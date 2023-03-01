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Новая экскурсия «Профессионалитета» прошла на БрАЗе

Восьмиклассники из двух братских школ побывали на БрАЗе. Экскурсия состоялась в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

На складе Дирекции по анодной массе ребята смогли испытать систему дистанционного управления кранами. В корпусе электролиза узнали, как рождается алюминий, в литейном отделении увидели процесс появления конечной продукции. Еще одним этапом экскурсии стало посещение участка изготовления металлоконструкций. Большой интерес у юных экскурсантов вызвала информация о социальной политике РУСАЛа и кардинальной перестройке производства.

– Я уже слышала, что здесь хорошие зарплаты, но не знала, что женщины тоже могут работать на таком серьезном производстве, – комментирует Варвара Слободчикова, ученица 8 «В» класса школы №5. – Понравилось наблюдать за работой крановщиц в литейном отделении. Управляют такой махиной, смотрят на все с высоты. Наверное, и я бы так хотела.

Федеральная программа «Профессионалитет» в Братске действует впервые.  Соответствующее соглашение заключено между министерством образования, компанией РУСАЛ и Братским индустриально-металлургическим техникумом.  Поддержка сферы образования – одна из приоритетных задач РУСАЛа, поставленная основателем компании Олегом Дерипаской более 20 лет назад.

Сейчас в учебных кабинетах БрИМТа идет капремонт, ожидается поставка нового оборудования.  Параллельно проводятся экскурсии на заводе и собрания для родителей потенциальных студентов. 

– Цель программы не только ранняя профориентация, но и создание новых условий для обучения и прохождения производственной практики, – рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.  – Ребята, которые сейчас учатся в 7, 8, 9 классах, имеют все шансы стать новым поколением братских металлургов.  За то время, пока они заканчивают школу, техникум, на промплощадке БрАЗа будет запущено новое производство.

Подготовка к строительству корпусов, оборудованных электролизерами РА-550, на БрАЗе ведется с прошлого года. Более половины братского алюминия будет производиться по технологии предварительно обожженного анода, что даст ощутимый экологический эффект и позволит создать современные рабочие места. Выбросы фторидов снизятся в 10 раз, бенз(а)пирена – до нуля. Объем выпускаемой продукции останется на нынешнем уровне – чуть больше миллиона тонн в год. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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