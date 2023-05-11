Ценности «Цельсия». 5 вопросов одному из лидеров рынка инженерных систем

Водоснабжение, отопление, вентиляция – то, без чего невозможно представить ни одно здание или сооружение. Компания «Цельсий» больше десяти лет занимается дистрибуцией инженерных решений для жилищного и промышленного строительства. О ценностях и клиентах, пути к лидерству на рынке Восточной Сибири и перспективах выхода на рынок федеральный Газете Дело рассказали совладельцы «Цельсия» Иван Устименко и Алексей Роговский.

Иван Устименко

1. О мотивации и целях

«Цельсий» работает с 2011 года. Как появилась идея выйти на этот достаточно конкурентный рынок? Какой была ваша мотивация?

Алексей: Наша главная цель – поставлять качественные энергоэффективные системы жизнеобеспечения зданий и сооружений, чтобы люди могли в этих пространствах находиться, жить и работать, хорошо себя при этом чувствовать, повышая тем самым уровень комфорта.

Иван: Находиться в комфорте – базовая потребность человека. Это начинаешь понимать, когда теряешь какую-нибудь составляющую комфорта: отключили свет – и всё: ни чаю не согреть, ни на компьютере поработать.

В путешествиях по другим странам я часто обращал внимание на уровень комфорта городской среды, и мне захотелось, чтобы у нас на родине было так же. А то выходишь из дома и видишь вечно перекопанные улицы: то трубы меняют, то еще что-то чинят. Почему это происходит? Потому что там стоит некачественное оборудование с низким сроком эксплуатации – оно вышло из строя или пришло время его обслужить.

Но ведь есть, например, краны, у которых гарантийный срок – 25 лет, а срок общей эксплуатации – 50. Если вы такой кран поставите, то полвека ничего не нужно будет копать – он будет работать исправно. Поэтому мы и занялись поставками такого оборудования – качественного и надежного.

2. О клиентах

Кто чаще всего покупает продукцию «Цельсия»? Как выглядит портрет вашего клиента?

Алексей: Как правило, это застройщик – жилых комплексов, коммерческой недвижимости, любых социальных или промышленных объектов, которому необходимы системы водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Это может быть как частное, так и муниципальное или государственное предприятие.

Иван: С индивидуальными заказами мы не работаем, то есть если вы строите коттедж лично для себя, то это не к нам, а если коттеджный поселок – к нам. Например, в посёлок «Хрустальный» в Марково мы поставляли подземный блочный теплопункт. Его никто не видит, он находится под землей, но от него зависит комфорт жителей: там вода обрабатывается, подогревается и поставляется на весь поселок.

На промышленных предприятиях, помимо собственно систем жизнеобеспечения, всегда есть и технологические линии – что-то надо охлаждать, подогревать, перекачивать жидкость. Все эти процессы мы также можем сопроводить соответствующими инженерными решениями.

3. О географии

Алексей Роговский

Вы начинали с Иркутска. Какова география вашей деятельности сейчас? Есть ли планы расширяться дальше?

Алексей: Наша география – это и Иркутск, и Иркутская область, и Восточная Сибирь, например, Красноярск. Теперь мы работаем и с Дальним Востоком: Владивостоком и Хабаровском.

Иван: На протяжении последних пяти лет мы являемся одним из лидеров регионального рынка поставки основных мировых брендов технологических решений для строительства, в нашем каталоге более 75 тысяч наименований. Конечно, следующая наша цель – федеральный уровень, мы уже выходим на него постепенно. Хочется распространить на всю Россию нашу этику, нашу технологию и качество, наше умение работать и то, как мы выстраиваем дистрибуцию.

4. О принципах

Этика, технология, качество – лидирующего положения на рынке удалось достичь за счет этого? Какие принципы лежат в основе компании?

Алексей: Основной принцип – это корпоративная культура, мы много работаем с командой, ее развитием. Любим учиться и фундаментально подходим к этому вопросу. Нам всегда важно углубиться, разобраться, понять, как работает та или иная технология, внедрить ее в компании. Так мы запустили технологию продаж, технологию обслуживания, технологию оценки качества, системный подход к предоставлению продуктов.

Иван: Наши главные ценности – это желание развиваться, быть профессионалами в той области, в которой мы работаем, качественно предоставлять свой продукт – так, чтобы можно было им гордиться.

5. О преимуществах

В чем ваше основное конкурентное преимущество? Чем вы отличаетесь от других компаний?

Иван: Мы работаем на высококонкурентном рынке. «Биться» ценой здесь очень глупо: у всех в итоге падает маржинальность, и никто не зарабатывает. Главное преимущество для наших клиентов в том, что мы всегда откликаемся на их запрос, готовы к диалогу.

Например, вы собираетесь построить жилой комплекс, но еще не обдумали инженерные системы. Тут приходим мы и говорим: «Мы подумаем вместе с вами, и, когда наступит стадия строительства, уже привезём нужное оборудование, вам не надо будет ждать поставки три месяца». То есть мы смотрим на шаг вперед, рассчитываем и предоставляем более качественные инженерные решения. У нас есть специалисты, которые помогают оптимизировать каждое решение под наш климат, под особенности стройки, особенности воды – учесть весь опыт эксплуатации. Мы предлагаем и постгарантийный сервис – помогаем обслуживать системы в дальнейшем.

Алексей: Если посмотреть на определение слова «дистрибуция», то это «профессиональное, высокоэффективное распространение продукции». Что значит «профессиональное»? Это когда ты знаешь все базовые основы, у тебя есть технология, ты оцениваешь свою деятельность по определенным показателям: как идет продукция, с какой скоростью. Понятие «высокоэффективное» тоже разложено на составляющие: всё отслеживается, считается, всё предлагается с наименьшими затратами для получения большего результата. Это откликается клиентам: они ценят надежность и профессионализм.

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