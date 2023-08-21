Ипотека для ИЖС. Сбер представил новые кредитные продукты

Жилищное строительство в последние пять лет поступательно перебирается за город. Доля ипотечных сделок на ИЖС и приобретение загородной недвижимости в общем портфеле ипотечных кредитов каждый год растет. Как программы Сбера могут повлиять на выбор покупателей или стратегию застройщиков? Перспективы ИЖС в Иркутской области обсудили на конференции в Байкальском банке Сбербанка.
ИЖС в тренде
Байкальский банк Сбербанка провел конференцию для застройщиков. На мероприятии обсудили новые возможности для развития индивидуального жилищного строительства в Приангарье. Сергей Алтынников, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Дом.Клик, отметил, что в целом по стране и в Иркутской области в частности наблюдается позитивный тренд на развитие ИЖС. И, по мнению эксперта, он будет только расти в ближайшие 20 лет.
– Этот тренд начался в 2019 году, и продолжает набирать обороты, – отметил специалист Сбербанка. –Во время пандемии спрос на жилье за городом усилился, людям стало важно жить на природе, к тому же появилась возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома.
По данным Сбера, 51% будущих владельцев загородной недвижимости выбирают для строительства профессионального застройщика, 45% возводят дома своими силами, 4% пользуются услугами подрядчиков в рамках проектного финансирования. Возводить дом самому в некоторых случаях может показаться дешевле, но, если нет должного опыта, качество получаемого жилья будет низким. Строительство с привлечением подрядчика не всегда обходится дороже: он часто имеет лучшие условия и по поставкам материалов, и по оплате труда, а кроме того, клиент получает гарантию качества и экономит время.
Импульс для ипотеки
За два года число сделок на ИЖС выросло многократно.Так, например, в мае этого года в Иркутской области Сбербанк выдал 240 кредитов на строительство жилых домов. Это в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек по выданным ипотечным кредитам составил 4 млн рублей.
Импульс развитию жилищных займов в частном секторе дали такие госпрограммы, как «Семейная ипотека» (сейчас по ней можно получить кредит под минимальную ставку 5,3%), «Сельская ипотека» (от 2,7%), ипотека с господдержкой (от 7,3%).
Также растет и доля ипотечных кредитов на ИЖС в общем портфеле жилищных кредитов. В мае этого года она составила почти 11%, что в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года, при этом самая высокая доля среди программ господдержки – почти 90%.
Теперь без допобеспечения
С 15 июня Сбер запустил программу по предоставлению кредитов на строительство жилых домов без дополнительного обеспечения – такой продукт может форсировать рынок. Предложение уже успешно реализуется. Чтобы получить доступную ипотеку, заявитель должен обратиться к застройщику, аккредитованному в Сбере.
– Для получения аккредитации компании нужно зайти на сайт Дом.Клик, в рубрику «Партнеры», зарегистрироваться, ввести личные данные, предоставить необходимые документы и подать заявку на аккредитацию. Есть несколько условий: предприниматель должен быть действующим, зарегистрирован не менее двух лет назад, у него должен быть сайт с перечнем и стоимостью услуг, опыт работы – строительство за последний год не менее пяти домов ИЖС или одного многоквартирного. Кроме того, у компании не должно быть негативного информационного следа в СМИ.
У банка будут требования и к договору подряда, но они минимальные: например, сроки строительства не должны превышать 24 месяца.
– Путь заемщика через Дом.Клик – простой и понятный, – продолжил Сергей Алтынников. – Нужно подать на сайте заявку на ипотечный кредит, получить положительное решение по сумме займа, выбрать подрядчика для строительства дома, который аккредитован в Сбербанке. Далее собрать необходимые документы. Ничего лишнего банк не требует: документы по земельному участку, отчет об оценке недвижимости, паспорт и разрешение на строительство. Следующий шаг – получение положительного решения банка по объекту рассмотрения. На это обычно уходит до трех часов, редко до суток. И все. Подписывается кредитный договор.
Специалист Сбера уточнил, что клиент не получает сразу все деньги – кредит выдается траншами. Сначала на заливку фундамента, затем на возведение коробки, крыши, заведение сетей. Последний транш заемщик получает на внутреннюю отделку, если она запланирована в проекте. Новый продукт распространяется на все госпрограммы.
– Продукт топовый, судя по другим регионам страны, – добавила Сергей Алтынников. – Он позволит большему числу желающих въехать в дом своей мечты. Мы ожидаем рост ипотечного кредитования в сфере ИЖС.
