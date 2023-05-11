Топ ошибок и удач малого бизнеса … по версии «Нескучных финансов»

Сделать малый бизнес прибыльным и целесообразным, а владельцев компаний – финансово грамотными – такую цель поставил шесть лет назад основатель федерального консалт-бюро «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло» Александр Афанасьев. Какие ошибки допускают предприниматели? Как управлять людьми и деньгами на основе цифр? Почему нет «волшебной таблетки», позволяющей раз и навсегда решить все проблемы финансов и менеджмента? Эксперт ответил на вопросы Газеты Дело.

Александр Афанасьев, основатель федерального консалт-бюро «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло». Фото А.Федорова

«Управлять на основе цифр»

Александр, в чем основная идея «Нескучных финансов»? Это какая-то «волшебная таблетка» для предпринимателей: принял – и забыл обо всех финансовых проблемах?

– Ни в коем случае. «Таблетка» предлагает сложную проблему решить лёгким способом. Мы же говорим о технологии. Есть целый набор базовых принципов, которым надо следовать, чтобы получить знание о том, как работает бизнес, как им качественно управлять. По сути, мы предлагаем услуги финансового директора онлайн, на аутсорсе. Собираем отчетность, интерпретируем, анализируем ее и обучаем бизнесменов принимать управленческие решения на основе цифр.

Шесть лет назад, когда я заявил миру, что мы будем предоставлять подобную услугу, предприниматели крутили пальцем у виска. «Как это? – говорили они. – Финансист должен сидеть в офисе или, по крайне мере, хотя бы иногда приезжать». Но сегодня в нашем портфеле уже 550 компаний, и каждый месяц еще от 30 до 50 предпринимателей подключаются на сопровождение. Цифровые технологии дают возможность предпринимателям получать доступный продукт. Наша глобальная цель – сделать так, чтобы мир малого бизнеса был прибыльным и целесообразным, а владельцы бизнеса – финансово грамотными.

Почему это востребовано? Ведь существует много возможностей для получения бизнес-образования, информации кругом – море.

– Понимаете, большинство людей становятся предпринимателями, скажем так, «по залёту». Мало кто мечтает заниматься этим с детства. Чаще всего бывает иначе: кто-то вдохновил, человеку захотелось создать что-то новое – и понеслось. Или устал работать в найме и решил попробовать работать «на себя». И, даже если ты изучал когда-то дисциплину «Менеджмент» в институте, но тогда это знание было для тебя абстрактно. В студенчестве дисциплина воспринимается просто как данные, релевантной она становится только тогда, когда ты на практике сталкиваешься с какими-то ситуациями в бизнесе.

Фото с мероприятия, проведенного Александром Афанасьевым для компании «Цельсий». Автор - А.Федоров.

Получается, что изучение менеджмента – это для взрослых людей?

– Да, но парадокс в том, что у взрослых людей уже нет времени тратить пять лет на обучение в вузе. А когда предприниматели приходят на краткосрочные лекции и тренинги с совершенно конкретными проблемами: кассовый разрыв, зарплату нечем платить, – и им там рассказывают про позиционирование, про пять сил Портера, матрицу Ансоффа и прочие теоретические вещи, у них возникает логичный вопрос: «А дальше что?» Как следствие – разочарование в обучении. Поэтому каждый набивает свои шишки сам. И я не исключение.

«Нашли точку пользы»

Расскажите, каким был ваш путь в бизнесе?

– Свой первый бизнес я закрыл с убытками. Тогда и задумался: в чем причина? Оказалось, что мне не хватило двух ключевых элементов: я не умел обращаться с финансами и профессионально управлять людьми. Я взял на себя ответственность разобраться в этом, а когда разобрался, понял, что хочу, чтобы у каждого предпринимателя в России тоже было это знание, был свой финансовый директор, который помогает управлять компанией на основе цифр. Так и родился наш проект.

Для меня важно быть «сапожником с сапогами». На примере развития своей компании через менеджмент, через грамотный управленческий учёт я предпринимателям показываю, как справляться с различными ситуациями.

Как устроена компания «Нескучные финансы»? Вы работаете только онлайн?

– Сегодня в нашей команде 350 человек по всей стране, и при этом нет ни одного физического офиса – мы работаем полностью онлайн. Когда в 2020 году наступила пандемия, мы ничего и не заметили: как работали, так и продолжили. Это о многом говорит.

