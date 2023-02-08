"Офтальмологи устали опровергать мифы о катаракте". Марина Шантурова, "Центр зрения" – об эволюции искусственного хрусталика

Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», а также член Американского и Европейского обществ катарактальных и рефракционных хирургов (АSCRS и ESCRS) Марина Шантурова заслуживает того, чтобы войти в Книгу рекордов Иркутской области. В её послужном списке – более 30 тысяч офтальмологических операций и почти 35 лет работы в одном медицинском учреждении – Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», куда она пришла сразу после окончания мединститута. При этом Марина Шантурова не любит «раскрывать» личную информацию, а предпочитает говорить о своём любимом деле. В интервью нашему изданию она рассказала о современных технологиях в офтальмологии и эволюции искусственного хрусталика, развеяла мифы о катаракте и пояснила, почему конкуренция в медицине – преимущество для пациентов.

Инновации против катаракты

Марина Анатольевна, вы являетесь ведущим специалистом в оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка глаза, в вашем бэкграунде – просто огромное количество операций. С чем они связаны?

– Современные медицинские технологии позволяют лечить многие серьёзные болезни органов зрения. Одной из наиболее передовых и эффективных технологий является удаление хрусталика методом факоэмульсификации и имплантация мультифокальных интраокулярных линз, которые ещё называют искусственным хрусталиком. И основная доля операций, которые провела я, связана именно с заменой натурального хрусталика глаза при таком заболевании, как катаракта – когда он мутнеет и зрение снижается вплоть до полной слепоты. Искусственный же хрусталик может успешно справляться с этими функциональными нарушениями и позволяет добиваться максимально возможной остроты зрения.

Насколько я знаю, офтальмология считается одним из самых прогрессивных и быстроразвивающихся направлений медицины как раз по имплантам. А что конкретно эволюционного произошло в этом направлении за последние годы?

– Лет двадцать пять – тридцать назад были только монофокальные хрусталики, после имплантации которых человек получал хорошее зрение, но, тем не менее, продолжал пользоваться очками. Потом появились бифокальные хрусталики, которые давали зрение на двух расстояниях – близком и дальнем. Но при этом получался «провал» на среднем расстоянии, и людям, которые активно работали с компьютерами, всё равно нужны были очки. В итоге специалисты разработали более прогрессивные трифокальные хрусталики, которые перекрывают практически все зоны: и ближнюю, и среднюю, и дальнюю.

Конечно, каждый новый продукт улучшал предыдущие результаты, но всё равно оставались нюансы, которые требовали дальнейшего совершенствования «искусственного» зрения, и сейчас появились четыре варианта мультифокальных хрусталиков, которые практически сводят к минимуму различные побочные эффекты оптической коррекции.

Марина Шантурова, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук

Фото: А.Федоров

Кроме этого, совершенствуются и модифицируются хирургические приборы и оборудование, чтобы минимизировать нагрузку на глаз и его травматизацию. То есть всё направлено на то, чтобы сделать операцию по замене хрусталика более щадящей, при этом более эффективной и за меньшее количество времени. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день технология операции настолько отработана, что не требует длительного реабилитационного периода, и в дальнейшем человек может вообще не пользоваться очками.

Насколько эти инновации доступны жителям Иркутской области?

– Безусловно, доступны. И этому способствует развитие частной медицины, поскольку конкуренция – это всегда хорошо. В государственных учреждениях, к сожалению, не всегда своевременно могут принять всех, кто нуждается в лечении заболеваний глаз. А в частных клиниках не такой большой поток пациентов, поэтому всегда есть возможность пройти обследование и сделать операцию по замене хрусталика достаточно быстро – без больших очередей и длительного ожидания.

По мировым стандартам

Марина Анатольевна, вы оперируете в «Центре зрения». Он отвечает всем современным стандартам офтальмологии?

– Конечно. Здесь используется хирургическое оборудование ведущих мировых производителей, Центр оснащён современными факоэмульсификаторами – инновационными аппаратами, с помощью которых как раз удаляется катаракта, а также имеет весь спектр современных искусственных хрусталиков, в том числе мультифокальных последнего поколения. Все расходные материалы, в том числе искусственные хрусталики, – импортного, в основном – американского производства, это сертифицированная продукция, качество которой гарантировано официальными поставщиками.

Правильно я понимаю, что в Центре нет проблем или дефицита с расходными материалами, искусственными хрусталиками?

– Учитывая сложную ситуацию, которая сейчас сложилась с зарубежными поставками, мы тоже были очень озабочены возможными трудностями. Но все необходимые расходные материалы и оборудование есть в наличии. Конечно, в какой-то мере нарушилась логистика, увеличилось время доставки, но принципиально ничего не изменилось.

Импортозамещения в офтальмологии не случилось?