За стеной аккредитива
Минимизировать риски обеих сторон (заказчика и подрядчика) позволит еще один банковский продукт – аккредитив. С ним застройщиков познакомила директор управления торгового финансирования Байкальского банка Сбербанка Елена Дадуева.
Аккредитив – это гарантия банка оплатить подрядчику при условии, что он выполнил обязательства по договору. С момента выставления аккредитива платеж банка уже не зависит от решения заказчика (физическое лицо), подрядчик получит деньги при условии предоставления документов, подтверждающих исполнение работ/ услуг в полном соответствии cусловиями договора.
Аккредитив – очень гибкий продукт и может быть структурирован исходя из индивидуальных потребностей сторон. Например, бывают случаи, когда заказчик решает сделать дополнительные работы, не предусмотренные подрядом. А дом при этом уже готов. Аккредитив станет гарантией выплаты денег подрядчику за сделанную по договору работу.
– Есть ситуации, когда аккредитив используется и при реализации социальных госпрограмм, – добавила Елена Дадуева. – В частности, когда бюджет перечисляет на аккредитивный счет деньги, предназначенные на строительство жилья для многодетных семей, переселенцев. В таких сделках, как правило, предусмотрены частичные платежи с аккредитива в соответствии с графиком выполненных работ и по представлению подтверждающих документов. В данном случае, аккредитивная форма расчетов позволяет не только закрыть риски обеих сторон, но и контролировать целевое использование бюджетных средств.
На вопрос строителей о сравнении сейфовых ячеек с аккредитивной формой расчетов по сделкам ИЖС, специалист банка ответила, что услуги по предоставлению сейфовых ячеек для расчетов по контрактам уже в прошлом. Сегодня для клиентов важна скорость, удобство, аккредитив можно открыть в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Платеж по аккредитиву исполняется в течение 1 рабочего дня после предоставления документов, даже если стороны сделки находятся в разных городах.
– Еще есть счета эскроу, которые вы, наверняка, связываете только с ФЗ-214 – законом о долевом участии, а значит с многоквартирным домом (МКД), – заметила Елена Дадуева. – Банк уже предлагает аналогичные схемы расчетов для ИЖС, когда подрядчик строит вне ФЗ-214. Подходы такие же, как при строительстве МКД. Заказчик размещает средства на счетах эскроу, а подрядчик получает снижение процентной ставки по кредиту пропорционально остаткам на счетах эскроу, открытых в его пользу.
Поддержать застройщиков
На конференции речь шла и о различных инструментах кредитования бизнеса. Большой интерес у застройщиков вызвал вопрос о возможности проектного финансирования в сфере ИЖС. При возведении многоквартирных домов это уже обычная практика. Сбербанк предлагает аналогичный инструмент кредитования и в ИЖС.
– В этом году в Иркутской области более 50% проектного финансирования МКД финансируется Сбером, – подчеркнул Сергей Хармакшанов, директор управления финансирования недвижимости. – Этот инструмент доступен и в ИЖС, если вы выходите на большой масштаб, то есть планируете построить несколько тысяч квадратных метров, которые реализуются не под конкретного заказчика, а на широкий рынок. К примеру, коттеджный поселок.
Условия проектного финансирования схожие с МКД – срок до 7 лет, сумма кредитной линии – до 100% от бюджета проекта, процентная ставка зависит от обеспечения и от объема средств на счетах эскроу. Как уточнил Сергей Хармакшанов, если компания строит комплекс домов и параллельно их продает, средства от покупателя поступают на счета эскроу, в итоге у застройщика снижается ставка.
– Важный момент, что на инвестфазе, пока идет строительство, проценты за кредит можно не платить. Нам важно, чтобы застройщик мог максимально удобно для себя закончить проект и уже потом провести необходимые платежи, – отметил Сергей Хармакшанов.
Обеспечение кредита при проектном финансировании стандартное – земельный участок в собственности или в аренде, поручительство бенефициаров, залог имущественных прав. Пока этот инструмент только начинает набирать обороты в сегменте малоэтажного строительства.
Стоит отметить, что и себестоимость строительства одного квадратного метра при комплексной застройке в сфере ИЖС, как правило, выше, чем в МКД. Это связано с высокой стоимостью участка, обеспечением его инженерными сетями, облагораживанием территории, строительством дорог, подведением электричества и т.п. Сбербанк со своей стороны готов работать индивидуально с каждым застройщиком ИЖС, чтобы можно было использовать инструмент проектного финансирования.