Каждый месяц к вам подключаются десятки новых клиентов. В чем причина такого высокого спроса?

– Я считаю, что у нас получилось найти точку пользы, как я ее называю, когда предприниматели по доступной цене получают очень качественный технологичный продукт, знания, которыми пользуется крупный бизнес. Малый бизнес не может позволить себе платить по 15-30 миллионов в год за консалтинговые услуги крупных игроков этого рынка, но при этом он точно так же нуждается в знаниях. Мы решили демократизировать знание – как в свое время Генри Форд сделал доступным автомобили, а компания Marks & Spencer – продукты. За счёт технологий мы снижаем стоимость знания, внедряем его и видим, как предприниматели получают очень мощный экономический эффект.

Фото с мероприятия, проведенного Александром Афанасьевым для компании «Цельсий». Автор - А.Федоров.

«Предприниматели не считают деньги»

Можете ли вы назвать топ типовых ошибок малого бизнеса?

– Ошибки, как правило, стандартные. Во-первых, многие предприниматели не считают деньги, живут по принципу «пришло-ушло-осталось моё». Во-вторых, они не считают прибыль, то есть не знают, сколько на самом деле зарабатывают. Смотрят на деньги в кассе и думают: если их много – компания прибыльная, если мало – убыточная. Из-за этого принимают неправильные управленческие решения, которые приводят к кассовым разрывам, банкротству и так далее. В-третьих, предприниматели не знают, как работать с кредитами. Для многих взять кредит – значит закрыть дыру. Хотя на самом деле кредит – это прекрасный инструмент для роста бизнеса. И, наконец, четвертая проблема – это неумение работать с людьми, управлять коллективом.

А что отличает успешных предпринимателей?

– Успешный предприниматель – это человек, который справляется со своей работой и осознает, в чем она заключается. Он умеет управлять двумя ключевыми ресурсами – людьми и деньгами, – находясь в двух временных измерениях: дне сегодняшнем и дне будущем. То есть, с одной стороны, он чувствует настоящее, умеет работать с цифрами, видит свою команду, понимает, что с людьми нужно работать: ставить задачи, мотивировать, а с другой стороны – знает свою цель в будущем.

Если базово разобраться с этими вещами – людьми и финансами – то, как минимум, от малого до среднего бизнеса можно дорасти. А дальше уже запускаются новые оси координат, например, разработка стратегии, выход на фондовый рынок и так далее.

«Предприниматель – человек действия»

Как вы помогаете предпринимателю проходить эти этапы роста и развития?

– Мы исходим из того, что предприниматель – это человек действия. Ему нужно решить проблему здесь и сейчас. Возникла ситуация, во что-то уперся – выходишь в позицию рефлексии, понимаешь, что произошло, какая информация нужна. Идёшь, собираешь эти данные, перерабатываешь, возвращаешься в ситуацию, справляешься.

Идёшь дальше – опять упёрся. Что происходит? Выявил проблематику – и запускается новый цикл. Навели порядок в финансах – выдохнули. Начали ориентироваться в цифрах – теперь надо поработать с командой, найти ее или построить из тех людей, что есть. Потому что то, что люди ходят к тебе на работу, еще не говорит о том, что они команда.

На всех этих этапах развития бизнеса «Нескучные финансы» – рядом со своими клиентами. Причем мы не только даем инструменты и подключаем к бизнесу финансового директора, директора по развитию, но и обучаем предпринимателей в онлайн-школе. Последовательно, от урока к уроку, они повышают свою финансовую грамотность, учатся работать с финансовым директором, с информационной системой.

Александр Афанасьев, основатель федерального консалт-бюро «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло». Фото А.Федорова

Почему мало просто получать услуги на аутсорсе? В чем ценность обучения?

– Я считаю, что без образовательного блока – если бы мы просто давали бизнесу советы и «таблички», – наш продукт вовсе не состоялся бы. Главная ценность, которую несут «Нескучные финансы», в том, что предпринимателю становится ясно, как работает система финансов и управления. Понимание – это для нас ключевое слово.

Можно сказать, что мы взяли на себя ответственность стать самым крупным в стране поставщиком технологических знаний. Мы, пожалуй, первая компания, которая смогла посмотреть на консалтинговый бизнес как на завод. По факту, мы создаем рынок. Кто знает, может, лет через 30-50 своими действиями мы совершим экономическое чудо в стране?

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