Революционная офтальмология. Андрей Щуко об инновациях в коррекции зрения

Первая операция по имплантации искусственного хрусталика пациенту с катарактой прошла в России в 1960 году. С тех пор технология шагнула далеко вперёд, стала более эффективной и доступной для пациентов. Появились инновационные методы лечения и других глазных патологий. Как пациенты относятся к современным достижениям в офтальмологии? Какую роль в продвижении инноваций «в массы» играет частная медицина? И как искусственный хрусталик меняет качество жизни пациентов? Об этом Газета Дело поговорила с одним из самых известных офтальмологов Иркутской области, директором иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», профессором Андреем Щуко, который, кстати, не так давно тоже сделал операцию по имплантации искусственного хрусталика.

«Помощь мирового уровня можно получить в Иркутске»

Андрей Геннадьевич, какие возможности, благодаря инновациям в офтальмологии, появились у людей с проблемами зрения, которые ещё 30-20 лет были неразрешимыми?

– Возможностей достаточно много, так как офтальмология развивается очень бурно. Это одно из тех направлений медицины, в котором за последние несколько десятилетий произошли буквально революционные изменения.

Например, около 10 лет назад появился препарат, который решает проблемы при таком диагнозе, как макулодистрофия. Это возрастные изменения сетчатки глаза, приводящие к слепоте и инвалидизации, и раньше такие пациенты считались абсолютно неизлечимыми: болезнь у них шла сама по себе, пока человек полностью не терял зрение. Сейчас с помощью препарата, который вводится в стекловидное тело, можно затормозить процесс потери зрения, а иногда пациент даже начинает лучше видеть. Много инноваций появилось при лечении патологий сетчатки, которые раньше либо нельзя было вылечить, либо не было хороших результатов. Также сейчас активно применяют новые технологии и при лечении патологий роговицы.

А если говорить об эволюции искусственных хрусталиков?

– Искусственный хрусталик можно назвать очками внутри глаза, и впервые в России его имплантацию пациенту с катарактой провёл уникальный офтальмолог Станислав Фёдоров в 1960 году. Конечно же, за прошедшие с тех пор шестьдесят с лишним лет это направление шагнуло далеко вперёд, и сейчас уже существует очень много модификаций искусственных хрусталиков, в том числе так называемых мультифокальных, позволяющих человеку одинаково хорошо видеть без очков не только вдаль, но и вблизи. Катаракту и раньше удаляли, но без имплантации искусственного хрусталика, а его заменяли очками с очень толстыми стёклами +10-11 диоптрий, которые были очень неудобны в быту. Современный метод – это уникальная возможность для людей, у которых есть изменения хрусталика и показана операция по удалению катаракты (помутневшего хрусталика), в корне изменить качество своей жизни.

Все эти достижения доступны жителям Иркутской области?

– Да, конечно. Практически все открытия в офтальмологии, которые появлялись в мире, сразу же применялись в иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». Сейчас в Иркутской области есть и другие клиники, работающие по мировым стандартам, в том числе «Центр зрения», который находится в Иркутске, Ангарске, Усолье. Так что если раньше жителям нашего региона, чтобы сделать операцию по коррекции зрения, приходилось ездить в центральные районы страны, в Москву, то сегодня помощь мирового уровня можно получить здесь, на месте. В частности, мне делали операцию в Иркутске.

«У частной медицины есть свои преимущества»

Какое значение для пациентов имеет развитие частной медицины? На что это влияет: на качество услуг, на продвижение технологий в «массы», то есть на доступность, или на что-то ещё?

– По моему убеждению, частная медицина имеет право на жизнь, если она нацелена на честную помощь пациентам, а не только на зарабатывание денег. Во-первых, в частных клиниках больше внимания уделяют пациенту, потому что в государственных всё-таки поток выше и нет такого индивидуального общения. Во-вторых, в этих медучреждениях в чём-то лучше сервис. В-третьих, у частной медицины есть преимущества по оснащению и переоснащению своего парка техники, у неё гораздо больше возможностей для приобретения нового современного оборудования, так как государственная медицина ограничена различными законами, закупочными конкурсами, финансированием, которого не всегда хватает на то, чтобы приобрести новую аппаратуру мировых производителей.

Важно ещё, кто работает на этом оборудовании. По обучению персонала у частных клиник есть преимущества?

– Нет. Обучение персонала не зависит от того, где работает врач – в частной или государственной клинике. Здесь есть определённые требования, и они одинаковы для всех.

Как меняется отношение пациентов к инновационным технологиям, связанным с качественным изменением зрения? Есть у них какие-то сомнения или люди всегда доверяют новшествам в офтальмологии?

– С одной стороны, многие пациенты сейчас стали более осведомлёнными и хорошо разбираются в вопросах, касающихся методов лечения глазных болезней. Например, есть две операции роговицы по коррекции зрения «Смайл» и «ЛАСИК». Так вот пациенты уже знают, что операция «Смайл» сейчас принята во всём мире, так как считается более физиологичной и менее травматичной, и интересуются, делают ли её у нас. А с другой стороны, есть пациенты, которые не обладают даже минимальной информацией о проблемах со зрением, с которыми они обращаются за помощью к врачу.

А на что надо обращать внимание пациенту при выборе клиники?

– Как бы это ни было странно в век интернета, нельзя сбрасывать со счетов сарафанное радио. Если человек получил помощь в какой-то клинике и всем остался доволен, он говорит об этом своим знакомым, и люди туда идут. Но при этом нужно обращать внимание на навязчивую агрессивную рекламу – в этом случае стоит задуматься и не доверять слепо всему, что преподносят нам в рекламных роликах. Надо ознакомиться с сайтом клиники, с её историй, посмотреть, насколько опытные специалисты там работают и оперируют.

И ещё я бы рекомендовал пациентам обращаться в разные клиники, особенно, если возникают какие-то сомнения. Альтернативное мнение тоже имеет значение.

«У меня теперь 100-процентное зрение»

Андрей Геннадьевич, поделитесь с нашими читателями собственным опытом – как изменилась ваша жизнь после имплантации искусственного хрусталика?

– Да, у меня тоже появилась катаракта, и как следствие – снижение зрения, правда, небольшое. Но на сегодняшний день показанием к хирургии катаракты не является её так называемая зрелость, как это было раньше. Святослав Фёдоров в своё время говорил, что катаракта – это не груша, не надо ждать, когда она созреет: мешает зрению – значит, надо убирать.

Операцию мне сделала хирург-офтальмолог, заслуженный врач России Марина Шантурова, которая оперирует и в «Центре зрения». Теперь я совершенно не пользуюсь очками, у меня 100-процентное зрение вдаль и прекрасное зрение вблизи. Например, если раньше в магазине мне приходилось кого-нибудь просить прочитать, что написано на этикетке, то сейчас я сам всё прекрасно вижу. Это полная реабилитация и в медицинском плане, и в социальном.

Ваш совет, как врача-офтальмолога с огромным опытом, что делать, чтобы избежать проблем с глазами?

– Главное – следить за своим зрением, периодически посещать офтальмолога. Если проблемы всё же появились, очень внимательно относиться к выбору специалиста, который будет вас лечить: если вы почувствуете какое-то непонимание или неудовлетворённость, лучше обратиться в другую клинику. Благо, в Иркутске есть из чего выбрать.

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