В мэрию за разрешением
Одно из главных условий ипотечного кредитования, проектного финансирования в сфере ИЖС – это разрешительная документация. Как отметили застройщики, есть определенные сложности в ее получении. О нюансах выдачи разрешений и уведомлений на строительство рассказал на конференции начальник управления строительства и земельных отношений Марковского МО Армен Казарян.
– Как вы помните, до 2018 года был упрощенный порядок оформления прав на дома ИЖС. Сейчас разрешение требуется в случае, если у вас долевое строительство. Во всех остальных случаях – ИЖС, личное подсобное хозяйство, садоводство – нужно только подать уведомление о планируемом строительстве. На нашем сайте есть образец заполнения этого документа. В течение 7 дней мы рассматриваем заявление и говорим вам, что оно соответствует либо не соответствует градостроительному законодательству.
Потребуется также выписка из ЕГРН. Но, если вы ее не приложили, это не станет причиной для отказа, заявил Армен Казарян.
– Часто муниципалитет отказывает из-за неправильного заполнения, что легко исправить, получив консультацию наших специалистов. Кроме того, есть ряд ограничений, о которых нужно помнить. Это расположение дома не ближе пяти метров от территории общего пользования, трех метров от соседнего земельного участка. Процент застройки земельного участка варьируется от 40% до 60%. Есть и общепринятые нормы о вводе в эксплуатацию домов до трех этажей, о площади дома, которая не должна превышать 1,5 тыс. квадратов. Несоблюдение хоть одной из этих норм служит причиной для отказа в выдаче уведомления. Эксперты Сбербанка добавили, что строительство без разрешительной документации не только закрывает все пути получения кредитных средств, но и перекладывает риски несоответствия законодательству на плечи клиента.
«Новый продукт станет популярным»
Евгений Кузнецов, ИП Кузнецов:
– В последние годы увеличилось число клиентов, привлекающих кредитные средства. Для нашей компании это почти 90% всех заказчиков, причем больше половины из них берут ипотеку на строительство, остальные – на покупку готового жилья. С получением ипотеки у заказчиков, если все делать по-честному, проблем быть не должно. А вот с обеспечением кредита у клиентов ранее были трудности. Думаю, новый продукт Сбербанка по ипотеке без дополнительного обеспечения станет очень популярным.
Интересна и тема проектного финансирования. В регионе немало земель под ИЖС, под дачное строительство. Если весь бизнес-план просчитать, подтвердить, думаю, моя компания может воспользоваться этим инструментом. У нас уже есть проект строительства коттеджного поселка по Александровскому тракту, с хорошими дорогами, сетями, бесперебойным электроснабжением, социальной инфраструктурой рядом. Попытаемся выдержать цену, чтобы она не ушла к элитной. Уже третий год мы ведем подготовку земельного участка. Без кредитов и своих средств комплексная застройка растянется на 20 лет, никакой прибыли тогда ждать не стоит. Поэтому буду тщательно просчитывать экономику и выходить на проектное финансирование. Возможно, попробую попасть в госпрограммы, о которых впервые услышал на конференции.
«Банк отреагировал на проблемы ИЖС вовремя»
Владимир Доценко, коммерческий директор СК «Победа»:
– Льготная ипотека начала активно развиваться с конца 2020 года, наши клиенты все чаще обращаются в банки. На сегодняшний день восемь из десяти заказчиков пользуются льготной ипотекой. Для нас, как для застройщика, это очень эффективный инструмент для увеличения объемов продаж, а также гарантия выполнения обязательств по договору подряда со стороны клиента.
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Сбербанк очень вовремя отреагировал на проблемы ипотечного кредитования в сфере ИЖС. Обеспечение займа на период строительства – самый больной вопрос у клиентов. В качестве обеспечения кредита, банк мог брать в залог только уже имеющееся имущество, и, как правило, это квартира. Бывает, что предмет залога оценивается ниже, чем сумма займа и у людей недостаточно залога для получения необходимой суммы кредита. Поэтому, ипотека без промежуточного обеспечения – очень кстати.
Что касается проектного финансирования, эскроу-счетов, наверное, все компании, которые занимаются централизованной застройкой, уже имеют свои механизмы финансирования. Но, думаю, поддержка со стороны банка будет востребована для развития и масштабирования проектов. У нашей компании есть работающие механизмы привлечения ресурсов для реализации проектов, но мы готовы рассматривать сотрудничество и с банками.