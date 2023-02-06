Елена Палютина: Игра по-взрослому, или Зачем бизнесу геймификация

Кубики, фишки, метафорические карты… какое отношение это имеет к таким серьёзным понятиям, как стратегирование, бренды, executive-коучинг? Оказалось, самое прямое. Автор технологии BrandPuzzle – бренд-мейкер и коуч по международным стандартам ICF Елена Палютина – называет её геймифицированной стратегической сессией. Газете Дело Елена рассказала об актуальности этого инструмента в эпоху фазового кризиса, о принципах работы, для кого и чего он нужен, и о том, как иркутские компании, играя, решают серьёзные бизнес-задачи.

Елена Палютина, бренд-мейкер, коуч по международным стандартам ICF.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Все мы любим играть»: о готовности бизнеса к инновациям в способах принятия решений

Деловые игры проводятся давно, такой подход в мировой практике известен с середины 40-х годов 20-го века. Настольные появились позже, но и здесь уже много серьёзных разработок как для В2С, так и для В2В. В том числе и иркутянки Елены Палютиной – историка по образованию, которая в 90-е годы ушла в рекламный бизнес, в начале 2000-х занялась брендингом, а в 20-х - практической психологий и коучингом, результатом чего стало создание авторской технологии.

– Мы любим играть, это в нашей природе. Это даёт свободу, «скучные» и сложные темы воспринимаются проще. Собственники иркутских бизнесов к такому формату стратсессий относятся нормально. Компании, с которыми я работаю, разные: и производственные, и творческие, – рассказала Елена. – Хотя, конечно, есть осторожные. Кстати, интересный факт: многие думают, что геймификация больше подходит для творческих команд. Но, как показывает моя практика, это не так – компании, связанные с производством, проявляются в ней очень творчески.

«Не просто игра, а стратегическая сессия»: о специфике BrandPuzzle

По словам Елены, бренд в основе – это не фирменный стиль, а виртуальная личность со своим характером. Чтобы его спроектировать, надо рассмотреть три сферы: суть компании, целевые аудитории и разных “конкурентов”.

– Этот алгоритм «зашит» в технологию BP в виде трёх сегментов игрового поля. Участники проходят по нему, используя в качестве подсказок метафорические карты с изображениями, характеристиками или утверждениями, а также фигурки-миниатюры. Получив такую метафору, человек быстрее и продуктивнее выдает необходимую информацию. И когда игра завершается, становятся видны характеристики бренда и его окружения: из какой картины мира он действует, на кого ориентируется, от кого отстраивается. Также, поле рынка дополнено системой координат, и получился такой микрофорсайт, в котором относительно трендов и требований к параметрам бренда можно увидеть место компании на рынке, понять динамику изменений, спрогнозировать некоторые риски. Так что Brandpuzzle – не просто игра. Это – стратсессия в игровом формате, иначе говоря - геймифицированная стратегическая сессия.

«Швейцарский нож»: о задачах, которые может решать технология

Вообще Brandpuzzle разрабатывалась для того, чтобы получить от участников игры информацию, с помощью которой собирается описание бренда. Но в итоге получился этакий многозадачный швейцарский нож.

– Так, можно глубоко исследовать характер компании: какие мы, какие у нас ценности, какие способности, как мы взаимодействуем с миром. Те, кто играет, периодически говорят, что я – волшебник. Но дело отнюдь не во мне – это свойство игры подключать информационное поле как ещё одного невидимого, но очень мощного участника. Я и сама каждый раз удивляюсь, как точно людям приходят образы и смыслы, что называется, «не в бровь, а в глаз», хотя давно знакома с постулатами квантовой механики и знаю, как мы своими мыслями взаимодействуем с реальностью.

Елена Палютина, бренд-мейкер, коуч по международным стандартам ICF.

Фото: Андрей Фёдоров.

Можно также изучить тему теневых аспектов психики, которой я очень увлечена в последнее время.

– Ведь “тень” управляет нами на уровне подсознания, – говорит Елена. – Она может блокировать наши действия (на уровне организации тоже): мы хотим двигаться дальше, но что-то нам не даёт это делать, будто резинка тянет назад. Это и есть теневые структуры, которые можно увидеть и отчасти проработать на игре. Можно, как уже говорила, досконально изучить ЦА и понять, с кем и как вы взаимодействуете, или рассмотреть конкурентов. Можно просто получить подсказку в каком-то вопросе...

«Цель – соединить людей»: о взаимодействии в игре

Одним из наиболее ценных свойств формата оказалось то, что он исключает конфликты и позволяет обсудить важные для компании вещи спокойно, а значит – более продуктивно, считает Елена.

– Из игры намеренно убран соревновательный момент, так как её цель – объединить людей. Участники рассуждают относительно метафорических карт и вопросов, полученных в игре, без претензий и оценок, не говоря, что кто-то из них плохой или делает что-то неправильно. Они слышат рассуждения друг друга, дополняют, нет повода для прямого столкновения. После каждой игры я получаю от команд обратную связь, в которой делается акцент на этот момент.