– К сожалению, как оборудование, так и искусственные хрусталики российского производства, хотя и стали сейчас появляться на рынке, но они ещё не соответствуют мировым стандартам качества.

Успех любого медицинского учреждения зависит ведь не только от технического оснащения, но и от персонала, который на нём работает…

– Да, это действительно так, и качество операций, которые делают в Центре зрения, обеспечивают высококлассные специалисты, с большим опытом офтальмологической и хирургической практики. Мы, так же, как и все врачи, каждые пять лет обязательно проходим повышение квалификации, подтверждаем и защищаем свои категории, регулярно участвуем в специализированных конференциях, потому что нам важно владеть информацией, чем занимаются коллеги в других клиниках, как развивается наша сфера медицины.

Мифы не вечны

Катаракта – это заболевание, характерное больше для людей в возрасте, а они, как известно, достаточно консервативны. Поэтому, наверняка, у них есть какие-то сомнения, связанные с имплантацией искусственного хрусталика. Как вы их преодолеваете?

– Безусловно, любой человек испытывает чувство внутреннего трепета и даже боязнь по отношению к вмешательству в организм, тем более, когда это связано с операцией на глаза. Это нормально, а чтобы пациента успокоить, во время диагностического обследования с ним беседует врач, объясняет все нюансы операции, как она выполняется, что человек будет чувствовать.

Непосредственно на операции всегда присутствует анестезиолог, который контролирует уровень артериального давления, при необходимости оказывает помощь, чтобы снизить напряженность пациента. В принципе, так как информации сейчас очень много в разных источниках, люди уже знают, что операция по замене хрусталика очень технологична и безболезненна. Просто делать её нужно вовремя, не затягивая до того момента, когда зрение пропадает совсем, потому что тогда операция будет более травматичной, а период восстановления – более длительный.

Как хирург-офтальмолог, какие ещё опасения пациентов вы назвали бы мифами, предубеждениями?

– К сожалению, до сих пор довольно распространён миф о том, что катаракта должна «созреть», и люди ждут, когда совсем плохо станут видеть. Офтальмологи уже устали опровергать это миф, но он всё равно достаточно живуч, причём не только среди людей из отдалённых территорий, но и проживающих в Иркутске, где много информации по этому вопросу.

Однако среди наших пациентов в возрасте 40-50+ всё больше людей продвинутых, следящих за своим здоровьем, активно работающих, занимающихся бизнесом. Когда они чувствуют, что стали хуже видеть, что им нужны очки для чтения, для компьютера, для вождения, и их напрягает необходимость постоянно менять очки, они идут в клинику, чтобы решить проблему с помощью современных технологий. Более того, если раньше хрусталик оперировали только при условии, когда он мутнел, когда развивалась катаракта, то сейчас на операцию уже идут люди с прозрачными хрусталиками, которые хотят избавиться от очков.

Марина Шантурова, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук

Фото: А.Федоров

Есть ли противопоказания для имплантации искусственного хрусталика?

– Для определенных моделей искусственных хрусталиков есть определенные противопоказания, например, для мультифокальных это может быть далеко зашедшая глаукома – болезнь, при которой повышается глазное давление и погибает зрительный нерв. Есть даже случаи, когда пациент хочет поставить именно такой прогрессивный хрусталик, но по показаниям мы рекомендуем обычный монофокальный: в этом случае пациент будет пользоваться очками, но при этом иметь максимальное зрение.

А вообще конкретные противопоказания определяются и обсуждаются с пациентом на диагностическом обследовании.

А с осложнениями приходится сталкиваться?

– Какая бы ни была высокотехнологичная операция, какие бы ни были современные расходные материалы и великолепные руки у хирурга, какие-то сотые доли процента осложнений вполне могут быть, и мы об этом обязательно говорим пациенту, а после операции обеспечиваем его сопровождение и наблюдение.

Но при этом от самого пациента тоже очень многое зависит: он должен в течение месяца соблюдать послеоперационный режим, так как после хирургического вмешательства глаз требует долечивания. Кто-то считает, что это необязательно, и тогда могут быть определенные воспалительные осложнения. Но это случается очень редко, так как врач всё очень подробно объясняет пациенту.

И в завершение нашего разговора – ваш совет читателям Газеты Дело?

– Причин для снижения зрения много, и так как любую болезнь лучше профилактировать, чем лечить, надо обязательно следить за своим здоровьем – хотя бы раз в год показываться у любого врача, и у окулиста в частности, чтобы проверить зрение. Изменения в хрусталике происходят у каждого человека, поэтому и количество операций по его замене никогда не станет меньше, особенно учитывая естественное старение населения. А в «Центре зрения» вам всегда могут помочь и реально оказать максимально возможные услуги по сохранению и восстановлению возможности отлично видеть без очков.

Наталия Горбань

Иркутск, ул. Ядринцева, 90. Тел. 70-72-02

