий интересными событиями, в частности, показами коллекций местных дизайнеров. Качественная саунд-система, хорошая кухня и, конечно, стильный дизайн помещения делают Saray удобным и красивым местом отдыха.

«Мой бизнес» на основе логотипа разработал для предпринимателя полноценное руководство по фирменному стилю: цвета и шрифты – всё теперь собственное. Фасад, интерьер, брендированные форма, посуда, меню, бейджи, рекламные материалы в фирменном стиле способствуют привлечению клиентов. Кстати, при поддержке Центра «Мой бизнес» отель уже четыре раза проводил фуд-фестиваль, а также участвовал в программе поддержки туризма «ТурАкселератор».