«Мы не знаем, какой следующий шаг надо сделать»: о поводах для стратегирования

Эксперты говорят, что стратегии нужны в двух ключевых случаях: когда застой и нет понимания, куда двигаться дальше, или, когда хочется больших результатов.

– Но сейчас время сильной неопределённости: идёт фазовый кризис, смена формаций. Мы не можем просчитать ходы наперёд и надо «ходить с кочки на кочку»: ты встал на какую-то кочку, огляделся, и лишь потом делаешь следующий шаг. Становится актуальным постоянное стратегирование, когда вырабатывается стратегия, а потом идёт регулярная сверка и корректировка шагов. Многие делают это уже не раз в год или квартал, а еженедельно сверяются со стратегией. Тут уместны любые форматы, в том числе – игры. Поэтому в планах продвинуть технологию и как самостоятельный продукт.

«От пары часов до двух дней»: о различных способах работы с BrandPuzzle

Форм работы оказалось много. Это может быть игра на полтора-два часа, а может – одно- или двухдневная сессия.

– Наиболее полноценный вариант, конечно, – двухдневный. В первый день в игре команда видит свои сильные стороны или, наоборот, “грабли”, осознаёт их. Во второй идёт сборка – формирование нового видения, выработка стратегии и формулировка дальнейших шагов, – поясняет Елена. Также можно прикинуть первоочередные риски. Но возможны и короткие версии - по отдельным составляющим алгоритма или в ускоренном тайминге. Даже за пару часов можно нагенерировать инсайтов и решений на полгода работы.

«Возможность сократить путь»: о том, как пойти быстрее

BrandPuzzle подходит для корпоративных, персональных, товарных брендов, а так же для брендов территории любого масштаба.

– Для теста мы играли на бренд Иркутска, получилось очень интересно. В команде были предприниматели, представителей НКО и студенты. Карты бренда вышли разные, но характерные, а фигуркой-киндером выпала красная акула. И игроки, особенно студенты, которые несколько потребительски относились к городу, будто воочию увидели его личность, ощутили потенциал, осознали, что Иркутск - очень ресурсный город, который даёт хорошее образование, хорошее воспитание и культивирует бойцовские качества, – рассказала Елена.

Елена Палютина, бренд-мейкер, коуч по международным стандартам ICF.

Фото: Андрей Фёдоров.

А для персонального бренда формат помогает быстрее создать целостный образ профессионала.

– Как-то я работала с коллегой-коучем, которая, как и я когда-то, находилась в кризисе и не знала, что делать дальше. В результате нашей работы у неё появилась ясность, куда двигаться. Я два года искала себя на новом повороте, а в данном случае решение было найдено за 7 часов, и вскоре у неё появился первый клиент, – подчеркнула Елена.

«Лидер всегда связан с командой»: о взаимном усилении BrandPuzzle и коучинга

Сейчас Елена Палютина работает как executive-коуч, и, по её мнению, коучинг и BrandPuzzle отлично дополняют друг друга.

– Executive-коучинг – это работа с лицами, принимающими решения (ЛПР), то есть с собственниками бизнеса, руководителями, предпринимателями, экспертами по достижению ими поставленных целей. А когда ты работаешь с таким человеком над развитием или перестройкой бизнеса, повышением доходности, способностью реализовывать планы, неизбежно подходишь к вопросам взаимодействия его с командой. И BrandPuzzle, как показала практика, – отличный инструмент для сонастройки, создания общего видения и усиления связи между командой и лидером, – подчеркнула Елена.

«Моя задача – поддержать человека в собственных озарениях»: об основных принципах коучинга

Для работы с клиентами Елена Палютина использует программу, основанную на методе недирективного коучинга, помогая им находить ответы самостоятельно и принимать лучшие для себя решения. Именно благодаря этому происходят сильные инсайты и случается прорыв.

– Коучингу уже более 50 лет, в России – более 20, но до недавнего времени были популярны мотивационные спикеры, которые накачивали человека cвоей энергией, фразами типа “ты можешь, давай-давай!” Да, какое-то время человек идёт на этом, но потом резко “сдувается”. Главная же задача недирективного коучинга – поддержать осознанность клиента и усилить навыки саморазвития. В каждом из нас есть необходимые ресурсы, но из привычной колеи мы их не видим. Задача коуча – выслушать человека, задать такие вопросы, чтобы он увидел сам, что ему мешает, а что помогает, дать возможность выработать свои шаги. Тогда появляется внутренний мотив, растёт устойчивость в процессе изменений.

«Границ нет»: о перспективах и вере в себя

По большому счёту, границ у BrandPuzzle нет, её можно выводить и на федеральный, и, с определённой адаптацией, на международный рынок. Через какое-то время планирую её продавать компаниям и таким же независимым коучам и консультантам, как я, для самостоятельной работы. Интерес есть, это показало участие в московском профильном мероприятии. При этом, я, конечно, буду проводить игры и сама, чтобы развивать формат. «Мы привыкли искать экспертов где-то вовне, упуская, что они действуют из своей картины мира или обслуживают чьи-то интересы. И так отдаём свою силу, становимся объектами чужих интересов. Но мы – очень сильные и талантливые. Надо больше верить в себя».

www.brandpuzzle.ru

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